اولین گوشی هوشمند تاشونده ال‌جی ممکن است به دو صفحه نمایش مجهز باشد که به جای حالت کتابی، مانند بروشور باز و بسته شوند. به‌تازگی یکی از پتنت‌های اخیر این شرکت توسط وب‌سایت هلندی LetsGoDigital منتشر شده است که یک گوشی با دو نمایشگر و تعدادی لولا را نمایش می‌دهد. تصاویر این گوشی تاشونده نسبت به محصولات مشابهی که تا به حال دیده‌ایم از جنبه‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد.

نخست اینکه صفحه نمایش دستگاه مذکور مانند گلکسی فولد یا میت ایکس مشابه کتاب باز و بسته نمی‌شود. در عوض، این پتنت به یک دستگاه که شبیه به یک بروشور سه صفحه‌ای است اشاره دارد. ال‌جی دستگاه را طوری طراحی کرده است که زمانی که نمایشگر باز می‌شود دو بخش آن (نمایشگر منعطف بزرگ و نمایشگر پشتی کوچک) در یک جهت قرار می‌گیرند. این حالت شبیه به یک تبلت است که دو نمایشگر جدا دارد که بین آن‌ها فاصله کمی است. زمانی که نمایشگر بسته است، با یک نمایشگر کوچک سنتی مواجه خواهیم بود که پشت نمایشگر تاشونده قرار دارد.

استفاده از چینش Z مانند صفحه نمایش‌ها، تفاوت اصلی اولین گوشی هوشمند تاشونده ال‌جی با سایر گوشی‌های تولید شده است. این دستگاه از نمایشگرهای ساخت خود ال‌جی استفاده می‌کند که تا حد امکان باریک طراحی شده‌اند تا مناسب طرح مورد نظر باشند. البته ظاهرا قابی که این نمایشگرها را دربرمی‌گیرد ضخامت قابل توجهی خواهد داشت. تمام قطعات اصلی در دو بخش زیر پنل منعطف نمایشگر قرار می‌گیرند.

در پتنت منتشر شده، زمانی که نمایشگر بسته است، اثری از دوربین دیده نمی‌شود. اما دوربین اصلی گوشی تاشونده ال‌جی در پنل پشتی قرار دارد که بسته یا باز بودن صفحه نمایش تاثیری در عملکرد آن نخواهد داشت. در نتیجه می‌توان در هر دو حالت از دوزبین استفاده کرد.

در حالی که اطلاعات زیادی از گوشی تاشونده ال‌جی منتشر نشده است، با نگاه کردن به این پتنت متوجه می‌شویم که گوشه‌های بالایی و پایینی تخت هستند ولی لبه‌های دستگاه خمیدگی دارند و کلیدهای پاور و تنظیم صدا را در خود جای داده‌اند.

