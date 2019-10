تیزر گوشی وان پلاس ۷T پرو ۵G مک لارن ادیشن در توییتر منتشر شد

شرکت وان پلاس قصد دارد پنج‌شنبه آینده طی رویدادی در شهر لندن، گوشی وان پلاس ۷T پرو و نسخه لوکس آن را تحت عنوان وان پلاس ۷T پرو مک لارن ادیشن با پشتیبانی از اینترنت ۵G رونمایی کند. در همین راستا در روزهای اخیر، اکثر توجه کاربران و علاقه‌مندان به گوشی‌های هوشمند این شرکت، خصوصا نسخه مک لارن آن معطوف بوده است.

پیت لاو، مدیرعامل شرکت وان پلاس در حساب شخصی خود در توییتر، تصویری از جعبه گوشی وان پلاس ۷T پرو مک لارن ادیشن را به اشتراک گذاشت که قرار است آخر این ماه روانه بازار شود. تصویر جعبه به طور کامل در این پست قرار داده نشده اما تقریبا می‌توان گفت طراحی آن کمی شبیه به طراحی جعبه وان پلاس ۶T مک لارن ادیشن است که سال گذشته روانه بازار شد.

دیگر مشخصات این گوشی را تقریبا باید برابر با گوشی‌های مدل استاندارد وان پلاس دانست. برای مثال اخیرا یک رندر تبلیغاتی به حضور یک نمایشگر ۶.۷ اینچی خمیده با رفرش‌ریت ۹۰ هرتز اشاره داشت که در گوشی وان پلاس ۷ پرو نیز شاهد آن بودیم. علاوه‌بر این‌ها، قرار است این گوشی با حاشیه‌های بسیار کم و یک ماژول پاپ آپ برای دوربین سلفی همراه باشد.

در بخش پشتی این گوشی اما شاهد حضور سه دوربین به علاوه سیستم فوکوس خودکار لیزری هستیم. اینطور که به نظر می‌رسد، دوربین سه‌گانه این محصول به نسبت مدل قبلی تغییر خاصی نداشته بنابراین باید شاهد یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی با اندازه دریچه دیافراگم f/1.6 با قابلیت لرزشگیر اپتیکال باشیم که یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳ برابری اپتیکال با لرزشگیر اپتیکال و یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه دید ۱۱۷ درجه آن را همراهی خواهند کرد.

مشخصات سخت‌افزاری وان پلاس ۷T پرو ۵G مک لارن ادیشن

اینطور که به نظر می‌رسد، قلب تپنده این گوشی به طور حتم قدرتمندترین پردازنده موجود شرکت کوالکام، یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس خواهد بود که ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت نیز در کنار آن، مجموعه سخت‌افزاری این گوشی را تشکیل خواهند داد. طبق اعلام گوگل، وان پلاس ۷T پرو اولین گوشی خواهد بود که با اندروید ۱۰ وارد بازار خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود وان پلاس ۷T پرو مک لارن ادیشن نیز به عنوان یکی از محصولات این سری، با اندروید ۱۰ روانه بازار شود.

در کنار این قابلیت‌ها، به نظر می‌رسد این گوشی به یک باتری ۴۰۵۸ میلی‌آمپر ساعتی مجهز باشد که از قابلیت شارژ سریع اختصاصی Wrap Charge 30T نیز بهره می‌برد. البته امکان اینکه برای مدل مک لارن، این شارژر سریع‌تر باشد وجود دارد! چراکه این شرکت برای وان پلاس ۶T مک لارن ادیشن که سال قبل روانه بازار شد، فناوری شارژ سریع اختصاصی Wrap Charge 30 را به کار برده بود.

در نهایت هم باید یه این موضوع اشاره کرد که محصول قدرتمند و لوکس وان پلاس، از پنجمین نسل اینترنت داده پشتیبانی خواهد کرد که آن را از همه نظر به یک رقیب جدی برای پرچم‌داران سامسونگ و هواوی تبدیل می‌کند.

طبق برنامه‌ریزی‌های شرکت وان پلاس، این گوشی باید در تاریخ ۱۰ اکتبر سال جاری، یعنی فردا، به همراه نسخه استاندارد وان پلاس ۷T پرو معرفی شود.

