بسیاری از افراد در سرتاسر جهان همچنان فکر می‌کنند اجناس چینی از کیفیت لازم بهره نمی‌برند زیرا به نظر این اشخاص، مهم‌ترین ویژگی اجناس مذکور فقط قیمت پایین‌تر است. اگرچه نمی‌توان قدرت شرکت‌های چینی در کاهش قیمت‌ها را کتمان کرد ولی باید بگوییم که در عرصه‌های مختلف به‌خصوص در زمینه گوشی‌های هوشمند در چند سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. در بین برترین برندهای جهان در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند، نام شرکت‌هایی مانند هواوی، اوپو، شیائومی و بسیاری از شرکت‌های دیگر توجه را جلب می‌کنند. در هر صورت در این مطلب قصد داریم مروری بر تعدادی از بهترین گوشی های چینی در سال ۲۰۱۹ داشته باشیم. در این فهرست گوشی‌های چینی با قیمت حدودا ۵۰۰ دلار و ارزان‌تر از آن معرفی می‌شوند.

بهترین گوشی های چینی رده‌بالا

Realme X2 Pro

قیمت: ۵۰۰ دلار

برند Realme که یکی از زیرمجموعه‌های اوپو محسوب می‌شود، خیلی سریع توانسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و گوشی‌های باکیفیت را با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار می‌کند. در بین گوشی‌های این برند، Realme X2 Pro مهم‌ترین گجت محسوب می‌شود.

این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی AMOLED بهره می‌برد که با بهره‌گیری از پنل سامسونگ، رفرش ریت ۹۰ هرتز را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. علاوه بر این باید به تعبیه تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس اشاره کنیم که در حال حاضر بهترین تراشه برای گوشی‌های اندرویدی محسوب می‌شود. از دیگر مشخصه‌های آن می‌توانیم به حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی مبتنی بر تکنولوژی UFS 3.0، اسپیکرهای باکیفیت، پشتیبانی از شارژ سریع ۵۰ وات و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که این گوشی را به یکی از بهترین گوشی های چینی در سال ۲۰۱۹ تبدیل کرده‌اند.

اوپو رینو Ace

قیمت: ۵۵۰ دلار

این گوشی که با داشتن شارژ سریع ۶۵ وات توانسته رکوردشکنی کند و در کمتر از نیم ساعت می‌تواند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود را شارژ کند. به غیر از این مشخصه که منجر به افزایش جذابیت این گوشی شده، باید به بهره‌گیری از نمایشگر AMOLED باکیفیت با رفرش ریت ۹۰ هرتز و روشنایی بالا و دوربین چندگانه همه‌فن‌حریف مناسب انواع و اقسام شرایط اشاره کنیم که همه این موارد جذابیت این گوشی را افزایش داده‌اند.

شیائومی میت نوت ۱۰

قیمت: ۵۵۰ دلار

شیائومی می نوت ۱۰ اولین گوشی هوشمندی است که با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شود و به لطف بهره‌گیری از چنین سنسوری می‌تواند جزییات باورنکردنی از سوژه موردنظر را ثبت کند. شیائومی می نوت ۱۰ از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰ بهره می‌برد که اگرچه توان تراشه‌های سری ۸۰۰ اسنپ‌دراگون را ندارد، ولی همچنان تراشه بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود و می‌تواند نیازهای اکثر کاربران را برطرف کند. از دیگر مزایای این گوشی می‌توانیم به داشتن طراحی جذاب، نمایشگر AMOLED باکیفیت با حاشیه‌های اندک و البته باتری بسیار بزرگ ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم.

آنر ویو ۳۰

قیمت: ۵۰۰ دلار

آنر یکی از زیرمجموعه‌های شرکت هواوی است که هدف اصلی آن، عرضه گوشی‌های جذاب برای جوانان با قیمت مناسب است و جدیدترین محصول این برند، آنر ویو ۳۰ نام دارد که چند روز قبل معرفی شد. این گوشی از بهترین تراشه فعلی هواوی یعنی کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد که برای هواوی میت ۳۰ پرو هم مورد استفاده قرار گرفته است. این گوشی با داشتن قیمت حدودا ۵۰۰ دلار، از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند و نباید بهره‌گیری از باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم. آنر ویو ۳۰ از دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو با زوم اپتیکال ۳ برابری استفاده می‌کند. از جمله ضعف‌های این گوشی می‌توانیم به داشتن نمایشگر ۶.۶ اینچی LCD اشاره کنیم و به همین خاطر جای خالی نمایشگر AMOLED احساس می‌شود.

شیائومی می ۹T پرو

قیمت: ۴۰۰ دلار

یکی دیگر از بهترین گوشی های چینی در سال ۲۰۱۹ متعلق به شرکت شیائومی است که در بازارهای بین‌المللی با نام می ۹T پرو عرضه شده است. این گوشی تقریبا از تمام ویژگی‌های گوشی‌های پرچم‌دار بهره می‌برد. از نمایشگر بزرگ AMOLED با اندازه ۶.۴ اینچی گرفته تا تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ به همراه ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم. همچنین در پنل پشتی دوربین سه‌گانه حاوی دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو با زوم ۲ برابری و دوربین اولترا واید انجام وظیفه می‌کنند. علاوه بر این، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و طراحی زیبا باعث شده این گوشی روی هم رفته به گزینه‌ی جذابی برای خریداران بدل شود.

بهترین گوشی های چینی مقرون به صرفه

شیائومی ردمی نوت ۸ پرو

قیمت: ۲۵۰ دلار

برند ردمی که زیرمجموعه شرکت شیائومی است، معمولا گوشی‌های مقرون به صرفه‌ای را معرفی می‌کند و ردمی نوت ۸ پرو هم از این قاعده مستثنا نیست. این گوشی که در ابتدای عرضه با قیمت حدودا ۲۵۰ دلاری عرضه شده، از لحاظ ظاهری به‌راحتی می‌تواند توجه انواع و اقسام کاربران را جلب کند. در داخل بدنه، شاهد بهره‌گیری از تراشه مدیاتک G90T هستیم که شاید نام مدیاتک شما را به یاد تراشه‌های بی‌کیفیت بیندازد ولی باید بگوییم که این تراشه برای انواع و اقسام کارها می‌تواند جوابگوی نیازهای شما باشد. در ضمن باید به دوربین‌ها هم اشاره کنیم که با داشتن دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید، دوربین مختص عکاسی ماکرو و سنسور تشخیص عمق می‌تواند در محیط‌های مختلف عکس‌های باکیفیتی را ثبت کنند.

Realme X2

قیمت: ۲۵۰ دلار

در آخر فهرست مربوط به بهترین گوشی های چینی ۲۰۱۹ باید به Realme X2 هم اشاره کنیم که یک گوشی فوق‌العاده در دسته گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه به حساب می‌آید. با پرداخت حدود ۲۵۰ دلار، یک گوشی دارای نمایشگر ۶.۴ اینچی AMOLED، تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰ و حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم نصیب شما می‌شود. باتری آن به لطف ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می‌تواند بیشتر از یک روز انرژی کافی را تأمین کند و در کنار دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی شاهد بهره‌گیری از دوربین‌های اولترا واید، ماکرو و سنسور تشخیص عمق هستیم.

بیشتر بخوانید: بهترین دوربین گوشی‌های ۲۰۱۹ از نگاه DxOMark

منبع: Phone Arena

The post بهترین گوشی‌های چینی سال ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala