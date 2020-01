گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت مناسب چه کاربرانی هستند؟

سامسونگ پیش از آغاز نمایشگاه CES 2020 از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت رونمایی کرد ولی هنوز سوال‌های بی‌پاسخ زیادی در مورد آن‌ها وجود دارد. فعلا می‌دانیم که این دو گوشی حداقل در بخش‌هایی از اروپا روانه‌ی بازار می‌شوند و از ویژگی‌های قابل توجهی هم بهره می‌برند. با این حال اگرچه این گوشی‌ها بر روی کاغذ حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی به این راحتی‌ها نمی‌توان در مورد مخاطبان موردنظر آن‌ها صحبت کرد.

در این میان، اگرچه مثلا گلکسی نوت ۱۰ لایت از تراشه اگزینوس ۹۸۱۰ بهره می‌برد که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، ولی همچنان تراشه بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود و با وجود دوربین سه‌گانه باکیفیت و در ضمن وجود قلم S Pen، این گوشی تفاوت زیادی نسبت به یک پرچم‌دار واقعی ندارد. در رابطه با گلکسی اس ۱۰ لایت هم می‌توان چنین موضوعی را مطرح کرد. در نهایت باید این سوال را مطرح کنیم که سامسونگ از ساخت این گوشی‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کند و آن‌ها برای کدام دسته از کاربران معرفی شده‌اند؟

صرفه‌جویی در هزینه طراحی

اگرچه این گوشی‌ها از زبان طراحی مشابه گلکسی اس ۱۱ یا گلکسی اس ۲۰ بهره می‌برند، ولی به جای بدنه شیشه‌ای شاهد استفاده از بدنه پلاستیکی هستیم. این رویکرد بدون شک هزینه‌ها را کاهش می‌دهد ولی در عین حال هنگام در دست گرفتن آن‌ها دیگر حس خوشایند در دست گرفتن یک پرچم‌دار واقعی به کاربر منتقل نمی‌شود.

سامسونگ همچنین برای گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت از نمایشگرهای ارزان‌تری استفاده کرده است. البته همچنان با نمایشگر سوپر امولد مبتنی بر رزولوشن FHD+ سروکار داریم ولی دیگر این نمایشگرها لبه‌های خمیده ندارند و از نوع تخت هستند. نمایشگرهای خمیده قیمت بسیار بالایی دارند و از جمله گران‌ترین قطعات به کار رفته در پرچم‌داران سامسونگ محسوب می‌شوند. همین موضوع باعث شده که این گوشی در پنل جلویی ظاهر معمولی‌تری داشته باشند که البته همین نمایشگرهای تخت هم طرفداران پروپاقرص زیادی دارند.

با توجه به زبان طراحی مشابه گلکسی اس ۱۱ یا گلکسی اس ۲۰، به نظر می‌رسد گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت قرار است به‌عنوان گزینه‌های جایگزین ارزان‌تر نسل بعدی پرچم‌داران سامسونگ انجام وظیفه کنند. به همین خاطر اگر قرار باشد گلکسی اس ۱۰ لایت ارزان‌ترین عضو این خانواده محسوب شود، گلکسی S11e دیگر صرفا مدل ارزان‌تر نخواهد بود و به‌عنوان پرچم‌دار کوچک‌تر مطرح می‌شود.

مدل‌های مقرون‌به‌صرفه ۴G برای گلکسی اس ۲۰

در مورد پرچم‌داران ۲۰۲۰ سامسونگ باید چند نکته مهم را مدنظر قرار دهیم که می‌توانند دلیل ارائه‌ی مدل‌های لایت را روشن کنند. اول از همه باید به بحث فناوری ۵G اشاره کنیم. با توجه به اینکه جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام پشتیبانی از فناوری ۵G را اجباری کرده، پس پرچم‌داران تازه‌نفس سامسونگ به احتمال زیاد از این تکنولوژی پشتیبانی می‌کنند و شاهد عرضه مدل ۵G جداگانه نخواهیم بود. با وجود اینکه شرکت‌های سازنده در سال ۲۰۲۰ قصد دارند به‌طور گسترده گوشی‌های ۵G را روانه‌ی بازار کنند، ولی این فناوری در این سال برای بسیاری از کاربران آماده نخواهد شد. بنابراین بخش قابل توجهی از کاربران ترجیح می‌دهند پرچم‌داران ۴G خریداری کنند که مدل‌های اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت می‌توانند توجه این افراد را جلب کنند.

به غیر از موضوع فناوری ۵G، طبق گزارش‌های مطرح شده گلکسی اس ۲۰ از امکاناتی مانند نمایشگر ۱۲۰ هرتز خمیده و دوربین پنج‌گانه شامل دوربین‌های ۱۰۸ و ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. چنین امکاناتی مطمئنا قیمت نهایی گوشی را افزایش می‌دهند. با افزایش قیمت پرچم‌داران، همچنان بسیاری از کاربران کشورهای پیشرفته به خرید گوشی‌های پرچم‌دار بین قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار علاقه دارند. در همین زمینه می‌توانیم به محبوبیت گسترده گوشی‌های وان‌پلاس در بازارهایی مانند آمریکا اشاره کنیم.

گلکسی اس ۱۰ لایت قرار است با قیمت پایه ۶۴۹ یورو (۷۲۰ دلار) عرضه شود و برای خرید مدل پایه نوت ۱۰ لایت هم باید مبلغ ۵۹۹ یورو (۶۷۰ دلار) بپردازید. با توجه به این قیمت‌گذاری، گوشی‌های موردنظر می‌توانند مورد توجه کاربرانی قرار بگیرند که به محدوده قیمت مورد اشاره علاقه دارند. در این میان، افرادی که خواستار بهره‌گیری از ویژگی‌های جذاب‌تر و فناوری ۵G هستند می‌توانند برای خرید گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ مبلغ بیشتری هزینه کنند.

نکات مبهم

با وجود دلایل منطقی برای عرضه این گوشی‌ها، هنوز هم نکات مبهمی را می‌توان مطرح کرد. اول از همه باید بگوییم عرضه گوشی‌های جدید در محدوده قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار، می‌تواند تأثیر منفی بر کاهش فروش گوشی‌های سری گلکسی A داشته باشد. به‌عنوان مثال مدل ۲۰۱۹ گلکسی A80 در مقایسه با گلکسی اس ۱۰ لایت جذابیت زیادی ندارد. علاوه بر این، گوشی ۵G گلکسی A90 با قیمت ۷۲۰ دلاری گوشی جذابی محسوب می‌شود اما در برابر گوشی ۴G گلکسی اس ۱۰ لایت کدام‌یک از آن‌ها در چند سال آینده می‌توانند حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند؟

علاوه بر این باید به برخی مشخصات عجیب هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال، چرا گلکسی نوت ۱۰ لایت از تراشه قدیمی اگزینوس ۹۸۱۰ بهره می‌برد و مجهز به اگزینوس ۹۸۲۰ نیست؟ در همین زمینه باید به گلکسی اس ۱۰ لایت اشاره کنیم که از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برد. علاوه بر این، چرا نوت ۱۰ لایت مجهز به جک هدفون است ولی این مشخصه از گوشی‌های نوت ۱۰ اصلی حذف شده؟ ضمنا گلکسی اس ۱۰ لایت نسبت به اس ۱۰ معمولی بزرگ‌تر است و از باتری بزرگ‌تری بهره می‌برد. به همین خاطر اس ۱۰ لایت بیشتر از اینکه قابل مقایسه با اس ۱۰ یا S10e باشد مدل نزدیک به اس ۱۰ پلاس محسوب می‌شود.

از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری، اس ۱۰ لایت از امکانات بهترین نسبت به نوت ۱۰ لایت بهره می‌برد و به همین خاطر هم اندکی گران‌تر است. این در حالی است که سامسونگ همواره این پیام را منتقل می‌کند که سری نوت نسبت به سری اس حرف بیشتری برای گفتن دارد.

کاربران موردنظر گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت

با توجه به اینکه گوشی‌های مذکور چندان هم «لایت» محسوب نمی‌شوند، چنین رویکردی حتی می‌تواند فروش پرچم‌داران سامسونگ را کاهش دهد. اگرچه سامسونگ برای جلوگیری از این مشکل تصمیم گرفته به جای اس ۱۱ یا اس ۲۰ از نام‌گذاری سری ۱۰ استفاده کند، اما معلوم نیست که این اقدام چندان مثمر ثمر واقع شود.

با توجه به شواهد موجود، به‌نظر نمی‌رسد مدل‌های لایت سامسونگ ماندگار بشوند. ظاهرا سامسونگ برای دوران گذار از ۴G به ۵G تصمیم گرفته چنین گوشی‌هایی را معرفی کند. در هر صورت اگر در سال ۲۰۲۰ خواستار خرید گوشی ۴G قدرتمند هستید، گلکسی‌ اس‌ ۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت از گزینه‌های جذاب خواهند بود.

