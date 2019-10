اپل چند ماه قبل، به همکاری خود با اینتل برای توسعه مودم‌های ۵G پایان داد وبا کنار گذاشتن اختلافات با شرکت کوالکام، قرارداد همکاری ۶ ساله امضا کرد. مدتی بعد، اپل ۱ میلیارد دلار برای خرید بخش توسعه مودم‌های موبایل اینتل هزینه کرد تا بتواند برای ساخت مودم‌های ۵G شخصا وارد عمل شود. ساخت چنین مودم‌هایی فرایند بسیار پیچیده‌ای محسوب می‌شود و چند سال به طول می‌انجامد ولی اپل امیدوار است که برای آیفون‌های ۲۰۲۲ از مودم ۵G ساخت خود بهره ببرد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، آیفون‌های ۲۰۲۰ از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند و این آیفون‌ها مجهز به مودم‌های ۵G ساخت کوالکام خواهند بود. با این حال، با توجه به اختلافات و درگیری‌های دامنه‌داری که بین این دو شرکت وجود داشته و همچنین سیاست کاهش وابستگی اپل به شرکت‌های دیگر، اپل ترجیح می‌دهد در این زمینه از فناوری اختصاصی استفاده کند.

با وجود تمام این اقدامات، حتی اگر تیم توسعه مودم شاغل در شرکت اپل عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشند، استفاده از این مودم ۵G در سال ۲۰۲۲ هدف بلند پروازانه‌ای است. زیرا بعد از اتمام مراحل توسعه، انجام آزمایش‌ها، بهینه‌سازی‌ها، دریافت مجوزهای مربوط به استانداردهای بین‌المللی مدتی زیادی به طول می‌انجامد.

اپل با تعبیه مودم ۵G در تراشه خود می‌خواهد مصرف انرژی را بهینه‌تر کند اما طبق گزارش منتشر شده، به احتمال زیاد برای آیفون ۲۰۲۲ تراشه بکپارچه با مودم ۵G آماده نخواهد شد و در سال ۲۰۲۳ می‌توانیم انتظار ارائه‌ی چنین تراشه‌ای را از جانب اپل داشته باشیم. در هر صورت با توجه به قرارداد ۶ ساله بین اپل و کوالکام، این شرکت می‌تواند تا اطلاع ثانوی از مودم‌های ۵G کوالکام استفاده کند و در این میان به توسعه چنین مودمی ادامه دهد.

در نهایت برای مقایسه می‌توانیم به شرکت سامسونگ اشاره کنیم که مدتی قبل از تراشه اگزینوس ۹۸۰ یکپارچه با مودم ۵G رونمایی کرد که تا انتهای سال جاری در برخی از گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، هواوی همین حالا مدل‌های ۵G میت ۳۰ پرو و میت ۳۰ را روانه‌ی بازار کرده که مودم ۵G آن‌ها درون تراشه کایرین ۹۹۰ تعبیه شده است.

