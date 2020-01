دقایقی قبل شرکت سامسونگ رسما اعلام کرد که جدیدترین پرچم‌داران این شرکت در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) معرفی می شوند. در همین رابطه روز گذشته یک تیزر تبلیغاتی فاش شد که در آن به این تاریخ اشاره شده بود و حالا سامسونگ اعلام کرده در این تاریخ در شهر سان فرانسیسکو رویداد Unpacked برگزار می‌شود که در این مراسم شاهد رونمایی از جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ از جمله گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ خواهیم بود.

همانطور که در مطالب دیگر به این موضوع اشاره کردیم، برخی شایعات حاکی از آن هستند که احتمالا سامسونگ این گوشی‌ها را به‌عنوان گلکسی اس ۲۰ معرفی می‌کند. در ضمن باید انتظار معرفی نسل دوم گلکسی فولد را هم داشته باشیم. در تیزر تبلیغاتی مربوط به این مراسم هم می‌توان اشاره غیر مستقیم به گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ و گلکسی فولد ۲ را مشاهده کرد.

بر اساس رندرهای منتشر شد از گوشی‌های گلکسی اس ۱۱، می‌توانیم نمایشگر کم حاشیه، حفره نمایشگر در مرکز بخش فوقانی و ماژول بزرگ مربوط به دوربین‌های اصلی را مشاهده کنیم. همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ این بار از نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز استفاده کرده که در این زمینه همتای گوشی گیمینگ ایسوس ROG Phone 2 خواهد بود. برخی از خبرهای غیر رسمی هم به وجود قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۸K اشاره کرده‌اند.

در رابطه با نسل جدید گلکسی فولد هم باید انتظار یک گوشی تاشو مبتنی بر طراحی عمودی را داشته باشیم که امیدواریم نسبت به نسل قبلی دوام بسیار بهتری داشته باشد و در ضمن با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار شود. طی روزهای آینده مطمئنا خبرهای بیشتری در مورد این گوشی‌ها مطرح می‌شود.

