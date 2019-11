روز گذشته در خبری اعلام کردیم که گلکسی اس ۱۱ در ۵ مدل مختلف که شامل نسخه‌های ۵G نیز هست، در فوریه ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد. با اطمینان یافتن رسانه‌ها از مدل‌های مختلف و نام آن‌ها، اکنون نوبت به پرسش‌ها درباره رنگ نسخه‌های مختلف این خانواده رسیده است.

با توجه به آنچه در ادامه خبر خواهیم خواند، ظاهرا سامسونگ سعی دارد تعداد گزینه‌های گیج‌کننده برای خانواده گلکسی اس ۱۱ را کاهش دهد یا حداقل طیف رنگ آن‌ها را محدودتر کند. نسخه اصلی که گلکسی اس ۱۱ نام خواهد داشت، در رنگ‌های آبی، خاکستری و مشکی تولید خواهد شد. سایر نسخه‌ها علاوه بر این سه رنگ، از رنگ‌های صورتی و سفید نیز به صورت اختصاصی استفاده خواهند کرد.

فردی به نام Ishan Agarwal، با افشای رنگ‌های محصولات جدید سامسونگ، می‌گوید رنگ‌های اعلام شده تنها گزینه‌هایی نخواهند بود که در مراسم ماه فوریه سامسونگ رونمایی می‌شوند. البته اگر به گذشته بنگریم، کمپانی کره‌ای‌ها همیشه در فواصلی بعد از معرفی پرچم‌داران خود، از نسخه‌های جدید آن‌ها با رنگ‌هایی جذاب و زیبا رونمایی می‌کرد.

او در توییتی با بیان کلمه «اختصاصی» در ابتدای پست خود، به معرفی رنگ‌های نسخه‌های مختلف گلکسی اس ۱۱، گلکسی نوت ۱۰ لایت، گلکسی اس ۱۰ لایت و گلکسی بادز جدید پرداخته است:

گلکسی بادز که با کد SM-R175 در دست توسعه است: آبی، صورتی، سفید و مشکی

گلکسی اس ۱۱ ای: آبی، خاکستری و صورتی

گلکسی اس ۱۱: آبی، خاکستری، مشکی (حداقل تنوع رنگ)

گلکسی نوت ۱۰ لایت: قرمز، مشکی و نقره‌ای (احتمالا مشابه مدل Aura گلکسی نوت ۱۰)

گلکسی اس ۱۰ لایت: مشکی، آبی و سفید

ظاهرا در بین گوشی‌هایی که سامسونگ در سال ۲۰۲۰ رونمایی خواهد کرد، گلکسی نوت ۱۰ لایت، مانند گلکسی نوت ۱۰ به نسخه‌ای با طیف رنگی مختلف (گرادیانی) مجهز خواهد بود که نقره‌ای است و در زوایای مختلف تغییر رنگ می‌دهد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که نسل دوم گلکسی بادز، علاوه بر تنوع رنگ بیشتر، به ویژگی حذف نویز نیز مجهز شود تا بتواند با ایربادهای جدید سونی و اپل رقابت کند.

منبع: Phone Arena

The post رنگ‌ نسخه‌های مختلف گلکسی اس ۱۱، گلکسی بادز و گلکسی نوت ۱۰ لایت فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala