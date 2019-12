پس از تحریم هواوی از سوی دولت آمریکا و قطع همکاری بسیاری از تامین کنندگان آمریکایی با این شرکت، فروش جهانی هواوی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. دلیل اصلی کاهش استقبال از گوشی‌های این شرکت در بازار جهانی، عدم دریافت مجوز استفاده از سرویس‌ها و اپ‌های گوگل برای محصولات جدیدش بود که در نتیجه آن، خانواده پرچم‌دار هواوی میت ۳۰ و گوشی تاشو میت ایکس از نسخه منبع باز اندروید به همراه اپلیکیشن‌های جایگزین هواوی استفاده کردند.

چین کشوری است که بسیاری از سرویس‌های گوگل را برای شهروندانش غیر فعال کرده است و مردم از جایگزین‌های داخلی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در خارج از این کشور، به‌خصوص در بازارهای غربی، عدم دسترسی به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل برای کاربران مشکل بزرگی به شمار می‌آید.

با توجه به آنچه در گزارش‌های مختلف ذکر شده است، تحریم هواوی از سوی دولت آمریکا سبب شده این شرکت سعی کند تا کاهش فروش در بازارهای جهانی را با افزایش سهم خود از بازار چین جبران کند. همچنین، تحریم‌های ترامپ باعث شد تا مردم چین هواوی را به عنوان قربانی زورگویی‌های رئیس جمهور آمریکا و بهانه‌ای برای اخاذی از کشورشان در جنگ تجاری اخیر در نظر بگیرند. جریحه‌دار شدن غرور چینی‌ها، حس وطن‌پرستی و حمایت از هواوی را در آن‌ها برانگیخت و در نتیحه آن، کمپانی چینی توانست در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ رکورد جدیدی ثبت کند. در فاصله میان ماه‌های جولای تا سپتامبر، هواوی موفق شد ۴۱.۵ میلیون دستگاه گوشی هوشمند در بازار کشورش به فروش برساند که این میزان در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۵ میلیون بود. افزایش فروش گوشی‌های هواوی در این مدت، باعث افزایش ۶۶ درصدی فروش سالانه این شرکت نیز شد و سهمش از بازار چین را به ۴۲.۲ درصد رساند.

حتی رسانه‌های دولتی چین نیز از هواوی روی برگردانده‌اند

اما علاوه بر تحریم هواوی از سوی آمریکا، ظاهرا این شرکت در کشور خود نیز با مشکلاتی مواجه شده است که ممکن است برایش عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.

طبق اعلام نیویورک تایمز و سی‌ان‌ان، انتشار اطلاعات جدیدی درباره پرونده حقوقی لی هونگ‌یوان، کارمند سابق هواوی، سبب ایجاد موجی از انتقادات و دیدگاه‌های منفی علیه این شرکت شده است که هم‌وطنانش تا پیش از این به عنوان یک قربانی جنگ تجاری چین و آمریکا به آن می‌نگریستند.

لی به اتهام باج‌خواهی از هواوی، به سپری کردن ۲۵۱ روز در زندان محکوم شد. البته گزارش‌ها حاکی از این است که این حکم با وجود عدم اثبات جرم او صادر شده است. هفته گذشته اسنادی از سوی دفتر بازپرس شن‌زن منتشر شد که نشان می‌دادند کارمند سابق هواوی مبلغی معادل ۱۵ هزار دلار دریافت کرده است تا درباره بی‌گناهی خود و تحمل حبس غیرمنصفانه‌ای که از دسامبر ۲۰۱۸ تا اوت ۲۰۱۹ طول کشیده بود سکوت کند.

در ماه اوت نیز مدرک دیگری منتشر شده بود که فاش می‌کرد تصمیم بازپرس برای دادرسی نشدن پرونده به این معنی بوده است که پلیس شن‌زن نتوانسته بود وقوع جرم را اثبات کند، شواهد کافی وجود نداشته و این پرونده شرایط بازپرسی را نداشته است.

لی در ژانویه ۲۰۱۸ شرکت هواوی را ترک کرد و حق‌الزحمه‌ای معادل ۴۳ هزار دلار از این شرکت درخواست کرد که دو ماه بعد به حسابش واریز شد. مدت کوتاهی پس از واریز این مبلغ، هواوی با اعلام شکایت علیه لی، مدعی شد که این عمل یک نوع اخاذی بوده و مجبور شدند برای دفع توطئه او علیه شرکت این مبلغ را پرداخت کنند. پس از این ادعا، آقای لی تحت تعقیب قرار گرفت و حدود یک ماه بعد دستگیر شد.

پلیس چین پس از دستگیری لی اعلام کرد که او هواوی را تهدید کرده بود در صورت نپرداختن مبلغ درخواستی، فعالیت‌های تجاری غیر قانونی رئیس بخشی که در آن مشغول بوده است را به اطلاع دولت خواهد رساند که البته وکلای لی این موضوع را به‌طور کامل رد کردند. اما هواوی با انتشار بیانیه‌ای، گزارش کردن هرگونه عمل مشکوک غیر قانونی به مقامات دولتی را حق و وظیفه خود دانسته است و گفته است:

اگر لی هونگ‌یوان باور دارد آسیبی به او رسیده یا حقوق او ضایع شده است، ما از حق او برای کسب رضایت از طریق راه‌های قانونی حمایت می‌کنیم، حتی اگر شامل شکایت علیه هواوی باشد. این (رویه) پیش از قانون، با اصول برابری در هماهنگی است.

اما موج منفی به راه افتاده علیه هواوی در چین بسیار جدی است. حتی رسانه دولتی The Paper نیز با انتشار مطلبی کنایه آمیز، این شرکت را مورد سرزنش قرار داده:

حتی اگر در خیابان پای کسی را لگد کنید هم به او می‌گویید: ببخشید. عمل هواوی باعث شده است شهروندی به مدت ۲۵۱ روز حق آزادی شخصی خود را از دست بدهد. آیا این منطقی است که شرکت هیچ‌گونه احساس مسئولیتی برای عذرخواهی ندارد؟ هواوی طرفداران بسیاری را از دست داده است، زیرا این افراد اکنون یک هواوی متفاوت را می‌بینند: یک هیولای عجیب که هیچ‌گونه رحمی ندارد و به یک قلدر تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن این‌ موضوع که هواوی اکنون بیش از هر زمان دیگری برای فروش گوشی‌های خود به کاربران چینی وابسته است؛ موج منفی ایجاد شده علیه این شرکت می‌تواند به مانعی جدید برای کسب‌وکار بخش موبایلش تبدیل شود. شرکت چینی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با فروش ۶۶.۸ میلیون گوشی هوشمند در جهان، بار دیگر عنوان دومین تولید کننده بزرگ گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص داد و در بازار جهانی رشدی ۲۸.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد که بیش‌تر آن را مدیون حمایت هم‌وطنانش و فروش بی‌سابقه در بازار چین بود. حال باید دید که آیا این‌بار تحریم هواوی از جانب هم‌وطنانش اتفاق خواهد افتاد؟

منبع: Phone Arena

