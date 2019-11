برند آنر که یکی از موفق‌ترین زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ هواوی به حساب می‌آید، امروز تعدادی از محصولات جدید خود را طی رویدادی در کشور چین معرفی کرد و در کنار آن، لیست گوشی‌هایی را هم که از رابط کاربری Magic UI 3.0 (رابط کاربری بر اساس اندروید ۱۰) پشتیبانی می‌کنند منتشر کرد.

گوشی‌هایی که هم اکنون این بروزرسانی را دریافت کردند و یا در حال دریافت آن هستند شامل آنر ۲۰ (Honor 20)، آنر ۲۰ پرو (Honor 20 Pro)، آنر ۲۰ آی (Honor 20i)، آنر مجیک ۲ (Honor Magic 2) و آنر ۱۰ لایت (Honor 10 Lite) می‌شوند. همچنین گوشی‌های زیر نیز در آینده‌ای نزدیک به رابط کاربری Magic UI 3.0 بروزرسانی خواهند شد.

آنر ۱۰ (Honor 10)

آنر وی ۱۰ (Honor V10)

آنر ۸ ایکس (Honor 8X)

آنر ۹ ایکس (Honor 9X)

آنر ۹ ایکس پرو (Honor 9X Pro)

آنر ۲۰ اس (Honor 20s)

آنر ۲۰ لایت (Honor 20 Lite)

آنر تاریخ مشخصی را برای دریافت این رابط کاربری توسط گوشی‌های نام برده تعیین نکرده اما با توجه به سابقه این شرکت در ارائه بروزرسانی‌ها، کاربران این گوشی‌ها باید حدودا ۲ ماهی را منتظر بمانند.

لازم به ذکر است محصولاتی که این شرکت در رویداد امروز معرفی کرد شامل دو گوشی هوشمند جدید، دو لپ تاپ و یک ساعت هوشمند هستند.

