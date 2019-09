شب گذشته اولین نقد و بررسی‌های خانواده آیفون ۱۱ منتشر شد و تقریبا تمام کارشناسان به دوربین عالی، بالا بودن عمر باتری و نمایشگر جذاب آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس اعتراف کرده‌اند. اما در این میان، در رابطه با اینکه آیا این گوشی‌ها تا حد زیادی بهتر از مدل استاندارد آیفون ۱۱ هستند، بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. در ادامه به‌صورت مختصر و مفید به بخشی از نظرات کارشناسان سایت‌های مطرح تکنولوژی در مورد دو مدل آیفون ۱۱ پرو می‌پردازیم.

عمر باتری آیفون ۱۱ پرو



در چند سال گذشته، کاربران زیادی خواستار بهبود عمر باتری آیفون‌ها شده‌اند. حالا طبق اعلام شرکت اپل، دو مدل پرو آیفون ۱۱ نسبت به نسل قبل از ۴ تا ۵ ساعت عمر باتری بیشتری بهره می‌برند.

در رابطه با این موضوع کارشناس سایت Verge نوشته:

طی هفته گذشته هر روز از آیفون ۱۱ پرو مکس استفاده کرده‌ام و با هر بار شارژ، باتری آن بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت دوام آورده است که طبق اعلام تنظیمات باتری، در هر ۲۴ ساعت حدود ۱۰ ساعت نمایشگر روشن بوده است؛ باتری آیفون ۱۱ پرو هم عملکرد خوبی دارد. برای مقایسه باید بگوییم که باتری آیفون XS مکس حدود ۸ تا ۱۰ ساعت دوام می‌آورد که همین موضوع بهبود عمر باتری را نشان می‌دهد.

کارشناس TechRadar هم از عمر باتری این گوشی تعریف کرده:

در استفاده روزمره، آیفون ۱۱ پرو مکس یک گوشی ۲۴ ساعته محسوب می‌شود (با توجه به اینکه بخشی از آن را خواب هستیم) و بالاخره همراه با مدل‌های پرو شارژ سریع ۱۸ وات عرضه شده که در عرض ۱۵ دقیقه باتری را ۲۰ درصد شارژ می‌کند و شارژ کامل هم یک ساعت و نیم طول می‌کشد.

بهترین دوربین موجود در بازار گوشی‌ها

در کنار بهبود عمر باتری، کارشناسان سایت‌های مختلف تا حد زیادی از بهبود کیفیت دوربین‌ها هم تعریف و تمجید کرده‌اند. آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس از دوربین سه‌گانه اصلی بهره می‌برند و در بالای نمایشگر آن‌ها هم یک دوربین سلفی تعبیه شده است. در رابطه با جزییات این دوربین‌ها هم باید بگوییم دوربین اولترا واید مبتنی بر لنز ۱۳ میلی‌متری با دیافراگم F/2.4 است و برای دوربین اصلی هم شاهد بهبود سنسور و استفاده از لنز ۲۶ میلی‌متر با F/1.8 هستیم و در نهایت باید به دوربین تله‌فوتو اشاره کنیم که از همان سنسور نسل قبلی استفاده می‌کند ولی مجهز به لنز ۵۲ میلی‌متری مبتنی بر F/2.0 است. دوربین سلفی هم از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی استفاده می‌کند و لنز آن با داشتن فاصله کانونی ۲۴ میلی‌متری اندکی عریض‌تر شده است.

اپل بخش زیادی از مراسم معرفی آیفون‌ها را به قابلیت‌های دوربین آن‌ها اختصاص داد و به نظر می‌رسد کارشناسان هم در مورد کیفیت بالای این دوربین‌ها با اپل هم‌نظر هستند.

Verge:

دوربین‌های آیفون ۱۱ پرو در مقایسه با آیفون XS ارتقای قابل توجهی داشته‌اند و اگر عکس‌های گرفته شده با این گوشی و پیکسل ۳ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس در کنار یکدیگر قرار بگیرند، در بیشتر موارد می‌توانید برتری دوربین‌های آیفون ۱۱ پرو را مشاهده کنید. در حقیقت، به نظر من آیفون ۱۱ پرو در حال حاضر از بهترین دوربین موجود در بازار بهره می‌برد.

Mashable:

به نظر من حالت شب دوربین آیفون ۱۱ پرو نسبت به پیکسل ۳ عملکرد بهتری دارد و شاهد جزییات و کنتراست بهتری هستیم. در گوشی‌های مختلف، حالت شب عکس‌ها را تا حدی به‌صورت مصنوعی روشن می‌کند و جزییات از دست می‌روند، اما حالت شب آیفون ۱۱ پرو به‌صورت متعادل نواحی روشن و تاریک را تنظیم می‌کند و شاهد نتیجه‌ی جذاب‌تری هستیم.

نمایشگر زیبا

دو مدل آیفون ۱۱ پرو از نمایشگر موسوم به سوپر رتینا XDR بهره می‌برند که در حالت استاندارد، حداکثر روشنایی آن به ۸۰۰ نیت می‌رسد و حین تماشای محتوای HDR می‌توانید از حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت هم بهره ببرید.

کارشناس سایت Verge کیفیت بالای این نمایشگر را تایید کرده و نوشته:

به نظر من چندان بیراه نیست که بگوییم این نخستین نمایشگر HDR واقعی است که اپل برای یک گوشی استفاده کرده. اگرچه نمایشگر آیفون XS هم از محتوای HDR پشتیبانی می‌کرد، اما هیچ‌وقت نتوانست نظر من را جلب کند. اما کیفیت بالای نمایشگر آیفون ۱۱ پرو خیلی زود می‌تواند مورد توجه کاربران حرفه‌ای قرار بگیرد.

کارشناس سایت Tom’s Guide هم از روشنایی بالای این نمایشگر تعریف کرده:

اگر نمایشگر دو گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس و آیفون ۱۱ را در محیط بیرون با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه روشنایی قابل توجه نمایشگر مدل پرو می‌شوید. در حقیقت، وقتی که آیفون ۱۱ پرو مکس در کنار گلکسی نوت ۱۰ پلاس قرار می‌گیرد، شاهد روشنایی بسیار بالاتر نمایشگر آیفون ۱۱ پرو مکس خواهید بود.

سرعت بسیار بالای تراشه A13 Bionic

کارشناس سایت Tom’s Guide در رابطه با این موضوع نوشته:

تراشه A13 Bionic از پردازنده و پردازنده گرافیکی تازه‌نفسی بهره می‌برد که نسبت به نسل قبلی ۲۰ درصد سرعت بیشتری دارند و در مورد واحد پردازش عصبی هم ۲۰ درصد سرعت بیشتر عملی شده است. هنگام اجرای بازی‌های سنگینی مانند Asphalt 9 می‌توانید این تفاوت سرعت را احساس کنید. برای مقایسه باید بگوییم که اجرای این بازی در آیفون ۱۱ پرو مکس حدود ۴ ثانیه طول می‌کشد که این زمان برای گلکسی نوت ۱۰ پلاس حدود ۸ ثانیه است.

آیا مدل‌های پرو تفاوت معناداری با آیفون ۱۱ یا نسل قبلی خود دارند؟

تمام کارشناسان از آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس تعریف کرده‌اند ولی در این میان سوالی که باید بپرسیم این است که آیا این دو مدل نسبت به نسل قبلی خود یا آیفون ۱۱ تفاوت معناداری دارند یا نه. در این زمینه، گفته می‌شود که اگر از جمله کاربرانی محسوب می‌شوید که همواره خواستار بهره‌گیری از بهترین ویژگی‌های موجود (به‌خصوص دوربین بسیار قدرتمند) هستید، پس دو مدل پرو آیفون ۱۱ مناسب شما هستند. اما اگر چنین ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی اهمیت چندانی برای شما ندارند، بهتر است آیفون ۱۱ را خریداری کنید که تفاوت قیمت قابل توجهی هم با دیگر برادران خود دارد.

TechRadar:

آیفون ۱۱ پرو مکس بدون شک بهترین آیفون ساخته شده محسوب می‌شود و از بین ویژگی‌های جذاب آن می‌توانیم به اسپیکرهای قدرتمند، نمایشگر جذاب، تراشه همه‌فن‌حریف و بهبود قابل توجه دوربین‌ها اشاره کنیم. ولی در نهایت این گوشی مناسب طرفداران پروپاقرص اپل یا کاربرانی است که علاقه زیادی به دوربین اضافه یا عمر باتری بیشتری دارند. در غیر این صورت، خرید آیفون ۱۱ انتخاب عاقلانه‌تری خواهد بود.

Tom’s Guide:

بهتر است سر اصل مطلب برویم. آیفون ۱۱ پرو مکس گوشی جذابی است که شخصا آن را خریداری می‌کنم. اگرچه آیفون ۱۱ با داشتن قیمت پایه ۶۹۹ دلاری مورد توجه بسیاری از کاربران قرار می‌گیرد، ولی من جزو کاربران معمولی نیستم. آیفون ۱۱ پرو مکس با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلاری از نمایشگر اولد بسیار باکیفیت بهره می‌برد که نسبت به نمایشگر ال‌سی‌دی آیفون ۱۱ جذابیت بسیار بیشتری دارد. همچنین به دوربین تله‌فوتو آیفون ۱۱ پرو مکس علاقه دارم که آیفون ۱۱ فاقد چنین دوربینی است. در نهایت باید بگویم که اگرچه آیفون ۱۱ پرو از تمام امکانات مدل بزرگ‌تر بهره می‌برد و البته ارزان‌تر است، ولی شخصا گوشی مجهز به نمایشگر بزرگ‌تر و عمر باتری بیشتر را انتخاب می‌کنم.

The post سایت‌های مطرح در مورد آیفون ۱۱ پرو چه می‌گویند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala