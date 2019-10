هواوی هفته آینده از یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر رونمایی خواهد کرد

به تازگی توییتی از سوی کاربری به نام Jeb Su منتشر شده است که حاوی تیزری از هواوی است و از عرضه یک گوشی با نمایشگر کاملا بی‌حاشیه خبر می‌دهد. در این تیزر، به این موضوع اشاره شده است که گوشی مذکور در روز ۱۷ اکتبر در فرانسه معرفی خواهد شد. طبق ادعای این کاربر، تلفن مذکور به دوربین سلفی و اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز است.

ظاهرا آقای سو مدیر ارشد فناوری‌های پیشرفته و تحلیل‌گر اصلی Atherton Research است و فناوری‌های آینده را پیش‌بینی می‌کند. این شرکت یک نهاد تحقیقاتی بین المللی است؛ بنابراین، می‌توان به صحت ادعای او امیدوار بود.

اگر هواوی واقعا در ماه جاری قصد معرفی این گوشی را داشته باشد، ممکن است عرضه آن به فاصله کمی از رونمایی میسر نشود. این شرکت ماه گذشته سری میت ۳۰ را رونمایی کرد که در صف عرضه بازار هستند و در کنار آن قرار است در این ماه بالاخره میت ایکس (گوشی تاشونده خود) را هم به بازار بفرستد.

اما نکته جالب توجه درباره این گوشی، استفاده از دوربین درون نمایشگر است که به حذف بریدگی یا حفره درون نمایشگر منجر خواهد شد و در نتیجه پنل جلویی کاملا در اختیار نمایشگر خواهد بود. البته این تکنولوژی در ابتدای راه است و به همین دلیل ممکن است گوشی رونمایی شده صرفا یک نمونه اولیه باشد که عرضه رسمی آن در سال ۲۰۲۰ یا حتی ۲۰۲۱ اتفاق می‌افتد. به علاوه، ممکن است تا زمان معرفی این گوشی، کمپانی چینی همچنان در فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی آمریکا قرار داشته باشد که دسترسی آن به سرویس‌ها و خدمات زنجیره تامین آمریکایی‌اش را قطع خواهد کرد و در نتیجه آن، تلفن تمام صفحه این شرکت نیز از سرویس‌های گوگل پلی بی‌بهره می‌ماند؛ مانند خانواده میت ۳۰.

سری میت ۳۰ از AOSP منبع باز اندروید استفاده می‌کند و به جای اپ‌ها و پلی استور گوگل، از برنامه‌های موجود در اپ گالری (فروشگاه جایگزین هواوی) استفاده می‌کند. اگر گوشی جدید هواوی که در هفته آینده رونمایی می‌شود نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود، ممکن است فروش آن در خارج از چین با مشکلاتی مواجه شود. در نتیجه، ممکن است هواوی قصد داشته باشد تا در حال حاضر فقط توانایی خود در تولید دوربین پنهان در نمایشگر را به رخ بکشد و برای عرضه این محصول اندکی صبر کند تا شاید دولت ترامپ به لجبازی‌های خود پایان دهد و نام این شرکت را از فهرست تحریم‌ها حذف کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم هواوی در واقع ابزاری در دست دولت فعلی آمریکا است تا بتواند در جنگ تجاری خود با چین، از این کشور امتیاز بگیرد و توافق تجاری جدیدی را بین دو کشور منعقد کند.

سخت افزار

در ماه ژوئن، اوپو با انتشار توییتی از نمونه اولیه گوشی مجهز به دوربین درون نمایشگر خود رونمایی کرد. در همان ماه، شیائومی نیز در حساب رسمی توییتر خود ویدیویی از محصولی مشابه منتشر کرد. مدتی از معرفی اسکنر اثر انگت درون صفحه می‌گذرد و این فناوری تقریبا به یک استاندارد تبدیل شده است، اما دوربین سلفی درون نمایشگر می‌تواند ترند بعدی گوشی‌های پرچم‌دار باشد. این فناوری موجب می‌شود پنل جلویی کامل به نمایشگر اختصاص یابد و دیگر اثری از بریدگی‌ها و حفره‌های مزاحم نباشد. همچنین نگرانی‌ها درباره احتمال آسیب پذیر بودن دوربین‌های پاپ‌آپ، چرخان و یا مدل‌های دیگر را از بین می‌برد.

گوشی تمام صفحه هواوی به چیپست اختصاصی این شرکت مجهز خواهد بود و احتمالا نسخه به کار رفته در این گوشی همان کایرین ۹۹۰ خواهد بود که در خانواده میت ۳۰ و میت ایکس استفاده شد. اما اگر عرضه این گوشی با تاخیر همراه باشد و به نیمه دوم سال ۲۰۲۰ یا پس از آن برسد؛ شانس بهره‌مندی از قدرت کایرین ۱۰۰۰ را هم خواهد داشت. این چیپ اولین پردازنده ۵ نانومتری بخش های‌سیلیکون (از زیرمجموعه‌های هواوی) خواهد بود که ابتدا در میت ۴۰ به حاضر خواهد شد. کایرین ۱۰۰۰ توسط TSMC تولید خواهد شد و تعداد ترانزیستورهای موجود در آن از نسخه ۵G کایرین ۹۹۰ (با ۱۰.۳ میلیارد ترانزیستور) بیشتر خواهد بود.

تولید کنندگان چیپست‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از معماری ۵ نانومتری، در هر میلی‌متر مربع حدود ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور را جای دهند. طبق اعلام ریچارد یو، مدیر عامل هواوی، این شرکت در کایرین ۱۰۰۰ از قدرتمندترین هسته‌های پردازشی ARM یعنی Cortex-A77 استفاده خواهد کرد که با افزایش در قدرت پردازشی و کاهش در مصرف انرژی نسبت به نسل‌های فعلی همراه است.

منبع: Phone Arena

The post هواوی هفته آینده از یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر رونمایی خواهد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala