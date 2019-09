در حالی‌که هنوز چند روزی با معرفی آیفون‌های ۲۰۱۹ فاصله داریم، شایعات به خبرهایی درباره آیفون‌های سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کنند که یک سال دیگر تا معرفی آن‌ها باقی مانده است. در آخرین یادداشتی که از سوی مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر معروف محصولات، اپل منتشر شده، به این موضوع اشارع شده است که آیفون‌های ۲۰۲۰ استفاده از طراحی فعلی آیفون را که در سال ۲۰۱۷ و با آیفون X معرفی شد، کنار خواهند گذاشت و با ظاهر جدیدی رونمایی می‌شوند.

در یادداشت کو به سه تغییر عمده آیفون‌های سال آینده اشاره شده است: نخست تغییر ظاهری و استفاده از طراحی جدید، دوم پشتیبانی از شبکه ۵G و سوم استفاده از دوربین‌های بهتر.

البته پیش از این نیز کو اشاره کرده بود که اپل در سال آینده از سه آیفون با پشتیبانی از ۵G رونمایی می‌کند و عملکرد بهتر دوربین نیز موردی است که با معرفی هر نسل از آیفون، شاهد آن هستیم. اما استفاده از طراحی جدید موضوع جذابی است، زیرا اپل در چند سال اخیر روند استفاده از طراحی‌های جدید در گوشی‌هایش را کندتر کرده بود. این شرکت معمولا هر دو سال یک بار طراحی آیفون را تغییر می‌داد، اما از آیفون ۶ به بعد شاهد بودیم که آیفون‌های ۶، ۶ اس، ۷ و ۸ همگی ظاهری مشابه داشتند. بر همین اساس، گمان می‌رفت طراحی آیفون X نیز با همین روند، برای مدل‌های دیگر از جمله خانواده آیفون ۱۱ که امسال معرفی می‌شود، به کار گرفته شود.

ظاهرا در طراحی جدید، آیفون‌های ۲۰۲۰ باریک‌تر از آیفون‌های فعلی خواهند بود. البته کو پیش‌تر اعلام کرده بود که اپل قصد دارد اندازه نمایشگر OLED آیفون سال ۲۰۲۰ را از ۵.۸ در آیفون‌های فعلی به ۵.۴ اینچ کاهش دهد و نسخه مکس آن نیز از ۶.۷ اینچ به ۶.۵ اینچ می‌رسد.

همچنین در ابتدای هفته گذشته، بلومبرگ در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که کوپرتینویی‌ها قصد دارند آیفون‌های سال ۲۰۲۰ را به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز کنند و در کنار آن، سطح امنیت Face ID را نیز افزایش دهند.

منبع: The Verge

