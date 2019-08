بعد از گذشت ۸ سال، اچ تی سی از نسل جدید سری Wildfire رونمایی کرد که این گوشی جدید برای بازار هند ساخته شده است که البته شاید در دیگر مناطق جهان هم عرضه شود. اچ تی سی Wildfire X از تراشه میان‌رده Helio P22 و اندروید پای بهره می‌برد و در دو مدل ۳/۳۲ گیگابایت و ۴/۱۲۸ گیگابایت عرضه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به پشتیبانی از کارت حافظه microSD اشاره کنیم.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۲ اینچی با رزولوشن HD+ است و نسبت نمایشگر به بدنه آن به ۸۸.۸ درصد می‌رسد. در بخش فوقانی آن یک بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود که یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را در خود جای داده است. در پنل پشتی هم حسگر اثر انگشت و دوربین سه‌گانه قرار دارد. دوربین سه‌گانه این گوشی از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. انرژی این گوشی هم از جانب باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.





اگرچه ویژگی‌های اچ تی سی Wildfire X چندان هم بد نیستند، ولی کاربران هندی به گوشی‌هایی مانند Realme 3 دسترسی دارند که هم از لحاظ تراشه، از لحاظ باتری و دوربین حرف بیشتری برای گفتن دارد و در ضمن از قیمت پایین‌تری هم بهره می‌برد.

مدل پایه این گوشی که از ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، با قیمت ۱۱ هزار روپیه (۱۵۵ دلار) روانه‌ی بازار هند می‌شود. قیمت مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی هم ۱۴ هزار روپیه (۱۹۵ دلار) است.

