اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد گوشی جدیدی را تحت عنوان آیفون ۹ به عنوان جانشین آیفون ۸ روانه بازار کند که از نمایشگری بزرگ‌تر بهره‌مند بوده و به جای تاچ آیدی معروف اپل، به Face ID مجهز شده است.

در حال حاضر قدیمی‌ترین گوشی آیفون که همچنان تولید می‌شود و در بازار وجود دارد، آیفون ۸ است و به نظر می‌رسد دلیل اینکه اپل تولید این گوشی را ادامه داد این بود که مسیر را برای عرضه یک گوشی جانشین، با قابلیت‌های کمتر به نسبت پرچم‌داران هموار کند. این گزارشات که در جریان نمایشگاه CES 2020 و بعد از صحبت با یک منبع موثق از ژاپن بدست آمده، اطلاعات زیادی را در رابطه با محصول جدید اپل فاش می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به شایعات،‌ گوشی جدید اپل که احتمالا آیفون ۹ نام دارد،‌ زبان طراحی تقریبا مشابهی با آیفون ۸ خواهد داشت. با این تفاوت که در آن از جدیدترین چیپست حال حاضر اپل یعنی A13 Bionic استفاده خواهد شد. پردازنده‌ای که در بین پردازنده‌های بکار رفته در پرچم‌داران ۲۰۱۹، با اختلاف زیادی در صدر قرار دارد. از دیگر قابلیت‌های جدیدی که در آیفون ۹ وجود دارد، پشتیبانی آن از Face ID است. قابلیتی که در بین طرفداران اپل، شاید از محبوبیت کمتری به نسبت تاچ آیدی برخوردار باشد. اما خب حذف شدن تاچ آیدی، مزیت بهتری را به همراه داشت؛ اینکه آیفون ۹ از کمترین حاشیه ممکن بهره‌مند خواهد بود و بیشتر بخش جلویی آن را نمایشگر تشکیل می‌دهد.

البته اپل می‌توانست از حسگرهای اثر انگشت درون صفحه نیز استفاده کند. نه آن حسگرهای اپتیکال قدیمی با دقت پایین! بلکه حسگرهای جدیدی که از دقت بسیار بالایی نیز برخوردارند. اما خب با این حال ترجیح بر استفاده از Face ID بود تا همچنان کاربران برای باز کردن قفل گوشی خود، به تشخیص چهره متوسل شوند.

با حذف Touch ID و اضافه شدن دوربین TrueDepth، نمایشگر گوشی جدید از ۴.۷ اینچ در آیفون ۸ به ۵.۴ افزایش می‌يابد. همچنین گفته می‌شود دوربین این گوشی نیز شکل و شمایل جدیدی خواهد داشت و یک فلش LED نیز مجموعه آن را همراهی خواهد کرد.

اما از آن‌جایی که آیفون ۸ در دو مدل استاندارد و پلاس راهی بازار شد، امکان این وجود دارد که اپل از چند نسخه متفاوت از آیفون ۹ رونمایی کند که نسخه ۴.۷ اینچی آن‌ از Touch ID و نسخه ۵.۴ اینچی آن از Face ID پشتیبانی کند. (فعلا مدل ۵.۴ اینچی احتمال بیشتری برای معرفی دارد و وجود نسخه ۴.۷ اینچی کاملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد).

در رابطه با مشخصات دوربین این محصول اگرچه اطلاعات زیادی در دسترس نداریم، اما با توجه به تصویری که از آن منتشر شده، شاهد استفاده از یک دوربین هستیم؛ یعنی درست همانند آیفون ۸ و آیفون ۷! اما گفته می‌شود سنسوری که اپل برای آن در نظر گرفته بسیار بزرگ‌تر از دو گوشی قبل خواهد بود. همین مسئله نیز باعث می‌شود انتظار قیمت بالایی را از این محصول داشته باشیم.

قیمت آیفون ۹ چگونه خواهد بود؟

به طور کلی اگر آیفون ۹ با اندازه ۴.۷ اینچ و همان شکل و شمایل قدیمی خود با پشتیبانی از Touch ID، حدودا ۴۰۰ دلار قیمت داشته باشد،‌ قطعا مدل ۵.۴ اینچی با قابلیت Face ID، قیمت بسیار بیشتری خواهد داشت. چرا که هم حاشیه‌ها در آن به حداقل می‌رسد، هم نمایشگر بزرگتری دارد و هم از Face ID بهره می‌برد. شاید بتوان قیمتی ۶۰۰ دلاری را در مدل پایه برای آن پیش‌بینی کرد.

نکته عجیب و جالب توجه این است که در سال ۲۰۱۹،‌ شایعات زیادی منتشر شد مبنی بر اینکه یک گوشی با نام آیفون ۹ پلاس قرار است در اواخر سال قبل یا اوایل امسال راهی بازار شود، با این مشخصات که نمایشگر آن ۵.۵ اینچ است و Touch ID نیز در آن قرار دارد. یا یک گوشی ۶.۱ اینچی با حاشیه‌های بسیار کم و البته قیمتی بیشتر. اگر خبری مبنی بر عرضه دو آیفون با برند آیفون ۹ حقیقت داشته باشد،‌ بنابراین می‌توان تا حدودی به این خبر اعتماد کرد. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد شخصی نامطلع از داستان در حال پخش خبرهای کذب است!

با این حال فعلا تنها گزینه محتمل برای رونمایی، آیفون ۹ با اندازه ۵.۴ اینچ و پردازنده A13 Bionic اپل است که از قابلیت Face ID نیز بهره می‌برد. وجود یا عدم وجود هر گوشی دیگری تنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

