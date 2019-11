دوربین «هابل» گلکسی S11 به «زوم فضایی» مجهز خواهد بود

در حالی‌که انتظار می‌رود طراحی گلکسی S11 با گلکسی نوت ۱۰ تفاوت چندانی نداشته باشد، ظاهرا بخش دوربین پرچم‌دار بعدی کهکشانی‌های سری S قرار است جهشی چشم‌گیر داشته باشد.

سنسور اصلی دوربین گلکسی S11 از رزولوشن بالاتری بهره خواهد برد، دیافراگم سطح تغییر بیشتری خواهد داشت، به سنسورهای ToF اضافی مجهز خواهد شد و قدرت بزرگنمایی آن بیشتر خواهد بود. البته این ویژگی‌ها در دوربین سایر گوشی‌های هوشمند نیز یافت می‌شود و ممکن است چندان هم جدید به نظر نرسند. اما سامسونگ با استفاده از نسل جدید سنسورهای خود، قصد دارد بین گلکسی S11 و نسل‌های قبلی، تفاوتی اساسی ایجاد کند.

سنسورهای ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ با بهره‌گیری از حالت تجمیع پیکسلی، اطلاعات مربوط به رنگ و روشنایی هر ۴ پیکسل را در یک پیکسل جمع‌آوری می‌کنند و خروجی نهایی آن‌ها تصاویر ۱۶ و ۲۷ مگاپیکسلی است. این فناوری با وجود کاهش حجم عکس‌های نهایی، اغلب به دوربین اصلی کمک می‌کند تا با استفاده از الگوریتم‌های خاصی، از کاهش سایز پیکسل‌ها جلوگیری کند. یکی از اولین گوشی‌های هوشمندی که از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ استفاده می‌کند، می‌ نوت ۱۰ شیائومی است که اواخر هفته گذشته رونمایی شد.

شرکت چینی این سنسور را برای گوشی جدید خود شخصی سازی نموده است که در نتیجه آن، جزئیات تصاویر در هنگام بزرگنمایی‌های بسیار زیاد نیز حفظ می‌شود. در مقام مقایسه، گفته می‌شود این دقت برابر با دقتی است که هواوی P30 پرو با زوم پریسکوپ ۵x خود به آن دست‌ یافته است. این سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی قرار است در گلکسی S11 نیز به کار گرفته شود. با توجه به این که سنسور مذکور توسط خود سامسونگ توسعه یافته؛ در نتیجه، هماهنگی بین سخت افزار و نرم افزار دوربین در نسل بعدی گلکسی S بهتر از محصول شیائومی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تجربه یک کهکشانی کامل‌تر؛ رندهای سه بعدی گلکسی S11 را مشاهده کنید.

مدتی پیش عنوان شد، ظاهرا کمپانی کره‌ای به حدی به قابلیت‌های بزرگنمایی دوربین پرچم‌دار آینده خود امیدوار است که اسم رمز «هابل» را برای یکی از سنسورهای ماژول دوربین گلکسی S11 انتخاب کرده است. این شایعه با گزارش امروز LetsGoDigital قوت بیشتری گرفت. این وب‌سایت در گزارش خود مدعی شد که سامسونگ به‌تازگی نشان تجاری جدیدی را در اداره پتنت اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است که Space Zoom یا بزرگنمایی فضایی نام دارد و از جمله «زوم فضایی، ارائه شده توسط هابل» استفاده شده است.

۲۰۱۹ به سالی برای تحول دوربین گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. در این سال شاهد معرفی هواوی P30 پرو با زوم اپتیکال ۵ برابری بودیم که از یک نوع پریسکوپ در ساختار عمودی دوربین کمک گرفته است تا به بزرگنمایی هیبریدی ۵۰x دست یابد. علاوه بر هواوی، گوگل نیز با قابلیت عکاسی نجومی ارائه شده در پیکسل ۴، برگ برنده خود را رو کرد.

سامسونگ به عنوان بزرگترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند در جهان که بیشترین میزان فروش را در اختیار دارد، باید برای حفظ جایگاه خود، تحولی در دوربین پرچم‌دارانش ایجاد کند. بر اساس آخرین خبرها، این شرکت در حال ایجاد یک کارخانه جدید است که به‌طور ویژه بر تولید سنسورهای ToF تمرکز دارد. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که به زودی تقاضا برای این سنسورها با افزایش شدیدی همراه خواهد بود و این عمل سامسونگ، یک اقدام هوشمندانه است که می‌تواند سود مناسبی را برایش به ارمغان بیاورد.

سنسورهای ToF یا مدت پرواز را می‌توان برای درک فضایی بهتر، تشخیص چهره پیشرفته‌تر و ثبت تصاویر پرتره بهبود یافته استفاده کرد. انتظار می‌رود سنسورهای ToF سامسونگ حتی در گوشی‌های میان‌رده نیز به کار روند، بنابراین بعید نیست که شایعه وجود سنسورهای ToF بیشتر در گلکسی S11 در نهایت به واقعیت تبدیل شود.

کره‌ای‌ها قصد دارند با معرفی حالت جدید «بزرگنمایی فضایی» و دوربین «هابل»، بازار گوشی‌های با زوم بالا را با شوک جدی مواجه کند. هابل نام تلسکوپی فضایی است که از ‍۱۹۹۰ فعال بوده و یکی از بزرگترین‌ و کاربردی‌ترین‌‌ها در نوع خود به شمار می‌آید. این تلسکوپ به عنوان ابزاری برای کاوش‌های فضایی و نمادی از علم نجوم در میان عموم، شناخته می‌شود. ظاهرا سامسونگ سعی دارد تا با بهره‌گیری از شهرت هابل و استفاده از نام «زوم فضایی» برای بزرگنمایی دوربین گلکسی S11، این گوشی را به عنوان یک محصول برتر در میان گوشی‌های با دوربین مجهز به زوم بالا معرفی کند. اما باید تا فصل بهار منتظر ماند و دید که آیا پرچم‌دار بعدی این شرکت تا چه حد می‌تواند این ادعا را عملی کند.

بیشتر بخوانید: سنسور طیف‌سنج گلکسی S11 فروشندگان مواد مخدر را به دردسر می‌اندازد.

منبع: Phone Arena

The post دوربین «هابل» گلکسی S11 به «زوم فضایی» مجهز خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala