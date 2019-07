رزبری پای، جهان را به سمت دنیای جدیدی از تکنولوژی خواهد برد!

“ما همیشه خود را یک شرکت کامپیوتری می‌دانیم و هربار محصولاتی با شباهت بیشتر به کامپیوترهای امروزی و امکانات پیشرفته‌تر را ارائه می‌دهیم. در واقع ما در رزبری پای سعی داریم تا همان چیزی را ارائه دهیم که مردم در یک کامپیوتر شخصی نیاز دارند.”

هفت سال قبل Eben Upton، یک کامپیوتر تک بردی را برای توسعه در زمینه آموزشی، افزایش یادگیری و مطالعات کامپیوتری ارائه کرد تا کاربران را به سمت مطالعات کامپیوتری تشویق نماید. اولین رزبری پای در سال ۲۰۱۲ راه اندازی شد و از آن زمان، ۲۷ میلیون رزبری پای به فروش رسیدند. در واقع رزبری پای، کامپیوترهای تک بردی کوچکی هستند که بسیار ارزان قیمت بوده‌اند و با اتصال به دستگاه‌های مختلف، امکان انجام محاسبات یا عملیات کامپیوتری را در اختیارمان قرار می‌دهند. در نتیجه علاقه‌مندان می‌توانند با هزینه‌ای کم، یک کامپیوتر ساده با قابلیت انجام عملیات‌های مختلفی چون برنامه‌نویسی و محاسبات پیچیده را در اختیار داشته باشند. جدیدترین نسخه این کامپیوترهای کوچک، رزبری پای ۴ (Raspberry Pi 4 Model B) بوده که با عملکردی پیشرفته و قیمت ۳۴ پوندی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

Upton در یکی از صحبت‌های خود اعلام کرد که:

باید بگوییم که به‌ راستی رزبری پای، جهش رو به جلویی در تکنولوژی محاسبات داشته و همیشه روند آن یک روند صعودی بوده است. در نتیجه همیشه نیاز مصرف‌کننده در اولویت بوده است.

رزبری پای کامپیوتر تک بردی که دنیا را متحول کرد

Raspberry Pi 4 یک پلتفرم کاملا جدید بوده و پردازنده‌های قدیمی و ضعیف در این نسخه دیده نمی شود بلکه شاهد پردازنده‌هایی قدرتمند و جدیدی در این نسخه خواهیم بود. این نسخه از رزبری پای با ۴ گیگابایت حافظه رم، USB 3، HDMI دوگانه و پشتیبانی از ویدیوهای ۴K ارائه شده است در نتیجه قدرت گرافیکی بهتری خواهد داشت. این کمپانی امیدوار است تا رزبری پای را در صنعت بازی ببیند و این موضوع قطعا قدم بزرگی برای این شرکت خواهد بود.

نکته جالب این است که با اینکه رزبری پای برای کمک به سیستم آموزشی و مدارس طراحی شده بود اما بیشتر فروش خود را در بازارهای تجاری و صنعتی، اتوماسیون کارخانه‌ها، مدیریت خطوط تولید، مدیریت حسگرهای اینترنت و دیگر موارد این چنینی به فروش رساند. کامیپوترهای تک بردی رزبری پای در نسخه‌های ۲، ۳ و ۳+ محبوبیت بسیار زیادی دارند و به دلیل این محبوبیت، همچنان در دسترس قرار خواهند گرفت و احتمالا تا سال ۲۰۲۶ پشتیبانی خواهند شد. البته نسخه جدید یعنی نسخه ۴ و در واقع نسخه Raspberry Pi 4 Model B، با طول عمر بیشتر و امکانات و قابلیت‌های بالاتر نیز ارائه شده که می‌تواند در اتوماسیون کارخانه بسیار کاربردی‌تر از قبل باشد.

رزبری پای این روزها به موفقیت چشم‌گیری رسیده است اما هدف اصلی خود که در واقع توسعه آموزشی بوده را فراموش کرده و شاید بهتر باشد تا در اهداف اولیه خود پیشرفت‌هایی داشته باشد تا فرصتی جدید برای یادگیری برنامه‌ها و محاسبات مختلف ارائه شود. رزبری پای در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه با استقبال خوبی مواجه شده و شرکت‌های تجاری و کارخانه‌ها، در کشورهای مختلف مخصوصا در انگلستان و آفریقا از آن بهره برده‌اند.

به گفته Upton، رزبری پای سعی دارد تا با هزینه بسیار کمی، کامپیوترهایی را در اختیار تمامی مردم قرار دهد و در واقع بالا بودن هزینه‌ها نباید مانع دسترسی مردم جهان به کامپیوترها شود. باید گفت که رزبری پای جهان را به سمت جدیدی از تکنولوژی و عمومیت آن در بین مردم دنیا خواهد برد.

