بالاخره بعد از گذشت ماه‌ها از معرفی نسل جدید مک پرو، شب گذشته شرکت اپل فروش آن را آغاز کرد. برای خرید مدل پایه این کیس باید مبلغ ۵۹۹۹ دلار بپردازید و خرید گران‌ترین مدل مک پرو تازه‌نفس هم ۵۲۵۹۹ دلار هزینه در پی دارد. در این میان، قیمت چرخ‌های این کیس از جمله مواردی است که می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

نسل قبلی مک پرو استوانه‌ای شکل بود و کاربران به راحتی می‌توانستند آن را بردارند و در جای دیگری قرار دهند. اما حالا در نسل جدید آن، اپل تصمیم گرفته از آن نوع طراحی فاصله بگیرد تا کاربران بدون هیچگونه نگرانی بتوانند آن را از لحاظ سخت‌افزاری ارتقا بدهند. در همین زمینه باید به تعبیه سیستم خنک‌کننده قدرتمند هم اشاره کنیم که تمام این موارد به همراه بدنه‌ای از جنس فولاد ضدزنگ باعث شده که وزن آن به حدود ۲۰ کیلوگرم برسد؛ البته این رقم برای سخت‌افزارهای مختلف فرق دارد.

به دلیل همین وزن بالا، اپل تصمیم گرفته چرخ‌هایی را برای آن عرضه کند تا افراد راحت‌تر بتوانند آن را جابجا کنند. در این میان با توجه به اینکه قیمت پایه این سیستم ۵۹۹۹ دلار است، اپل بار دیگر نشان داده هیچگونه نگرانی بابت قیمت‌های بسیار بالا ندارد. در ضمن در همان زمان معرفی هم که مشخص شد کاربران برای خرید استند مربوط به مانیتور Pro Display XDR باید ۹۹۹ دلار بپردازند، برخی کاربران انتظار خود را برای قیمت بسیار بالای چرخ‌های این سیستم اعلام کردند. علاوه بر این نباید قیمت ۴۹۹۹ دلاری مانیتور Pro Display XDR را از قلم بیندازیم. حالا طبق فروشگاه آنلاین اپل، این چرخ‌ها هم ۴۰۰ دلار ناقابل قیمت دارند که یعنی برای هر چرخ باید ۱۰۰ دلار بپردازید.

چنین مبلغی بسیار گران است؟ البته، ولی در هر صورت اپل شرکتی نیست که لوازم جانبی را با قیمت پایینی به فروش برساند. با وجود اینکه بسیاری از کاربران در سرتاسر جهان فکر می‌کنند مخاطبان موردنظر مک پرو هستند، اما واقعیت این است که این محصول قدرتمندترین و انعطاف‌پذیرترین سیستم macOS محسوب می‌شود و برای افرادی مانند انیماتورها، معماران و دیگر کاربران حرفه‌ای دارای توان مالی مناسب عرضه شده است.

باقی افراد هم می‌توانند ویدیوها و تصاویر مربوط به این سیستم را تماشا کنند و هر چند وقت یک بار به امید پدیدار شدن چندین هزار دلار، به حساب بانکی خود نگاهی بیندازند. در زمینه‌ی چرخ‌های گران‌قیمت مک پرو هم می‌توانیم به شرکت‌های زیادی اشاره کنیم که در حوزه ساخت لوازم جانبی فعالیت دارند و مطمئنا با اندازه‌گیری ابعاد این چرخ‌ها، به‌زودی این محصول را با قیمت بسیار پایین‌تری روانه‌ی بازار می‌کنند.

منبع: Slash Gear

