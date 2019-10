۶ ویژگی مورد انتظار از نسل بعدی آیفون

همانطور که انتظار داشتیم اپل با معرفی خانواده آیفون ۱۱ در ماه سپتامبر، سروصدای زیادی راه انداخت و این گوشی‌ها مورد توجه میلیون‌ها کاربر قرار گرفته‌اند. این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی خود از ویژگی‌های مفیدی مانند دوربین چندگانه، عمر باتری بهتر و نمایشگرهای جذاب‌تر بهره می‌برند.

با این حال، به اعتقاد بسیاری از کاربران و کارشناسان چنین تغییراتی بسیار جزئی است و آیفون‌ها از لحاظ ویژگی‌های جدید باید حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند. در هر صورت با توجه به اینکه یک سال دیگر تا معرفی آیفون های ۲۰۲۰ فاصله داریم، در این مطلب قصد داریم به‌صورت مختصر و مفید انتظاراتمان را از این گوشی‌ها مطرح کنیم.

کوچک‌تر شدن بریدگی نمایشگر

در سال ۲۰۱۷، اپل از آیفون X رونمایی کرد که حاشیه‌های اندک نمایشگر آن و فقدان دکمه هوم سروصدای زیادی به راه انداخت. برای پر کردن جای خالی حسگر اثر انگشت، اپل تصمیم گرفت از سیستم تشخیص چهره استفاده کند و این گونه بود که فیس آی‌دی متولد شد.

قطعات مربوط به این سیستم باید در بخش فوقانی نمایشگر قرار بگیرند و این منجر به تعبیه یک بریدگی در بالای پنل جلویی گوشی شد. با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه فناوری تشخیص چهره، امیدواریم اپل برای نسل بعدی آیفون ها بتواند اندازه این بریدگی را تا حد زیادی کاهش دهد یا اینکه به بهره‌گیری از فناوری‌های دیگر مانند حفره نمایشگر روی بیاورد. اگرچه اخیرا در رابطه با تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر هم پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، ولی اپل احتمالا به این زودی‌ها از فناوری مذکور استفاده نخواهد کرد.

نمایشگر ProMotion

یکی از ویژگی‌های آیپد پرو که امیدواریم به آیفون‌های جدید راه پیدا کند، بهره‌گیری از نمایشگر ProMotion است. اپل برای فناوری نمایشگر که به آن اجازه می‌دهد رفرش ریت متغیر با حد نصاب ۱۲۰ هرتز را به ارمغان بیاورد، از نام ProMotion استفاده می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم عدد رفرش ریت به تعداد فریم‌هایی گفته می‌شود که در هر ثانیه در نمایشگر پدیدار می‌شود. هرچقدر عدد رفرش ریت بالاتر باشد، محتوای موردنظر به‌صورت روان‌تر نمایش داده می‌شود.

بسیاری از گوشی‌های هوشمند از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز استفاده می‌کنند و اخیرا شاهد استقبال از رفرش ریت ۹۰ هرتز هستیم. نمایشگرهای ProMotion در صورت لزوم می‌توانند این عدد را به ۱۲۰ هرتز برسانند و اگر نیازی به این قابلیت نباشد، به‌صورت خودکار رفرش ریت را کاهش می‌دهند.

تعبیه پورت USB-C

طی چند سال گذشته کاربران زیادی خواستار ارائه‌ی این مشخصه بوده‌اند و حالا که نسل جدید آیپد پرو از پورت USB-C بهره می‌برد، دیگر وقت آن رسیده که این مشخصه به آیفون‌ها هم راه پیدا کند. شمار زیادی از انواع و اقسام گجت‌ها از پورت USB-C بهره می‌برند و این پورت می‌تواند انرژی بیشتری را منتقل کند و از انتقال سریع‌تر داده‌ها پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این کاربران آیفون دیگر نیازی به استفاده از رابط‌های مختلف برای شارژرهای مختلف نخواهند داشت. گوشی‌های شرکت‌های مختلف تقریبا به‌طور کامل به پشتیبانی از این پورت روی آورده‌اند و دیگر وقت آن رسیده که اپل هم به این سمت حرکت کند.

شارژر بی‌سیم معکوس

پرچم‌داران سامسونگ می‌توانند به‌عنوان پد شارژ بی‌سیم برای گجت‌های سازگار با این تکنولوژی انجام وظیفه کنند. بنابراین زمانی که شارژ ایرپاد کاهش پیدا می‌کند، با بهره‌گیری از پنل پشتی آن‌ها می‌توانید این ایرپادها را شارژ کنید که علی‌رغم سرعت پایینی که دارد، در هر صورت ویژگی مفیدی محسوب می‌شود.

در ابتدا گفته می‌شد آیفون ۱۱ از این قابلیت بهره می‌برد ولی در دقیقه ۹۰ مدیران اپل به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد آن با استانداردهای این شرکت سازگار نیست و به همین خاطر مشخصه مذکور کنار گذاشته شده است. در هر صورت اپل تا سال آینده وقت زیادی برای بهبود عملکرد این تکنولوژی دارد و امیدواریم این آیفون ها از قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس پشتیبانی کنند.

افزایش حافظه پایه آیفون



حافظه مدل پایه آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو ۶۴ گیگابایت است. برای یک گوشی هوشمند گران‌قیمت در سال ۲۰۱۹، چنین چیزی کاملا ناموجه به حساب می‌آید. این روزها بسیاری از کاربران ویدیوهای خود را با رزولوشن ۴K ضبط می‌کنند و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با وجود چنین ویدیوهایی خیلی سریع پر می‌شود. اگرچه برخی بحث مربوط به سرویس‌های فضای ابری را پیش می‌کشند، ولی در هر صورت گوشی‌های مدرن (به‌خصوص موارد گران‌قیمت) باید از حداقل حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت بهره ببرند. امیدواریم اپل برای نسل بعدی آیفون ها این رویه خود را کنار بگذارد.

بازگشت تاچ آی‌دی به آیفون



سیستم فیس آی‌دی عملکرد بسیار خوبی دارد ولی در نهایت همچنان بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند بدون نگاه کردن به گوشی خود و صرفا با اثر انگشت، گجت موردنظر را آنلاک کنند. این روزها فناوری حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر تا حد زیادی پیشرفت کرده و نسبت به گذشته از سرعت و دقت بیشتری بهره می‌برد.

به همین خاطر، امیدواریم نسل بعدی آیفون‌ها در کنار سیستم تشخیص چهره از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر هم بهره ببرند. با این کار، دست کاربران برای آنلاک کردن آیفون خود بازتر می‌شود.

