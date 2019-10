وان پلاس ۷T در برابر گلکسی نوت ۱۰؛ کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟

ماه سپتامبر سال جاری، وان پلاس از گوشی جدید خود تحت عنوان وان پلاس ۷T رونمایی کرد. این گوشی را می‌توان به نوعی جانشین وان پلاس ۷ پرو دانست، چرا که از مشخصه‌های بسیار خوبی برخوردار است. اما این گوشی قدرتمند و زیبا در مقابل گلکسی نوت ۱۰، جدیدترین و قدرتمندترین گوشی سری نوت سامسونگ که اخیرا نیز معرفی شده چه حرفی برای گفتن خواهد داشت؟

قبل از پرداختن به این مقایسه، نگاهی می‌اندازیم به مشخصات این دو گوشی روی کاغذ و همچنین نقاط ضعف و قوت هر یک از آن‌ها تا از ویژگی‌های بد و خوب هر یک، مطلع شویم.

گلکسی نوت ۱۰ وان پلاس ۷T اندروید ۱۰

وان یو آی ۱.۵ اندروید ۱۰

اکسیژن او اس ۱۰ ۶.۳ اینچ داینامیک امولد ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ ۶.۵۵ اینچ فلوید امولد ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰، ۹۰ هرتز پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس ۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 با لرزشگیر اپتیکال دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/1.6 با لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.1 با لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید ۱۲۳ درجه‌ای دوربین سوم فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید ۱۱۷ درجه‌ای دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.2 با قابلیت فوکوس خودکار دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی، اندازه دریچه دیافراگم f/2.0 فوکوس ثابت حسگر اثر انگشت التراسونیک درون نمایشگر حسگر اثر انگشت اپتیکال درون نمایشگر USB-C + بلندگوی استریو USB-C + بلندگوی استریو باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۲۵ واتی سیمی و شارژر ۱۲ واتی بی‌سیم باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، فناوری Wrap Charge 30 واتی گواهی‌نامه IP68، مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا ۳۰ دقیقه و عمق ۱.۵ متر ضد آب نیست ۷.۹ × ۷۱.۸ × ۱۵۱ میلی‌متر ۸.۱ × ۷۴.۵ × ۱۶۰.۱ میلی‌متر ۱۶۸ گرم ۱۹۰ گرم

ویژگی‌های مثبت وان پلاس ۷T

مشخصات فنی عالی با قیمت کمتر به نسبت گلکسی نوت ۱۰

عملکرد عالی باتری

دوربین سه‌گانه قدرتمند

نمایشگر ۹۰ هرتزی

ویژگی‌های منفی وان پلاس ۷T

دوربین سلفی نه چندان با کیفیت

اندازه بزرگ و وزن بالا به نسبت رقیب

ضد آب نبودن

با وجود اینکه وان پلاس ۷T چیزی در حدود ۳۵۰ دلار ارزان‌تر از نماینده سامسونگ است، اما از خیلی جهت‌ها برتری محسوسی به نوت ۱۰ دارد. کیفیت صفحه نمایش، مشخصات سخت‌افزاری، عمر باتری و کارایی این گوشی باعث شده وان پلاس ۷T برای حضور در جمع گوشی‌های پرچم‌دار سال ۲۰۱۹ کاملا شایسته باشد. البته می‌توان ضد آب نبودن و عدم پشتیبانی از قلم هوشمند را برتری محسوس نوت ۱۰ به این محصول دانست اما می‌توان این موارد را با قیمت کمتر توجیه کرد. (قیمت در آمازون ۶۰۰ دلار)

ویژگی‌های مثبت گلکسی نوت ۱۰

کیفیت بالای نمایشگر

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

قلم هوشمند S-Pen

پشتیبانی از شارژر بی سیم

ویژگی‌های منفی گلکسی نوت ۱۰

سنسور اثر انگشت کندتر به نسبت رقیب

دریافت دیرتر بروزرسانی‌ها

وقتی بحث به داشتن امکانات نرم‌افزاری و کیفیت دوربین می‌رسد، گلکسی نوت ۱۰ احتمالا بتواند وان پلاس ۷T را شکست دهد! با این حال، نوت ۱۰ حدودا ۳۵۰ از رقیب خود گران‌تر است که قیمت بالایی در مقایسه با امکانات بسیار مشترک این دو گوشی به حساب می‌آید. (قیمت در آمازون ۹۵۰ دلار)

وان پلاس یا سامسونگ؟

بسیار سخت است بخواهیم دو شرکتی را پیدا کنیم که از نظر فلسفه ساخت محصول، نسبت به یکدیگر به این اندازه تفاوت داشته باشند. سیاست وان پلاس طراحی گوشی‌هایی با کیفیت، پر امکانات و در عین حال ارزان قیمت است که ارزش خرید بالایی نیز دارند و این مسئله در وان پلاس ۷T نیز کاملا مشهود است!

در طرف مقابل اما گلکسی نوت ۱۰ قرار دارد. محصولی از سری لوکس و بسیار قدرتمند سامسونگ که معمولا با قیمت بالایی نیز همراه هستند اما در عین حال در هیچ قسمتی، از کیفیت ساخت گرفته تا قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کاربران خود را نا امید نمی‌کنند.

به نظر شما، تجربه بالای سامسونگ در ساخت گوشی‌های با کیفیت و قدرتمند می‌تواند وان پلاس نو پا را با نماینده قدرتمندش شکست دهد؟ خواهیم دید!

چه تفاوتی بین وان پلاس ۷T و گلکسی نوت ۱۰ وجود دارد؟

از نظر مشخصات سخت‌افزاری، هر دو گوشی به راحتی پاسخ‌گوی نیازهای روزمره و حرفه‌ای شما حتی تا دو سه سال آینده خواهند بود. وان پلاس ۷T از نظر عمر باتری، به دلیل استفاده از نرم‌افزارهای سبک‌تر و البته باتری حجیم‌تر، کمی بهتر از نوت ۱۰ عمل می‌کند. هر دو گوشی از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند، اما این فقط نماینده سامسونگ است که با پشتیبانی از قابلیت شارژ بی‌سیم، از رقیب خود پیشی‌ می‌گیرد.

در بخش نمایشگر اما دو فاکتور مهم وجود دارد که در یکی از آن‌ها وان پلاس و در دیگری نوت ۱۰ برنده است. نمایشگر نوت ۱۰ از لحاظ روشنایی و درخشندگی بهتر از وان پلاس ۷T عمل می‌کند. اما وقتی به رفرش‌ریت می‌رسیم، برنده بی چون و چرای مقایسه، وان پلاس ۷T با نمایشگر ۹۰ هرتزی خود است! جایی که سامسونگ ترجیح داده مانند خیلی از گوشی‌های دیگر، به استفاده از یک نمایشگر ۶۰ هرتزی بسنده کند.

مدت زیادی بود که وان پلاس صرفا به خاطر کاهش هزینه‌های تمام شده، در بخش دوربین آن‌چنان که دیگر شرکت‌ها قدرتمند ظاهر می‌شدند، خوب عمل نمی‌کرد. اما کم شدن فاصله این شرکت از باقی شرکت‌ها در بخش دوربین هنگامی به طرز محسوس حس شد که وان پلاس از گوشی قدرتمند و فوق‌العاده زیبای خود یعنی وان پلاس ۷ پرو رونمایی کرد. عملکرد عالی وان پلاس در بخش دوربین به نسل‌های بعدی نیز راه یافت تا جایی که اکنون سه دوربین بکار رفته در وان پلاس ۷T را می‌توان یکی از بهترین مجموعه‌های فیلم‌برداری و عکاسی در گوشی‌های هوشمند دانست.

با این تفاسیر هرچقدر وان پلاس در بخش دوربین خوب باشد، باید بداند رقیب قدرتمندی را در پیش رو دارد. محصولی که کیفیت دوربین آن در وب‌سایت معروف Dxomark در رده دوم قرار دارد. به طور کلی، همانطور که انتظار می‌رفت، سه دوربین نوت ۱۰ با کمی اختلاف وان پلاس را شکست می‌دهند، اما این اختلاف به نسبت اختلاف قیمتی که دارند قابل چشم پوشی است. از ویژگی‌های مثبت دوربین نوت می‌توان به دوربین جلوی بهتر با فوکوس خودکار و توانایی استفاده از قلم S Pen به عنوان شاتر از راه دور و انواع و اقسام ژست‌های کنترلی دیگر برای دوربین نام برد.

با مقایسه مشخصات و قابلیت‌های دو گوشی، شاهد شباهت‌های بسیاری نیز هستیم، اما چیزی که این دو گوشی را کاملا از یکدیگر متفاوت می‌کند، تجربه نرم‌افزاری است. رابط کاربری OxygenOS وان پلاس بسیار ساده، با ثبات و روان است. وان پلاس با حذف پیچیدگی‌ها و آیتم‌های بی استفاده توانسته OxygenOS را به یک رابط کاربری فوق‌العاده سبک و خلوت تبدیل کند که همین مسئله کار با آن را بسیار لذت‌بخش می‌کند. چه کاربر اندروید باشید و یا به تازگی به این سیستم‌عامل کوچ‌ کرده‌اید، وان پلاس با این رابط کاربری جذاب خود قطعا شما را راضی نگه خواهد داشت.

در آن سوی ماجرا، سامسونگی قرار دارد که از لحاظ امکانات ممکن است چندین برابر بهتر از وان پلاس باشد اما زیاده روی در قرار دادن امکانات متعدد گاهی اوقات نه تنها کاربر را سردرگم می‌کند، بلکه در بسیاری از موارد این قابلیت‌ها به کار کسی نمی‌آید! البته اگر به پیچیدگی‌های آن عادت کنید و یا بتوانید آن را به شکل دلخواه خود شخصی‌سازی کنید، رابط کاربری سامسونگ نیز بسیار خوب و دلنشین‌ خواهد بود اما بدون شک برتری در این بخش به وان پلاس تعلق خواهد گرفت.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که وان پلاس ۷T مجهز به اندروید ۱۰ است در حالی که نوت ۱۰ با اندروید ۹ به بازار عرضه شد. همچنین بروزرسانی‌های سیستم‌عامل برای وان پلاس سریع‌تر از سامسونگ صورت می‌گیرد. اگر به دریافت زودهنگام بروزرسانی‌های نرم‌افزاری و امنیتی گوگل علاقه‌مندید، بدون شک وان پلاس در این زمینه انتخاب بهتری برای شما خواهد بود.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است: در برابر پول بیشتری که برای نوت ۱۰ می‌دهیم چه چیزی نصیب ما می‌شود؟ یک بار دیگر نقاط قوت این گوشی را مرور می‌کنیم. پشتیبانی از قلم S-Pen با ژست‌های متنوع و جذاب، کیفیت دوربین بهتر، نمایشگر شفاف‌تر و پشتیبانی از شارژر بی‌سیم. علاوه‌بر این‌ها، گلکسی نوت ۱۰ به خاطر اندازه کوچک‌تر، وزن کمتری نیز دارد و لذا کمی خوش‌دست‌تر از وان پلاس ۷T خواهد بود. البته این مورد آخر به سلیقه و راحتی کاربر بستگی دارد و لذا نمی‌توان به طور حتم برتری را به یک گوشی نسبت داد.

در نهایت، گلکسی نوت ۱۰ یا وان پلاس ۷T؟

گوشی نوت ۱۰ قابلیت‌های بیشتری نسب به وان پلاس ۷T دارد و این انکار ناپذیر است. اما از طرفی دیگر وان پلاس نیز رقیب دست و پا بسته‌ای نیست! این گوشی پردازنده قوی‌تری از نوت ۱۰ دارد و از نظر نرم‌افزاری تجربه لذت‌بخش‌تری را برای کاربر به ارمغان خواهد آورد. از همه مهم‌تر، قیمت این گوشی نیز ۳۵۰ دلار کمتر از نوت ۱۰ است که همین مسئله برای خیلی از کاربران می‌تواند در انتخاب بین این دو محصول قدرتمند تعیین کننده باشد! با این اوصاف پیشنهاد می‌شود به قلم S-Pen و قابلیت‌های اضافی نوت ۱۰ در برابر سادگی و قابلیت‌های کلیدی ۷T توجه کنید تا تصمیم نهایی خود را بگیرید.

منبع: androidcentral

