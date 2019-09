دوربین آیفون ۱۱ بیش از آنکه حاصل نوآوری باشد، مکانیزم دفاعی اپل است

شب گذشته، بالاخره مراسم اپل برگزار شد و شاهد معرفی سه گوشی آیفون ۱۱ بودیم. در این مراسم، Kaiann Drance از اپل روی صحنه آمد و گفت که: «مشتریان عاشق آیفون هستند، زیرا ما روی تکنولوژی‌هایی تمرکز می‌کنیم که در زندگی‌های آن‌ها مهم است». در این صورت، تمام رقبای اپل، چند سالی است که این هدف اپل را در زمینه دوربین دنبال کرده و به ثمر نشانده‌اند. چیزی که ممکن بود تا پیش از مراسم امشب، ویژگی‌های اضافی و غیر کاربردی باشند، حالا تبدیل به مهم‌ترین ویژگی‌های آیفون ۱۱ شده‌اند.

چیزهایی که به آن‌ها اشاره می‌کنیم، درواقع دو ویژگی دوربین اولترا واید و عکاسی Night Mode است که حالا به آیفون ۱۱ رسیده‌اند. این ویژگی‌ها را دست کم چند سالی است که در گوشی‌های اندرویدی می‌بینیم. اما نکته جالب اینجاست که کاربران آیفون اهمیتی به این ویژگی‌ها نمی‌دادند؛ آن‌ها تنها می‌خواهند گوشی بخرند که سیستم عامل iOS را اجرا می‌کند و جذابیت‌های خاص خودش را دارد. اما خب بالاخره امسال زمانی بود که اپل به این نتیجه رسید که آیفون دوربینی در حد رقبای اندرویدی خود ندارد و وقتش رسیده تا در این زمینه تحول ایجاد کند.

ویژگی‌های جدید مکانیزم دفاعی اپل را نشان می‌دهند نه نوآوری

اپل جزو اولین شرکت‌هایی بود که از دوربین‌های دوگانه استفاده کرد. گوشی آیفون ۷ پلاس محصولی بود که توانست دوربین دوگانه را بین تقریبا تمام گوشی‌های پس از خود، همه گیر کند. این دوربین‌ها نه تنها می‌توانستند تصاویر پرتره جذابی در زمان خود ثبت کنند، بلکه همزمان زوم دو برابری بدون افت کیفیت را هم به آیفون آورده بودند که یک جور نوآوری به حساب می‌آمد. از این رو، عجیب بود که اپل دوربین تله فوتو را از آیفون ۱۱ حذف کرد و به جای آن از دوربین اولترا واید استفاده کرد.

البته اشتباه نکنید، ما اصلا نمی‌خواهیم بگوییم دوربین اولترا واید به اندازه دوربین تله فوتو خوب نیست. اپل حتی ویژگی‌های جذابی برای این دوربین اولترا واید در نظر گرفته و هرکس سراغ آیفون ۱۱ برود، قطعا تجربه لذت بخشی از دوربین اولترا واید خواهد داشت. اما سوال ما این است که چرا الان؟ ال جی لایق تحسین و اعتبار از طرف تمام گوشی‌های امروزی است چرا که این شرکت از اوایل سال ۲۰۱۶ و گوشی G5، همیشه دوربین اولترا واید در پرچمداران خود داشته است. و حالا، تقریبا از گوشی‌های میان‌رده ارزان‌قیمت بگیرید تا گوشی‌های پرچمدار، همه‌شان دارای دوربین اولترا واید هستند. اپل هم این وسط فقط خواسته تا از رقب عقب نماند.

این موضوع در مورد آیفون ۱۱ پرو هم صدق می‌کند. این گوشی دوربین سه گانه دارد که خب می‌دانید چه گوشی دیگری دوربین سه گانه دارد؟ تقریبا هر پرچمدار اندرویدی که امسال عرضه شده! فیل شیلر هم روی صحنه آمد و گفت که دوربین سه گانه آیفون ۱۱ پرو، یک Pro Camera System است. این در شرایطی است که این Pro Camera System تنها کاری که اضافه‌تر از دوربین آیفون ۱۱ انجام می‌دهد، قابلیت زوم دو برابری با دوربین سوم است. البته دوربین تله‌فوتو در این گوشی حالا لنزی با دیافراگم f/2.0 دارد که اگر اشتباه نکنیم، سریع‌ترین لنز تله فوتو در گوشی‌ها است. اما با این وجود، اگر دوربین اولترا واید را فاکتور بگیریم، این Pro Camera System نمی‌تواند زاویه دیدی بیشتر از دوربین‌های آیفون XS ارائه دهد.

اپل حتی از یک حقه بازاریابی هم استفاده کرد و گفت که ۴x زوم اپتیکال در آیفون ۱۱ پرو وجود دارد. منظور اپل از این حرف این است که از ۰.۵x زاویه دید دوربین اولترا واید، می‌توان تا ۴ برابر زوم اپتیکال کرد و به دوربین تله‌فوتو رسید در صورتی که معمولا زوم دوربین‌های موبایلی، نسبت به دوربین اصلی سنجیده می‌شوند نه دوربین اولترا واید! برای مثال گوشی اوپو رینو ۱۰X می‌تواند تا ۸ برابر زوم اپتیکال نسبت به دوربین اصلی داشته باشد و یک دوربین اولترا واید با زوم ۰.۵x هم دارد.

ویژگی Night Mode هم چیز دیگری است که در گوشی‌های جدید اپل شاهد آن هستیم. سال گذشته وقتی گوگل ویژگی نایت سایت را معرفی کرد، مستقیما آیفون XS را بابت عکاسی ضعیف در شب به تمسخر گرفت. در مرحله بعدی، هواوی را شاهد بودیم که با گوشی هواوی P30 پرو توانست عکاسی در شب را تا حد بسیار زیادی بهبود ببخشد. در حقیقت، آیفون XS اگرچه پرچمدار اپل تا پریروز بود اما بدترین عکس در شب را نسبت به تمام رقبای خود می‌گرفت. اما حالا آیفون ۱۱ به صورت خودکار در نور کم، حالت Night Mode را فعال می‌کند تا عکس بهتری بگیرد. تا اینجا هرچه که گفتیم اپل انجام داده، به جای آنکه نوآوری باشند، مکانیزم دفاعی اپل در برابر رقبایش را نشان می‌داد. فراموش نکنیم که شعار مراسم اپل «تنها توسط نوآوری» انتخاب شده بود.

در مورد کیفیت عکاسی در این گوشی اما اپل چیز زیادی نگفت. سال گذشته این شرکت روی این موضوع مانور داد که سنسور بزرگ‌تری برای دوربین آیفون XS انتخاب کرده و حالا که امسال همچین حرفی به میان نیامد، احتمالا سنسور دوربین آیفون ۱۱ هم اندازه نسل قبلی است. تنها تفاوت سخت‌افزاری که درباره سنسورها عنوان شد، این بود که این سنسورها حالا از پوشش صد درصدی پیکسل‌های فوکوس کننده دارند که این یعنی این گوشی می‌تواند سه برابر فوکوس خودکار سریع‌تری در نور کم داشته باشد. دوربین سلفی هم پیشرفت زیادی داشته و از سنسور ۷ مگاپیکسلی، به سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی رسیده‌ایم. همچنین یک لنز عریض‌تر هم برای دوربین سلفی استفاده شده اما نکته جالب اینجاست که در حالت پیش‌فرض، آیفون ۱۱ همچنان سلفی‌هایی ۷ مگاپیکسلی می‌گیرد و کمی زوم دیجیتال می‌کند تا زاویه دید، مثل آیفون قبلی باشد. البته با یک دکمه می‌توانید حالت عریض و دوازده مگاپیکسلی را انتخاب کنید.

چیزی که بیش از همه در رابطه با دوربین عنوان شد، کیفیت فیلم‌برداری با دوربین آیفون ۱۱ بود. اپل گفت که این گوشی دارای بالاترین کیفیت در فیلم‌برداری در بین موبایل‌ها است که این ادعا را می‌توان پذیرفت. همین حالا هم فیلم‌برداری با آیفون XS کیفیت بالاتر و تجربه بهتری نسبت به گوشی‌های اندرویدی دارد. حالا دامنه دینامیکی در فیلم‌برداری آیفون ۱۱ تا رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم هم آمده و بعید می‌دانیم هیچ شرکت دیگری بتواند به این زودی‌ها به اپل برسد. اما اپل به هیچ وجه نمی‌تواند همین ادعا را در زمینه عکاسی با آیفون ۱۱ داشته باشد. و از همین حالا بگذارید بگوییم چیزی که در بررسی‌های مختلف آیفون ۱۱ بیش از هر چیزی به آن توجه خواهد شد، کیفیت عکاسی با این گوشی است.

آیا Smart HDR می‌تواند بهتر شود؟

مثل همیشه، کیفیت عکس‌های ثبت شده توسط دوربین‌های آیفون ۱۱ قرار است توسط پردازش نرم‌افزاری آن‌ها و پردازنده اختصاصی اپل مشخص شود. به عبارت دیگر، Smart HDR قرار است کیفیت عکاسی آیفون ۱۱ را مشخص کند. حالا در این شرایط سوال اینجاست که آیا Smart HDR هم توانسته ویژگی بهتری بشود؟ اپل که می‌گوید توانسته پردازش تصاویر را در آیفون ۱۱ بهبود ببخشد و گوشی حالا می‌داند سوژه چیست و چطور باید برای آن نوردهی کند. جدا از این Smart HDR بهتر شده، فیل شیلر روی صحنه یک ویزگی دیگر هم معرفی کرد که نام آن را Deep Fusion گذاشت. فیل شیلر درباره این ویژگی در یک جمله گفت که Deep Fusion عکاسی محاسباتی با استفاده دیوانه‌وار از دانش است. اینکه چقدر این جمله درست است را فعلا نمی‌توانیم ببینیم و باید تا آخر سال میلادی جاری که Deep Fusion منتشر می‌شود، صبر کنیم.

Smart HDR به خودی خود تکنولوژی فوق العاده‌ای است که می‌تواند محدوده دینامیکی عکس‌های گوشی را بالا ببرد. اما مشکل اینجاست که همیشه عکس‌های ثبت شده توسط Smart HDR خوب نیستند! برای مثال اگر عکس‌های گرفته شده توسط آیفون XS و Smart HDR را در کنار عکس‌های پیکسل‌های گوگل بگذاریم، می‌بینیم که تصاویر پیکسل کانتراست بیشتری دارند و در مجموع چشم نواز‌تر هستند. جای تعجب نیست که اپل هم در این زمینه حرفی در کنفرانس آیفون ۱۱ نزد زیرا نمی‌خواست که با باز کردن چنین بحث‌هایی، مخاطبان و مشتریان خود را گیج کند. در هر صورت اما مشتاق هستیم ببینیم Smart HDR چقدر در آیفون ۱۱ بهبود بخشیده است.

و در نهایت، این بود داستان اپل و دوربین‌های آیفون ۱۱. قبل از مراسم هم در مقاله‌ای توضیح داده بودیم که امسال نوبت دوربین آیفون است تا بهبود یابد اما چیزهایی که در مراسم معرفی دیدیم، اگرچه بهبودهای خیلی خوبی هستند اما بیش از هر چیزی، حاصل مکانیزم دفاعی اپل در برابر رقابی اندرویدی‌اش هستند. شکی نیست که اضافه شدن Night Mode و دوربین اولترا واید به آیفون ۱۱ خبر بسیار بسیار خوبی برای کاربران این گوشی‌ها است اما راستش را بخواهید، ما انتظار نوآوری بیشتری از اپل داشتیم. در پایان، باز هم ممکن است حتی همین حالا که آیفون ۱۱ معرفی شده در اشتباه باشیم زیرا هنوز بررسی‌های تخصصی این گوشی منتشر نشده است. شاید واقعا عکاسی در دوربین آیفون ۱۱ بهتر از گوشی‌های دیگر است؟ اما خب فعلا، خوشبین نیستیم.

