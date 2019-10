روز گذشته، شرکت شارپ برای بازار ژاپن از گوشی جدیدی رونمایی کرد. شارپ اس ۷ در حقیقت نسخه اندکی تغییر یافته شارپ Aquos Sense 3 Lite است که در این میان از ویژگی‌های جدیدی مانند نمایشگر کم‌مصرف و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این شرکت مدعی شده که باتری گوشی مذکور با هر بار شارژ تا یک هفته دوام می‌آورد.

با توجه به خطوط آنتن در پنل پشتی، به نظر می‌رسد این گوشی از بدنه فلزی بهره می‌برد؛ مشخصه‌ای که در چند سال گذشته تا حد زیادی کنار گذاشته شده است و شرکت‌های سازنده عمدتا ترجیح می‌دهند از بدنه‌های شیشه‌ای استفاده کنند. ابعاد این گوشی ۱۴۷ در ۷۰ در ۸.۹ میلی‌متر است و وزن آن به ۱۶۷ گرم می‌رسد.

شارپ اس ۷ مبتنی بر نمایشگر ۵.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ است که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از فناوری IGZO شرکت شارپ بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به داشتن تراشه اسنپ‌دراگون ۶۳۰ و ۳ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم.





در پنل پشتی آن، شاهد دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت لرزشگیر دیجیتال هستیم و در بالای نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است. این گوشی عضو پروژه اندروید وان است و از همان ابتدا همراه با اندروید ۱۰ روانه‌ی بازار می‌شود و طی دو سال آینده حداقل یک نسخه جدید اندروید را دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، آپدیت‌های امنیتی تا ۳۶ ماه روانه‌ی این گوشی می‌شوند. شارپ هنوز قیمت این گوشی را اعلام نکرده ولی همانطور که گفتیم مانند بیشتر گوشی‌های این شرکت، گجت مذکور هم صرفا در بازار ژاپن عرضه می‌شود.

شرکت شارپ سابقه زیادی در ساخت نمایشگرهای مختلف دارد ولی در سال‌های اخیر زیر سایه شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال‌جی قرار گرفته است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این نمایشگرهای کم‌مصرف شارپ به دیگر گوشی‌ها هم راه پیدا می‌کنند؟

