به غیر از گوشی‌های مجهز به نمایشگر تاشو، گوشی‌های دو نمایشگره هم می‌خواهند سهمی از بازار این صنعت را از آن خود کنند. مایکروسافت چند روز قبل از گوشی سرفیس Duo رونمایی کرد که از دو نمایشگر بهره می‌برد و می‌خواهد با گوشی‌های تاشویی مانند گلگسی فولد سامسونگ رقابت کند. البته در زمینه گوشی‌های تاشو شرکت‌هایی مانند هواوی و موتورولا هم مشغول فعالیت هستند ولی هنوز محصول خود را روانه‌ی بازار نکرده‌اند.

در حال حاضر این موضوع که آیا نمایشگرهای بزرگ گجت‌های آینده باز و بسته می‌شوند یا نه، چندان مطرح نیست. سوال اصلی این است که آیا کاربران به سمت نمایشگرهای انعطاف‌پذیر جلب می‌شوند یا اینکه ترجیح می‌دهند از دو نمایشگر متصل به هم استفاده کنند؟

سرفیس Duo در زمانی معرفی شده که گجت‌های تاشو روزبه‌روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند؛ این گجت‌ها در عین کوچک بودن اندازه و اینکه به راحتی در جیب جا می‌شوند، از نمایشگر بزرگی بهره می‌برند. با توجه به اینکه تقاضا برای تماشای ویدیوهای مختلف، انجام همزمان کارهای گوناگون و بهره‌گیری از نمایشگرهای بزرگ‌تر افزایش پیدا کرده، شرکت‌های سازنده در چند سال گذشته در تلاش بوده‌اند که به این دسته از نیاز کاربران پاسخ بدهند. اگر رویکرد مایکروسافت موفقیت‌آمیز باشد، کاربران دیگر لازم نیست با نمایشگرهای تاشو و مشکلات اولیه آن‌ها دست‌وپنجه نرم کنند.

مدیر محصول مایکروسافت در همین مورد در رویداد سرفیس گفته: «ما مشخصا از لحاظ علمی می‌دانیم که کاربران با استفاده از دو نمایشگر، بهره‌وری بیشتری خواهند داشت. اما طراحی آن باید جذاب باشد و باید به راحتی در جیب افراد قرار بگیرد.»

نبرد بین این دو رویکرد در طراحی در ابتدای راه خود قرار دارد. تا زمانی که سرفیس Duo در فصل تعطیلات ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شود، حدود یک سال از عرضه گلکسی فولد گذشته و این یعنی سامسونگ و دیگر شرکت‌های فعال در این زمینه فرصت زیادی برای اصلاح مشکلات گجت‌های تاشو دارند. در هر صورت، در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که سرفیس Duo چطور می‌تواند بر گلکسی فولد غلبه کند.

سرفیس Duo مجهز به نمایشگرهای شیشه‌ای محکم است

مهم‌ترین مزیت سرفیس Duo این است که از نمایشگرهای شیشه‌ای بهره می‌برد. ولی گلکسی فولد مجهز به نمایشگر پلیمری (تقریبا همان پلاستیک) است و به دلیل حساسیت بالای آن، سامسونگ از کاربران این گوشی خواسته بسیار مراقب نحوه استفاده از این گوشی باشند تا این گجت ۲۰۰۰ دلاری آسیب نبیند.

اندازه کلی نمایشگرهای سرفیس Duo بزرگ‌تر از گلکسی فولد است

در رابطه با اندازه نمایشگر باید خاطرنشان کنیم که سرفیس Duo از دو نمایشگر ۵.۶ اینچی بهره می‌برد ولی نمایشگر گلکسی فولد در حالت باز شده ۷.۳ اینچ اندازه دارد و این یعنی سرفیس می‌تواند توجه کاربران طرفدار نمایشگرهای بزرگ‌تر را جلب کند. البته برخلاف گلکسی فولد که دارای نمایشگر بیرونی ۴.۶ اینچی است، گوشی مایکروسافت چنین مشخصه‌ای ندارد. ولی باید بگوییم نمایشگر بیرونی گلکسی فولد آن‌قدر باریک و بلندقد است که چندان کاربردی محسوب نمی‌شود و کار چندانی با آن نمی‌توان انجام داد.

پشتیبانی از قلم



گلکسی فولد اگر از قلم پشتیبانی می‌کرد، در زمینه‌ی بهره‌وری می‌توانست حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. در حال حاضر بین گوشی‌های سامسونگ فقط سری نوت از چنین قابلیتی بهره می‌برند ولی به دلیل ماهیت نمایشگر گلکسی فولد، سامسونگ نتوانسته این قابلیت را عملی کند. اما نمایشگرهای شیشه‌ای سرفیس Duo در این زمینه هیچ مشکلی ندارند و همین یک نقطه قوت مهم برای این گوشی به حساب می‌آید.

مشکل احتمالی دوربین سرفیس Duo

مایکروسافت برای معرفی سرفیس Duo در مورد دوربین آن صحبت نکرد که همین موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. برای یادآوری باید بگوییم که گلکسی فولد روی هم رفته از ۶ دوربین بهره می‌برد و در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. اما ظاهرا مدل اولیه سرفیس Duo فاقد دوربین‌های اصلی است و طبق گزارش­های منتشر شده، کاربران برای عکس‌برداری با این مدل باید از دوربین سلفی استفاده کنند. امیدواریم در مدل نهایی، مایکروسافت دوربین‌های باکیفیتی را در بدنه این گجت تعبیه کند زیرا این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

تاثیر منفی بخش مرکزی سرفیس Duo در تجربه کاربری



سرفیس Duo مجهز به اندروید است و گوگل هم از اندروید ۱۰ پشتیبانی از گجت‌های تاشو را به ارمغان آورده است. مایکروسافت در همین مراسم از سرفیس نئو رونمایی کرد که یک نوع لپ‌تاپ تاشو هیبریدی محسوب می‌شود از قابلیت‌های آن می‌توانیم به تقسیم رابط کاربری برنامه‌ها در هر دو نمایشگر اشاره کنیم. اگر سرفیس Duo هم مجهز به چنین قابلیتی باشد، حاشیه‌ی مرکزی نمایشگر تجربه کاربری را تا حدی مختل می‌کند و در این زمینه گوشی‌های مجهز به نمایشگرهای تاشو عملکرد جذاب‌تری دارند. اگرچه گلکسی فولد هم در بخش مرکزی دارای برآمدگی است، وای هنگام تماشای فیلم، خواندن کتاب یا مرور عکس‌ها، این برآمدگی تأثیر منفی بر تجربه کاربری ندارد.

سامسونگ برای ترغیب خریداران از یک سال فرصت بیشتر بهره می‌برد

بخش بازاریابی سامسونگ سخت مشغول کار است تا کاربران بیشتری در سرتاسر جهان به خرید و استفاده از گلکسی فولد ترغیب شوند. فاصله یک ساله تا عرضه سرفیس Duo، باعث می‌شود که شاهد عرضه انواع و اقسام گوشی‌های تاشو شرکت‌های مختلفی باشیم و همین موضوع کار مایکروسافت را بسیار سخت‌تر می‌کند. در این میان، می‌توانیم به ال‌جی هم اشاره کنیم که برای G8X کیس مخصوص مربوط به ارائه نمایشگر ثانویه را معرفی کرده است؛ البته با توجه به وضعیت فروش گوشی‌های ال‌جی، در مورد موفقیت این گوشی هم امیدواری چندانی وجود ندارد.

سابقه بد نسل اولیه گوشی‌های مبتنی بر دو نمایشگر

قبل از معرفی سرفیس Duo، یک گوشی به نام ZTE Axon M شانس خود را در ارائه دو نمایشگر امتحان کرده است که البته مشکلات زیادی داشت؛ از بین آن‌ها می‌توانیم به قرار گرفتن باتری در یک سمت گوشی و در نتیجه عدم تعادل بدنه و پیچیده بودن استفاده از دوربین اشاره کنیم. قبل از آن هم گوشی‌های دیگری روانه‌ی بازار شده‌اند که به نوعی از دو نمایشگر بهره می‌بردند و موفقیت چندانی کسب نکردند. مایکروسافت و دیگران شاید این بحث را مطرح کنند که این گجت‌ها بسیار زودتر از زمان مناسب روانه‌ی بازار شده‌اند اما در هر صورت مانند تعداد زیادی از محصولات نوآورانه‌ای که طی سال‌های گذشته عرضه شده‌اند، با خیال راحت نمی‌توان در مورد احتمال موفقیت این گجت اظهارنظر کرد.

قیمت و دیگر جزییات

در نهایت نمی‌توان جذابیت گوشی سرفیس Duo را کتمان کرد و مایکروسافت زمانی از آن رونمایی کرده که سروصدای زیادی پیرامون گوشی‌های تاشو ایجاد شده است. اما کیفیت بالای یک گوشی دو نمایشگره به تنهایی نمی‌تواند مایکروسافت را در این زمینه به نام مهمی بدل کند.

در رابطه با چنین گوشی‌هایی، جزییات بسیار اهمیت دارند. آیا این گوشی آن‌قدر سبک است که بتوان ساعات متمادی از آن استفاده کرد؟ (گوشی‌های تاشو معمولا سنگین هستند). آیا دوربین‌های آن می‌توانند عکس‌های باکیفیتی ثبت کنند؟ همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که کاربران سرتاسر جهان باید به راحتی بتوانند آن را خریداری کنند.

اما در نهایت، مهم‌ترین موضوع بحث قیمت‌گذاری است. گلکسی فولد با قیمت ۱۹۸۰ دلاری روانه‌ی بازار شده ولی به‌زودی می‌توانیم گوشی‌های تاشو بسیار ارزان‌تری را خریداری کنیم. با توجه به اینکه سال دیگر سرفیس Duo عرضه می‌شود، اگر قیمت بسیار بالایی داشته باشد، فقط گروه اندکی از کاربران آن را خریداری می‌کنند و این تلاش مایکروسافت توجهات زیادی را جلب نخواهد کرد.

منبع متن: digikala