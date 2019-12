گلکسی نوت ۱۰ لایت با دوربین سلفی شگفت انگیز و قلم S Pen در راه است

پیش از این در خبرها به وجود نسخه ارزان‌تر و سبک‌تری از پرچم‌دار امسال سری نوت سامسونگ که ظاهرا گلکسی نوت ۱۰ لایت نام دارد اشاره کرده بودیم. این پرچم‌دار ارزان‌قیمت به همراه گلکسی اس ۱۰ لایت، قرار است کمپانی کره‌ای را در کسب سهمی از بازار رو به رشد پرچم‌داران اقتصادی یاری کنند و رقیبی برای آیفون ۱۱، وان پلاس ۷ پرو و یا هواوی میت ۳۰ باشند.

مدتی قبل مشخصات گلکسی نوت ۱۰ لایت در پایگاه داده بنچ‌مارک Geekbench دیده شد که نشانگر سخت افزاری ضعیف‌تر نسبت به گلکسی نوت ۱۰ استاندارد و نوت ۱۰ پلاس بود. به‌طور خلاصه، نسخه ارزان قیمت گلکسی نوت امسال قرار است به چیپ ۱۰ نانومتری اگزینوس ۹۸۱۰ ساخت سامسونگ و ۶ گیگابایت رم مجهز شود. گرچه این گوشی با همین مشخصات نیز در قامت یک پرچم‌دار ظاهر خواهد شد؛ اما گلکسی نوت ۱۰ استاندارد و نسخه پلاس به چیپ ۷ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۵ مجهز هستند و مقدار حافظه رم هر یک به ترتیب ۸ گیگابایت و ۱۲ گیگابایت است که نشان از قدرت بیشتر آن‌ها دارد.

دوربین سلفی جدید و با کیفیت

به تازگی گزارش جدید دیگری از منابع نزدیک به DroidShout منتشر شده است که جزئیات بیشتری را با ما به اشتراک می‌گذارد. در بخشی از این اطلاعات اشاره شده است که گلکسی نوت ۱۰ لایت به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز خواهد بود که کیفیت بالایی خواهد داشت. اگر این خبر صحت داشته باشد، سامسونگ تصمیم عجیبی گرفته است که می‌توان قانع‌کننده‌ترین دلیل آن را ایجاد تفاوت میان نسخه لایت و دو نسخه دیگر سری گلکسی نوت ۱۰ دانست تا به فروش بهتر آن کمک کرده باشد.

همچنین، این گزارش از تجهیز گلکسی نوت ۱۰ لایت به یک سنسور فوق عریض در کنار دوربین اصلی و حذف سنسور تله‌فوتو در این نسخه حکایت می‌کند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که دوربین اصلی این گوشی چیزی شبیه به دوربین گلکسی اس ۱۰e باشد.

تداوم حضور S Pen

از اصلی‌ترین ویژگی‌های خانواده گلکسی نوت که پس از یک دهه همچنان عامل برتری این سری نسبت به سایر پرچم‌داران اندرویدی و غیر اندرویدی است، وجود قلم S Pen است و خوشبختانه گلکسی نوت ۱۰ لایت نیز از این قلم کاربردی بهره خواهد برد. اطلاعاتی که به تازگی از این گوشی در پایگاه FCC رویت شد، وجود قلم استایلوس را تایید کرده است. این قلم در طول یک دهه گذشته پا‌به‌پای خانواده نوت پیشرفت داشته و اکنون به یک ابزار کاربردی برای کاربران حرفه‌ای تبدیل شده است، به‌طوری که دیگر نمی‌توان هیچ گلکسی نوتی را بدون S Pen، گلکسی نوت نامید.

زمان معرفی

طبق پیش‌بینی‌ها، تنها چند هفته با معرفی گلکسی نوت ۱۰ لایت فاصله داریم. ممکن است سامسونگ به همراه این گوشی از محصول دیگر خود، گلکسی اس ۱۰ لایت نیز رونمایی کند تا در فصل تعطیلات سال نو میلادی به فروش بیشتری دست پیدا کند و خلا حضور خود در بازار پرچم‌داران اقتصادی را تا حدی جبران کند.

بیشتر بخوانید: هرآنچه در مورد گلکسی نوت ۱۰ لایت می‌دانیم

بیشتر بخوانید: آیا عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت اقدامی منطقی است؟

منبع: Phone Arena

The post گلکسی نوت ۱۰ لایت با دوربین سلفی شگفت انگیز و قلم S Pen در راه است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala