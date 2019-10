طبق جدیدترین گزارش «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، آیفون SE 2 برای بهبود عملکرد در زمینه‌ی آنتن، از فناوری پلیمر کریستال مایع (LCP) بهره می‌برد. بر اساس این گزارش، شرکت‌های Career Technologies و Murata Manufacturing از اوایل ۲۰۲۰ قطعات مربوط به این آنتن را در اختیار اپل قرار می‌دهند تا این شرکت بتواند در اواخر سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ این محصول را روانه‌ی بازار کند.

این گوشی ظاهرا از نمایشگر ۴.۷ اینچی و دکمه هوم مجهز به تاچ آی‌دی بهره می‌برد.

در گزارش‌های قبلی «کو» آمده که آیفون SE 2 مبتنی بر طراحی آیفون ۸ است و شاهد بهره‌گیری از نمایشگر ۴.۷ اینچی و دکمه هوم مجهز به تاچ آی‌دی خواهیم بود. اما در این میان، این آیفون از تراشه قدرتمند A13 Bionic و ۳ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. همچنین او انتظار دارد که گوشی مذکور در مدل‌های ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی با رنگ‌های خاکستری، نقره‌ای و قرمز روانه‌ی بازار شود.

مانند خانواده آیفون ۱۱، این گوشی هم فاقد قابلیت لمس سه‌بعدی خواهد بود و ظاهرا با قیمت پایه ۳۹۹ دلاری در بازار عرضه می‌شود. باید خاطرنشان کنیم که شاید نام این گوشی آیفون SE 2 نباشد و در بین گمانه‌زنی‌های مختلف، نام‌هایی مانند آیفون ۸ اس و آیفون ۹ مطرح شده است. با توجه به بهره‌گیری از نمایشگر ۴.۷ اینچی، این آیفون به اندازه نسل نخست آیفون SE یک گوشی جمع‌وجور نخواهد بود.

منبع: MacRumors

The post آیفون SE 2 در زمینه‌ی آنتن از ساختار جدیدی بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala