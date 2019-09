امشب سه مدل آیفون ۱۱ معرفی می‌شود و ساعاتی قبل «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، گزارشی منتشر کرد که در آن برخی از ویژگی‌های نسل جدید آیفون مطرح شده است. این تحلیلگر می‌گوید که هیچکدام از مدل‌های آیفون جدید از قلم اپل پنسل پشتیبانی نمی‌کنند و بار دیگر اعلام کرده که خبری از پورت USB-C نخواهد بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد مدل‌های ۵.۸ و ۶.۵ اینچی آیفون ۱۱ همراه با شارژر سریع عرضه می‌شوند.

در چند ماه گذشته، شایعات مختلفی در مورد پشتیبانی آیفون ۱۱ از اپل پنسل مطرح شده که به اعتقاد «مینگ چی کو» چنین موضوعی صحت ندارد. لازم به ذکر است که تقریبا هر ساله برای آیفون شاهد انتشار چنین شایعاتی هستیم که در نهایت هم تکذیب می‌شوند.

در همین حین، این تحلیلگر مشهور خاطرنشان کرده که برای مدل جدید آیفون‌ها به احتمال زیاد شاهد قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس نخواهیم بود. در ابتدا گفته می‌شد که این ویژگی به‌عنوان یکی از مشخصه‌های مهم آیفون ۱۱ مطرح می‌شود ولی «مینگ چی کو» گفته که اپل به دلیل مشکلات مربوط به بهره‌وری، آن را کنار گذاشته است.

شارژ بی‌سیم معکوس به کاربران اجازه می‌دهد که از پنل پشتی آیفون به‌عنوان پد شارژ برای دیگر گجت‌های مبتنی بر فناوری شارژ بی‌سیم Qi استفاده کنند. در همین زمینه، خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ هم مشکلات اپل در زمینه‌ی ارائه‌ی این مشخصه را تایید کرده است.

همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، «کو» اعلام کرده مدل‌های ۵.۸ و ۶.۵ اینچی آیفون ۱۱ همراه با شارژ ۱۸ وات مجهز به پورت USB-C عرضه می‌شوند. اما برای جانشین آیفون XR چنین شارژری ارائه نمی‌شود و همچنان با شارژر ۵ واتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. همچنین این تحلیلگر بار دیگر تاکید کرده بریدگی نمایشگر مدل‌های جدید مشابه نسل قبلی است و فقط این گوشی‌ها در رنگ‌های جدیدی عرضه می‌شوند.

بر اساس پیش‌بینی «مینگ چی کو»، به دلیل عدم نوآوری و جذابیت کافی، فروش آیفون ۱۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵ تا ۱۰ درصد کمتر خواهد بود.

