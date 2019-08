مدیرعامل هواوی برای استقلال شرکت فرمان بازسازی صادر کرد

با وجود اعلام ترامپ مبنی بر کاهش محدودیت شرکت‌های آمریکایی برای همکاری با هواوی، تا کنون حرکت مثبتی از جانب آمریکایی‌ها صورت نگرفته است. بلومبرگ در گزارش اخیر خود درباره این موضوع اعلام کرده است که مدیر عامل و موسس هواوی، آقای رن ژنگ‌فی، سخت مشغول بازسازی شرکت است و تکمیل این فرایند به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد. آقای ژنگ‌فی انتظار دارد در پایان این بازه زمانی، هواوی به یک شرکت مستقل و متکی به خود تبدیل شود.

پس از قرار گرفتن هواوی در فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده، کمپانی‌های آمریکایی مانند گوگل، کوالکام، اینتل و میکرون مجبور شدند روابط تجاری خود را با این شرکت چینی قطع کنند. حتی تامین کننده‌هایی که اهل سایر کشورها بودند نیز به دلیل استفاده از فناوری‌های آمریکایی در کسب و کارشان، مجبور شدند به همکاری خود با هواوی خاتمه دهند. یکی از این شرکت‌ها، هلدینگ ARM در بریتانیا است که در بحث طراحی و معماری پردازنده‌های موبایل یک نام شناخته شده است.

در نتیجه این تحریم‌ها، هواوی از دسترسی به سرویس‌های گوگل پلی، چیپ‌های حافظه میکرون، طراحی چیپست‌های ARM و بسیاری از موارد دیگر محروم شده است. چند روز قبل، این شرکت از سیستم عامل جدید خود با نام هارمونی رونمایی کرد که می‌تواند جایگزین اندروید باشد. همچنین، هواوی در زمینه طراحی چیپست و مودم نیز بخش Hi-Silicon را دارد که هر دو قطعه آن توسط کمپانی تایوانی TSMC تولید می‌شوند. اما یک مشکل بزرگ سر راه Hi-Silicon قرار دارد؛ این بخش از نرم افزارهایی برای طراحی قطعات مذکور استفاده می‌کرد که منبع آمریکایی دارند. در نتیجه ممکن است هواوی در این بخش نیز دچار مشکل شود. با این حال، چینی‌ها همچنان چیپست‌ کایرین ۹۹۰ را تولید می‌کنند که انتظار می‌رود در گوشی میت ۳۰ پرو به کار گرفته شود.

در نامه‌ای که در اوایل ماه جاری توسط مدیر عامل هواوی منتشر شد، اعلام شد که این شرکت به خلق یک ارتش آهنین شکست ناپذیر نیاز دارد تا به شرکت کمک کند به پیروزی دست یابد. استفاده از الفاظ نظامی احتمالا بیش از پیش موجب تحریک آمریکایی‌ها خواهد شد. پیش از این آمریکا با استناد به قوانین چین که به دولت این کشور اجازه می‌دهد از هواوی درخواست کند به جمع‌آوری اطلاعات کاربران بپردازد، این شرکت را به عنوان یک تهدید ملی قلمداد کرد. آمریکایی‌ها معتقدند گوشی‌های هوشمند و تجهیزات مخابراتی هواوی با فراهم کردنم در پشتی، امکان جاسوسی از شرکت‌ها و مشترکان آمریکایی را برای دولت چین فراهم می‌کنند. در مقابل، هواوی همیشه چنین موضوعی را رد کرده است.

در حالی که دونالد ترامپ مسائل امنیتی را دلیل اصلی قرار دادن نام هواوی در فهرست شرکت‌های تحریم شده عنوان کرده است، بلومبرگ اشاره می‌کند که برخی معتقدند آمریکا به دلیل پیشرو بودن هواوی در فناوری ۵G به دنبال ایجاد مشکل برای این شرکت است. نسل جدید ارتباطات بی‌سیم به خلق مشاغل و تقویت اقتصاد کشورهای توسعه دهنده فناوری ۵G منجر خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم، آمریکا مدتی است یک جنگ تجاری را با چین آغاز کرده است؛ در نتیجه منطقی است اگر جلوگیری از پیشرفت هواوی را نیز بخشی از این جنگ دانست. آقای ژنگ‌فی در واکنش به ممنوعیت استفاده شرکت‌های آمریکایی از تجهیزات شبکه ۵G هواوی می‌گوید: «آمریکا از پیشرفته‌ترین فناوری ۵G استفاده نمی‌کند. این ممکن است به عقب ماندن آن‌ها در بخش هوش مصنوعی منجر شود.»

او در ادامه عنوان می‌کند:

ما باید یک بازسازی را در شرایط سخت و خشن به پایان برسانیم، یک ارتش آهنین خلق کنیم که به ما در دست‌یابی به پیروزی کمک کند. قطعا ما باید این بازسازی را در ۳ تا ۵ سال به پایان برسانیم.

شاید امسال با وجود تمام اتفاقات ذکر شده، همچنان سال خوبی برای هواوی بوده باشد. در سال ۲۰۱۸ این شرکت پس از سامسونگ و اپل، توانست بیشترین تعداد گوشی‌های هوشمند را در سطح جهان به فروش برساند که تعداد آن‌ها در حدود ۲۰۶ میلیون دستگاه عنوان می‌شود. این موفقیت در سه ماهه اول سال جاری میلادی هم ادامه داشت و چینی‌ها موفق شدند در این بازه حدود ۵۹ میلیون دستگاه گوشی هوشمند بفروشند که افزایش بیش از ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد. در این سه ماه، هواوی اپل را پشت سر گذاشت و به جایگاه دوم در بین تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند دست یافت.

اگر مشکلات ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین تحریم هواوی از سوی آمریکا نبود، ممکن بود این شرکت در سال آینده میلادی بتواند حتی جایگاه بزرگترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند را که اکنون در اختیار سامسونگ است نیز تصاحب کند. علی‌رغم همه مشکلات، هواوی هنوز هم بهتر از انتظار بسیاری از کاربران و کارشناسان عمل می‌کند. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، این شرکت ۵۹ میلیون دستگاه گوشی هوشمند دیگر را به فروش رساند و رقم فروش خود در نیمه اول سال را به ۱۱۸ میلیون دستگاه رساند. این میزان در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

البته این آمار و ارقام به نیمه اول سال مربوط است و باید دید در ادامه تشدید محدودیت‌ها و قطع روابط تجاری با تامین کنندگان سخت افزاری و نرم افزاری، عملکرد هواوی در نیمه دوم سال به چه صورت خواهد بود. اعلان عمومی ریاست شرکت برای بازسازی به این معنی است که آقای ژنگ‌فی نیز از سختی‌های پیش رو آگاه است.

