تصاویر جدیدی از گوشی هواوی Nova 6 5G منتشر شد

ده روز پیش، اولین تصاویر از گوشی مورد انتظار هواوی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد. اما تصاویر جدیدی که امروز منتشر شده، هواوی Nova 6 را در رنگ قرمز و با طراحی‌های خاص روی پنل پشتی نشان می‌دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، هواوی Nova 6 در دو ۴G و ۵G روانه بازار می‌شود که اخیرا در وب‌سایت TENNA نیز وجود مدل ۵G آن با قابلیت پشتیبانی از شارژر ۴۰ واتی تایید شد.

سیاست هواوی در قبال گوشی‌های Nova به این صورت است که در طول یک سال، دو مدل از گوشی‌های این سری روانه بازار می‌شوند که البته از قابلیت‌ها و کیفیت بسیار خوبی نیز بهره می‌برند. با توجه به اینکه آخرین گوشی از این سری در ماه ژوئن روانه بازار شد، احتمالا در اواخر امسال شاهد عرضه این گوشی خواهیم بود.

سری Nova در مدت زمان اخیر به پیشرفت هواوی در بازار گوشی‌های هوشمند کمک قابل توجهی کرده و لذا طبیعی است که هواوی روی محصولات این خانواده حساب ویژه‌ای باز کند.

طبق آخرین اخبار پیرامون این گوشی نیز به نظر می‌رسد Nova 6 همانند گوشی گلکسی اس ۱۰ پلاس، به دو دوربین سلفی درون نمایشگر مجهز شده که در سمت چپ آن تعبیه شده‌اند. طبق رندرها، می‌توان گفت سه دوربین، به همراه یک سنسور سنجش عمق میدان ToF یا سنسور فوکوس خودکار لیزری، مجموعه دوربین‌های بخش پشتی این گوشی را تشکیل می‌دهند.

همچنین انتظار می‌رود این محصول به ۸ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و پردازنده قدرتمند کایرین ۹۹۰ ۵G مجهز باشد و اواخر ماه دسامبر با محدوده قیمتی ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار روانه بازار شود.





