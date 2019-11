شیائومی و ردمی در حال ساخت نسخه جدید گوشی موفق ردمی K20 Pro هستند و حالا اولین تصاویر و البته مشخصات فنی این محصول لو رفته است. گوشی جدید قرار است ردمی K30 نام بگیرد و قطعا مثل نسل قبلی خود، در چند نسخه مختلف عرضه خواهد شد.

ماه گذشته بود که اولین بار چند عکس و اطلاعات مختلف از این گوشی لو رفت و برای مثال فهمیدیم که شارژر ۲۷ واتی خواهد داشت و نمایشگر آن نیز سرعت نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز دارد.

حالا اما تصاویر بیشتری از این گوشی دریافت کرده‌ایم که مربوط به مدل ۴G از گوشی ردمی K30 است. نمایشگر این گوشی ۶.۶ اینچی و از نوع LCD خواهد بود که نسبت نمایش ۲۰:۹ خواهد داشت. همچنین دو دوربین سلفی ۲۰ و ۲ مگاپیکسلی نیز در یک حفره در بالای نمایشگر قرار می‌گیرد و محل حفره نیز بالا سمت راست تعیین شه است. نکته جالب اما اینجاست که گفته شده سنسور اثر انگشت در زیر این نمایشگر ۱۲۰ هرتزی قرار دارد در صورتی که تا به حال چنین ویژگی را در گوشی‌هایی که نمایشگر LCD دارند، ندیده‌ایم.

جدا از این موارد، اطلاعات دوربین چهارتایی این گوشی نیز لو رفته که دوربین اصلی سنسوری ۶۴ مگاپیکسلی خواهد داشت. در کنار این دوربین، یک دوربین تله فوتو ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید حاضر خواهند بود. در نهایت دوربین چهارم هم سنسور ۲ مگاپیکسلی خواهد داشت که برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربر دارد. در زیر نمایشگر این گوشی، پردازنده اسنپدراگن ۷۳۰G قرار خواهد گرفت و در کنار آن، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قرار می‌گیرد.

در زمینه باتری نیز گفته شده ردمی K30 دارای باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود که همانطور که گفتیم، با شارژر ۲۷ واتی با سرعت بالا شارژ می‌شود. دیگر مشخصات فنی این گوشی شامل NFC، سنسور IR Blaster برای کنترل وسایلی مثل تلویزیون و جک هدفون است. سیستم عامل دستگاه نیز اندروید ۱۰ خواهد بود که روی آن رابط کاربری MIUI 11 نصب می‌شود. قیمت این محصول گفته شده در حدود ۲۸۴ دلار خواهد بود و حدس زده می‌شود که در تاریخ ۱۹ مهر ماه، شاهد معرفی این گوشی و احتمالا دیگر نسخه‌های آن خواهیم بود. شما درباره ردمی K30 چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post تصاویر و مشخصات گوشی ردمی K30 لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala