دقایقی قبل گوشی‌های آنر V30 و آنر V30 پرو در پکن، پایتخت چین، رسما معرفی شدند. این دو گجت نخستین گوشی‌های ۵G برند آنر محسوب می‌شوند که مبتنی بر تراشه کایرین ۹۹۰ هستند و در مجموع از ۵ دوربین (۲ دوربین در جلو و سه دوربین در پنل پشتی) بهره می‌برند.

این دو گوشی دارای نمایشگر ۶.۵۷ اینچی LCD با رزولوشن فول اچ‌دی پلاس هستند. مانند نسل قبلی، حسگر اثر انگشت آن‌ها در لبه‌ی کناری تعبیه شده است. در پنل پشتی هم ماژول بزرگ مربوط به دوربین چندگانه توجه را جلب می‌کند. آنر V30 و آنر V30 پرو مجهز به دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی هستند که مبتنی بر سنسور IMX600 سونی است. در این میان، دیافراگم لنز دوربین اصلی مدل پرو F/1.6 است ولی لنز دوربین اصلی آنر V30 از دیافراگم کوچک‌تر به اندازه F/1.8 بهره می‌برد. در کنار دوربین اصلی، همچنین شاهد تعبیه دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری هستیم.

مهم‌ترین تفاوت این دو گوشی در زمینه‌ی دوربین، مربوط به دوربین اولترا واید است. آنر V30 پرو از دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد که لنز آن مبتنی بر دیافراگم F/2.2 است. در عین حال آنر V30 مجهز به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی با لنز مبتنی بر دیافراگم F/2.4 است.









در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر یک حفره عریض وجود دارد که دو دوربین سلفی را در خود جای داده است. دوربین سلفی اصلی از سنسور ۳۲ مگاپیگسلی استفاده می‌کند و دوربین کناری آن از نوع اولترا واید است و از رزولوشن ۸ مگاپیکسلی و زاویه دید ۱۰۵ درجه‌ای بهره می‌برد.

همانطور که گفتیم، این دو گوشی از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند و در کنار آن باید به همراهی ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در این میان، تراشه استفاده شده در این دو گوشی تا حدی تفاوت دارند. کایرین ۹۹۰ موجود در آنر V30 مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری است و مودم بالونگ ۵۰۰۰ هم به‌صورت مجزا تعبیه شده است. اما مدل پرو از کایرین ۹۹۰ مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری پلاس بهره می‌برد که مودم ۵G به صورت داخلی در آن قرار گرفته است.







رابط کاربری آن‌ها Magic UI 3.0.1 است که بر مبنای اندروید ۱۰ توسعه پیدا کرده و انرژی هر دو گوشی از طرف باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. از دیگر ویژگی‌های مشترک هم می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ وات اشاره کنیم ولی مدل پرو از شارژ بی‌سیم ۲۷ وات هم پشتیبانی می‌کند.

این گوشی‌ها در رنگ‌های نارنجی، سفید، آبی و مشکی عرضه می‌شوند و کاربران چینی از تاریخ ۵ دسامبر می‌توانند آن‌ها را پیش‌خرید کنند و از تاریخ ۱۲ دسامبر به دست مشتریان خواهد رسید. برای خرید مدل پایه باید مبلغ ۳۲۹۹ یوان (۴۷۰ دلار) بپردازید که با این کار مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نصیب کاربران موردنظر می‌شود. مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی هم ۳۶۹۹ یوان (۵۲۵ دلار) قیمت دارد.

در نهایت باید به قیمت آنر V30 پرو اشاره کنیم که برای خرید مدل ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید به ترتیب ۳۸۹۹ یوان (۵۵۵ دلار) و ۴۱۹۹ یوان (۶۰۰ دلار) بپردازید.

