نمایشگر ۹۰ هرتزی گوگل پیکسل ۴ در کدهای اندروید ۱۰ تایید شد

دیگر بر کسی پوشیده نیست که گوگل قصد دارد به زودی دو گوشی پرچمدار جدید خود را با نام‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ اکس‌ال عرضه کند. حدود یک ماه پیش گزارشی داشتیم که می‌گفت این گوشی‌ها، قرار است نمایشگر ۹۰ هرتزی داشته باشند.حالا که اندروید ۱۰ عرضه شده، توسعه‌دهندگان از کد‌های آن تایید کرده‌اند که پرچمدار بعدی گوگل چنین نمایشگری دارد.

این خبر را توسعه دهندگانی که در وب‌سایت XDA Developers هستند و به سورس کد اندروید ۱۰ دسترسی داشته‌اند، اعلام کرده‌اند. در این کد‌ها درواقع مشخص شده که سیستم‌عامل بخشی مربوط به تشخیص فریم‌ریت محتوای در حال پخش دارد. اگر فریم‌ریت ویدیو یا محتوا بالا باشد، نمایشگر روی حالت ۹۰ هرتز می‌رود اما اگر این چنین نباشد، روی حالت ۶۰ هرتز می‌رود تا در مصرف باتری صرفه‌جویی شود.

این کد‌ها به تنهایی ثابت نمی‌کنند که پیکسل ۴ قرار است با نمایشگر ۹۰ هرتزی عرضه شود. درواقع گوگل مدام کد‌های AOSP را تغییر می‌دهد و به روز می‌کند و این چیز جدیدی نیست. اما یک کامنت در این کدها قابل مشاهده است که پس از این خبر، از سورس کد AOSP اندروید ۱۰ حذف شده است.

این کد مشخصا درباره دکمه‌ای برای فعال کردن حالت ۹۰ هرتز توضیح می‌دهد. اما یک نکته در این کامنت وجود دارد و آن این است که به دستگاه‌های P19 اشاره شده است. P19 اسم کد پیکسل ۴ است که P اشاره به Pixel دارد و ۱۹ هم مربوط به سال یعنی ۲۰۱۹ است. درواقع P19 همان گوشی پیکسل ۲۰۱۹ است که به آن اشاره شده است.

با جست‌وجوی بیشتر در این کدها، متوجه شده‌ایم که گوگل می‌خواهد دکمه فعال کردن ۹۰ هرتز را در بخش Developer Options در گوشی پیکسل ۴ قرار دهد. زمانی که سیستم‌عامل را از این بخش بگذارید روی ۹۰ هرتز، یک علامت سبز رنگ در نوار Statur Bar ظاهر می‌شود. زمانی هم که بگذارید روی ۶۰ هرتز اجرا شود، همان علامت به رنگ قرمز در می‌آید. دلیل وجود چنین چیزی این است که بتوانیم ببینیم کدام اپلیکیشن‌ها ۹۰ هرتز اجرا می‌شوند و کدام یک از آن‌ها، ۶۰ هرتز. در مجموع این دکمه فقط برای بررسی توسعه دهندگان است و بدون فعال کردن آن، خود گوشی سعی می‌کند به صورت هوشمندانه، هرجا که لازم است از نرخ تجدید ۹۰ هرتز نمایشگر استفاده کند و هرجا که لازم نیست، روی ۶۰ هرتز سوییچ کند.

گوشی پیکسل ۴ انتظار می‌رود با یک نمایشگر ۵.۷ اینچی OLED با رزولوشن ۱۰۸۰P+ عرضه شود. گوشی پیکسل ۴ اکس‌ال هم نمایشگر بزرگ‌تر ۶.۳ اینچی OLED با رزوولشن ۱۴۴۰P+خواهد داشت. مدل کوچک‌تر باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپری دارد که کمتر از بسیاری از گوشی‌ها است و مدل بزرگ‌تر، با باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپری عرضه می‌شود. همچنین هر دو گوشی گفته شده که با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ و ۶ گیگابایت حافظه رم عرضه خواهند شد و اندروید ۱۰ هم از روز اول روی آن‌ها نصب خواهد شد.

جدا از این موارد، امسال اولین سالی خواهد بود که یک گوشی پیکسل با دوربین دوگانه عرضه می‌شود. گفته شده دوربین دوم یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد و لنزی با قابلیت زوم در جلوی آن قرار گرفته است. در بخش جلویی گوشی و در لبه بالایی نمایشگر نیز قرار است شاهد سنسورهایی شبیه به Face ID اپل باشیم. در کنار این سنسورها نیز سنسورهای رادار Soli قرار می‌گیرند که پیش‌تر راجع به آن‌ها خوانده‌ایم. شما درباره پیکسل ۴ چه فکر می‌کنید؟ آیا بالاخره امسال گوگل می‌تواند به فروش مورد انتظار خود از پرچمدارانش برسد؟

