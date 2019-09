مدیرعامل وان پلاس عکسی از کنترل وان پلاس TV را منتشر کرد

وان پلاس یک استراتژی در رابطه با اولین تلویزیون خود دارد و آن این است که هر چند روز یک بار، خبری از این تلویزیون منتشر کند تا مطمئن شود که همه از معرفی این تلویزیون آگاه هستند و حتی مشتریان آن را، منتظر مراسم معرفی و خرید این تلویزیون بگذارد! حالا مدیرعامل این شرکت در همین راستا، اولین عکس از کنترل تلویزیون هوشمنت وان پلاس TV را توییت کرده است. و بله اگر شما هم فکر می‌کنید این کنترل شباهت زیادی به کنترل اپل TV دارد، به هیچ وجه تنها نیستید!

حالا به لطف این تصویر می‌دانیم که ریموت وان پلاس TV پورت USB-C برای شارژ خواهد داشت. دکمه‌های ناوبری اندروید هم روی این کنترل وجود دارند چراکه در نهایت، با یک تلویزیون اندرویدی روبرو هستیم. یک دکمه هم برای گوگل اسیستنت دیده می‌شود و یک دکمه هم برای وان پلاس که نمی‌دانیم چه کاربردی می‌تواند داشته باشد. جالب‌تر اینکه یک دکمه کاملا خالی هم وجود دارد که احتمالا کاربر می‌تواند آن را شخصی سازی کند و برای هر عملکردی که تعیین می‌کند، از این دکمه استفاده کند. در بالای این ریموت هم یک تاچ‌پد دیده می‌شود که با آن می‌توان در رابط کاربری وان پلاس TV گشت و گذار کرد.

بار دیگر باید اشاره کنیم که قطعا وان پلاس در ساخت این کنترل، از ریموت اپل TV الهام گرفته است. این تصمیم از آن‌جایی عجیب است که بسیاری کنترل اپل TV را یکی از بدترین ریموت‌ها در تاریخ تلویزیون‌ها می‌دانند! اما حداقل به نظر می‌رسد ریموت وان پلاس TV، مشکلاتی که ریموت Apple TV داشته را توانسته حل کند و حالا کاربر بدون دیدن ریموت هم می‌داند که دارد کدام دکمه را فشار می‌دهد.

تلویزیون هوشمند وان پلاس TV در کنار دو گوشی پرچمدار OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro، در ماه جاری میلادی عرضه می‌شود اما به هیچ وجه انتظار نداشته باشید که این آخرین خبر در رابطه با تلویزیون پیش از معرفی آن باشد. هیچ بعید نیست فردا یا پسفردا، وان پلاس رسما اعلام کند که این تلویزیون چه تعداد پورت HDMi خواهد داشت!

