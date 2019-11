اگر یکی از طرفداران پرو پا قرص دستیاران صوتی هوشمند هستید، باید بگوییم آمازون خبر خوبی برایتان دارد. الکسا، دستیار صوتی هوشمند این شرکت می‌تواند از این پس، به فعالیت‌های افراد، با احساساتی همانند هیجان یا نا امیدی پاسخ دهد.

روز سه‌شنبه آمازون، توسعه‌دهنده الکسا، اعلام کرد این دستیار مجازی هوشمند می‌تواند به کاربران آمریکایی پاسخی توام با احساسات بدهد. مثلا با صدای شاد و سرزنده و هیجان انگیز و البته در مواقعی هم با حالت نا امیدی و عاطفی!

برای مثال، اگر کاربر به پرسشی اشتباه پاسخ دهد، الکسا با یک حالت نا امیدانه‌ و اگر هم کاربری فرضا یک بازی را برنده شود، با حالت هیجان انگیز به آن واکنش نشان می‌دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، این قابلیت در الکسا از سیستم تبدیل متن به گفتار با استفاده از شبکه عصبی بهره می‌برد. نوعی از فناوری تبدیل متن به گفتار که خود آمازون آن را به عنوان بخشی از قابلیت‌های پولی (Polly)، سیستم تبدیل متن به گفتار قبلی این شرکت، طراحی کرده بود.

از قابلیت‌های جذاب دیگر الکسا، شدت ابراز احساسات است. به عبارتی، هم حالت نا امیدی و هم حالت هیجان می‌تواند با شدت کم، متوسط و زیاد ابراز شود. شما عزیزان می‌توانید در ویدیوی زیر، حالت هیجان انگیز الکسا را با شدت زیاد مشاهده کنید.

دانلود mp4

الکسا همچنین به دو حالت صدای جدید «اخبار» و «موسیقی» نیز مجهز شده که کاربران استرالیایی می‌توانند از حالت صدای اخبار با لهجه استرالیایی این دستیار صوتی نیز بهره‌ ببرند. هر دو حالت صدا با دو نوع مختلف همراه هستند که آمازون آن را «صدای استاندارد» و «سبک گفتار» می‌نامد.

مثلا حالت استاندارد اخبار به زبان آمریکایی، بسیار صریح، شاداب و کاملا واضح و گویا است که حتی زیر و بمی صدا و تاکید روی کلمات مهم نیز در آن به خوبی رعایت می‌شود. حالت استاندارد موسیقی اما کمی آهسته‌تر، آرام و بی‌شتاب است.

در ویدیو‌های زیر می‌توانید ابتدا حالت صدای استاندارد موسیقی و سپس حالت صدای استاندارد اخبار را مشاهده کنید.

دانلود mp4

دانلود mp4

الکسا قبلا در ماه ژانویه نیز حالت صدای جدیدی را دریافت کرده بود. این صدا بیشتر به گوینده اخبار شباهت دارد که با هدف خواندن اخبار روزانه به این دستیار صوتی اضافه شده بود. در ماه اکتبر سال گذشته نیز حالت صدای زمزمه به آن اضافه شده بود.

در ویدیوی زیر می‌توانید ابتدا حالت گویندگی اخبار و سپس حالت زمزمه را گوش کنید.

دانلود mp4

نظر شما در رابطه با قابلیت‌های جدید اضافه شده به الکسا و پیشرفت آن در این زمینه چیست؟ آیا دستیارهای صوتی می‌توانند بیش از این نیز پیشرفت کنند؟

