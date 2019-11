برای اولین بار پس از گلکسی نوت ۴، سامسونگ در سال ۲۰۱۹ از دو مدل گلکسی نوت رونمایی کرد و با این کار از استراتژی گوشی‌های گلکسی اس برای سری نوت استفاده کرد. پس از عرضه گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس، طبق گزارش‌های مختلف سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۱۰ لایت را روانه‌ی بازار کند.

همانطور که از نام این گوشی مشخص است، گجت مذکور قرار است به‌عنوان مدل ارزان‌تر و ضعیف‌تر گلکسی نوت ۱۰ به دست مشتریان برسد. از این لحاظ، می‌توان آن را به نوعی مشابه گوشی گلکسی نوت ۳ نئو در نظر گرفت که در سال ۲۰۱۴ معرفی شد. مطمئنا بخشی از کاربران به بهره‌گیری از یک گوشی مقرون به صرفه مجهز به قلم S Pen علاقه دارند ولی آیا سامسونگ می‌تواند این گوشی را با قیمت مناسبی عرضه کند؟

برای دستیابی به بسیاری از پاسخ‌ها، باید تا زمان معرفی این گوشی منتظر بمانیم ولی فعلا با توجه به شایعات و گزارش‌های منتشر شده تا حدی می‌توانیم در مورد گلکسی نوت ۱۰ لایت اظهارنظر کنیم.

طراحی گلکسی نوت ۱۰ لایت



در مورد طراحی این گوشی هنوز رندرهای موثقی منتشر نشده است. اما به احتمال زیاد، شکل و شمایل آن شباهت زیادی به مدل‌های فعلی نوت ۱۰ خواهد داشت. سامسونگ در سال ۲۰۱۹ در مورد گوشی‌های گلکسی A نشان داده که برای گجت‌های عضو یک خانواده ترجیح می‌دهد از زبان طراحی یکسانی استفاده کند و برای نوت ۱۰ لایت هم به احتمال زیاد شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود.

مانند گوشی‌های رده‌بالایی مانند گلکسی A90، گلکسی نوت ۱۰ لایت هم برای اینکه بتواند به‌عنوان یک گوشی رده‌بالا مطرح شود، احتمالا از بدنه دارای شیشه و فلز استفاده خواهد کرد. در همین زمینه، ویژگی‌هایی مانند تعداد دوربین‌ها، طراحی بریدگی نمایشگر و نوع نمایشگر (تخت یا خمیده) تأثیر زیادی در شباهت یا تفاوت این گوشی با دیگر برادران گران‌قیمت خود خواهد داشت. در هر صورت به احتمال زیاد به‌زودی رندرهای موثق مربوط به این گوشی منتشر خواهد شد.

مشخصات سخت‌افزاری

طبق بنچمارک منتشر شده از این گوشی در سایت گیک‌بنچ، گلکسی نوت ۱۰ لایت از تراشه اگزینوس ۹۸۱۰، ۶ گیگابایت حافظه رم و اندروید ۱۰ بهره می‌برد. این همان تراشه‌ای است که برای گلکسی نوت ۹ مورد استفاده قرار گرفته و این یعنی گوشی مذکور نسبت به دیگر مدل‌های نوت ۱۰ از قدرت کمتری بهره می‌برد. در همین زمینه باید به شایعات مربوط به گلکسی اس ۱۰ لایت اشاره کنیم که ظاهرا مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است و این یعنی حداقل بر روی کاغذ از قدرت بیشتری نسبت به نوت ۱۰ لایت بهره می‌برد. روی هم رفته، به نظر می‌رسد نوت ۱۰ لایت همان نوت ۹ ولی در کالبد نوت ۱۰ خواهد بود.

سامسونگ احتمالا برای کاهش هزینه‌ها، از نمایشگر تخت استفاده می‌کند و اگرچه در مورد اندازه آن هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم، ولی احتمالا رزولوشن نمایشگر مذکور FHD+ خواهد بود زیرا مدل معمولی نوت ۱۰ هم از چنین رزولوشنی بهره می‌برد.

طبق اسناد کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، قلم S Pen گلکسی نوت ۱۰ از بلوتوث پشتیبانی می‌کند. سامسونگ برای اولین بار گلکسی نوت ۹ را همراه با چنین قلمی عرضه کرد که این مشخصه امکانات آن را افزایش می‌دهد. از آنجایی کلیت مشخصات سخت‌افزاری نوت ۱۰ لایت تا حد زیادی مشابه نوت ۹ است، این احتمال هم وجود دارد که شکل و شمایل و کاربرد این قلم S Pen مشابه مدل سال قبل باشد.

متأسفانه، هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد دوربین‌های این گوشی منتشر نشده است. سامسونگ احتمالا یا از دوربین‌های نوت ۹ استفاده خواهد کرد یا اینکه دوربین‌های گلکسی نوت ۱۰ را برای این گوشی تا حدی تغییر می‌دهد. در مورد بخش‌های دیگری مانند ظرفیت باتری، سرعت شارژ و دیگر موارد هم هنوز اطلاعات موثقی مطرح نشده است.

قیمت و تاریخ عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت



بر اساس گزارشی که به تازگی در هند منتشر شده، ظاهرا گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ لایت و اس ۱۰ لایت تا چند هفته دیگر در ماه دسامبر در کشور هند معرفی می‌شوند. با توجه به دریافت مجوز قلم S Pen از طرف FCC، در آینده بسیار نزدیک باید انتظار معرفی این گوشی را داشته باشیم. معرفی در ماه دسامبر اقدامی منطقی محسوب می‌شود زیرا در فصل تعطیلات کریسمس، آمار فروش گوشی‌ها تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند.

تا حالا گزارشی در رابطه با قیمت احتمالی نوت ۱۰ لایت‌ مطرح نشده است. در نهایت، موفقیت مدل مقرون به صرفه گلکسی نوت تا حد زیادی به قیمت‌گذاری آن برمی‌گردد. اگر قیمت آن نزدیک به نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس باشد، کمتر کاربری حاضر است چنین مبلغ هنگفتی را برای گوشی مذکور خرج کند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه در حال حاضر سامسونگ برای گوشی‌های رده‌بالا خود در کشورهای مختلف تخفیف‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد.

