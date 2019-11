شما بگویید: حسگر اثر انگشت درون نمایشگر یا سنسور تشخیص چهره؟

در این مقاله قصد داریم با بررسی یک سری موارد به این نتیجه برسیم که کدام روش امنیتی گوشی‌های هوشمند امروزی امن‌تر، سریع‌تر و به طور کلی بهتر است. حسگر اثر انگشت درون نمایشگر یا سنسور تشخیص چهره؟

در بین افرادی که از گوشی‌های هوشمند مجهز به حسگر اثر انگشت استفاده می‌کنند، دو نوع باور وجود دارد. یک اینکه آن را به عنوان روشی برای باز کردن سریع گوشی خود در نظر می‌گیرند و دیگر اینکه از آن به عنوان راهی برای حفظ اطلاعات شخصی خود استفاده می‌کنند.

بین شرکت‌هایی که گوشی‌های هوشمند می‌سازند نیز دو باور وجود دارد. عده‌ای از شرکت‌ها همانند اپل که که در بین شرکت‌های بزرگ سانده گوشی‌های هوشمند، جز اولین شرکت‌هایی بود که باز کردن قفل گوشی با استفاده از حسگر اثر انگشت را بنا نهاد، به مرور تصمیم گرفتند این روش را رها کرده و به سمت قابلیت جدیدی تحت عنوان Face ID قدم بردارد که گفته می‌شود سریع‌تر و امن‌تر نیز هست. عده‌ای دیگر نیز وجود دارند که همچنان به کیفیت اثر انگشت اعتقاد داشته و لذا شکل و شمایل آن را ارتقا داده و آن را به درون نمایشگر آورده‌اند.

حسگر‌های اثر انگشت از پشت گوشی به درون نمایشگر راه‌ یافته‌اند تا هنگامی که گوشی روی میز قرار دارد کاربر مجبور نباشد حتما آن را بلند کند و انگشت خود را روی بخش مربوطه قرار دهد. اکثر گوشی‌هایی هم که از حسگر اثر انگشت به عنوان سیستم امنیتی گوشی خود استفاده می‌کنند از سرعت نسبتا خوبی برخوردارند. اما برخی از شرکت‌ها همانند سامسونگ هنوز در بخش سرعت و دقت این سنسور‌های التراسونیک با چالش مواجه هستند و باعث شده‌اند کاربران همان حسگرهای اپتیکال را ترجیح دهند.

سنسور تشخیص چهره اما بسیار سریع است. حتی شاید سریع‌تر از اثر انگشت. هنگامی هم که صورت ما مقابل آن قرار گیرد، فرایند باز شدن گوشی به سرعت و با دقت بسیار بالایی صورت می گیرد. اما خب مشکلاتی نیز گریبان‌گیر این سنسورهاست. برای مثال سنسور تشخیص چهره بکار رفته در گوشی‌های گوگل حتی هنگامی که خوابیده باشید نیز گوشی را باز می‌کند که می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد. البته این قابلیت در گوشی‌های اپل به صورتی تعبیه شده که ابتدا هوشیاری شما را سنجیده و اگر بیدار باشید گوشی را باز می‌کند. همچنین گزارش شده در برخی موارد فرزندان یا برادر و خواهر دو قلو به خاطر شباهت بسیار زیاد به کاربر موفق شده‌اند گوشی را با تشخیص چهره باز کنند!

علاوه بر این‌ها، برای استفاده از سنسور تشخیص چهره، پیکسل ۴ و آیفون‌ها مجاب به استفاده از سنسورهایی شده‌اند که کمی بزرگ هستند و در نهایت موجب اشغال فضای زیادی در بخش جلوی نمایشگر شده‌اند. البته این حواشی ایجاد شده آنقدر بزرگ و آزاردهنده نیست اما خب در مقایسه با نمایشگر‌های کنونی گوشی‌هایی چون سامسونگ، شیائومی و…، از حاشیه بیشتری برخوردارند.

در شرایط ایده‌آلی که در آینده‌ای نزدیک رقم خواهد خورد، هم سنسور اثر انگشت و هم سنسور تشخیص چهره در زیر نمایشگر مخفی خواهند شد و لذا حاشیه‌ای به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود. البته در مورد تشخیص چهره شاید باید مدت زیادی منتظر بمانیم چون در حال حاضر حسگرهای اثر انگشت درون نمایشگر مخفی شده‌اند. شاید این اتفاق زمانی محقق شود که شرکت‌ها بتوانند دوربین‌های سلفی را در زیر نمایشگر مخفی کنند که البته برخی‌ها در حال کار روی این قابلیت نیز هستند.

با همه این تفاسیر، آیا ترجیح می‌دهید گوشی که خریداری می‌کنید از قابلیت سنسور اثر انگشت بهره‌مند باشد یا تشخیص چهره؟

