بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار مدل‌های مختلف آیفون ۱۱ معرفی شدند که شاهد تعبیه ماژول دوربین غول‌پیکری در پنل پشتی آن‌ها هستیم. مدل‌های پرو از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند و آیفون ۱۱ مجهز به دو دوربین است. در ادامه به مشخصات و ویژگی‌های این دوربین‌ها می‌پردازیم.

آیفون ۱۱

دوربین معمولی ۱۲ مگاپیکسلی-۲۶ میلی‌متری F/1.8-لرزشگیر اپتیکال: آیفون ۱۱ حالا از حالت شب بهره می‌برد که می‌تواند در محیط‌های کم‌نور عکس‌های باکیفیتی را ثبت کند. اپل همچنین روند پردازش عکس را بهبود بخشیده تا در هر عکس نور و جزییات بیشتری ثبت شود. دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی-۱۳ میلی‌متری F/2.4-زاویه دید ۱۲۰ درجه: به جای بهره‌گیری از دوربین تله‌فوتو مرسوم، دوربین ثانوی این گوشی از نوع اولترا واید است که به کاربر اجازه می‌دهد مناظر وسیع‌تری را ثبت کند. در اپلیکیشن دوربین، به‌صورت همزمان می‌توانید زاویه دید دوربین اصلی و دوربین اولترا واید را مشاهده کنید.

دوربین سلفی: ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوهای اسلوموشن و ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه: دوربین سلفی مدل‌های مختلف آیفون ۱۱ در حالت افقی می‌تواند تصاویر عریض‌تری ثبت کند. از دیگر قابلیت‌های جدید دوربین سلفی هم می‌توانیم به امکان ضبط ویدیوهای اسلوموشن اشاره کنیم.

آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس

دوربین معمولی ۱۲ مگاپیکسلی-۲۶ میلی‌متری F/1.8-لرزشگیر اپتیکال دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی- ۱۳ میلی‌متری f/2.4-زاویه دید ۱۲۰ درجه دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی- ۵۲ میلی‌متری F/2.0– لرزشگیر اپتیکال: فقط مدل‌های پرو آیفون ۱۱ از این دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند.

قابلیت‌های نرم‌افزاری

اپل برای مدل‌های مختلف آیفون‌ ۱۱ توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های نرم‌افزاری دوربین نشان داده است. مهم‌ترین قابلیت، حالت شب است که باید ببینیم در برابر نمونه‌های اندرویدی چه حرفی برای گفتن دارد.

دو مدل آیفون‌ ۱۱ پرو به توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها اجازه می‌دهند که برای فیلمبرداری بتوانند به‌صورت همزمان از چند دوربین استفاده کنند. قابلیت Audio Zoom هم به شما اجازه می‌دهد که صدای فقط بخشی از منظره که دوربین به سمت آن قرار گرفته، با کیفیت بهتری ضبط کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های نرم‌افزاری قابل توجه، Deep Fusion نام دارد که از طریق ترکیب ۹ عکس، تصاویر جذاب و باکیفیتی را خلق می‌کند.

