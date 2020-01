طبق پیش‌بینی تحلیل‌گران چینی،‌ در سال ۲۰۲۰، حدودا ۲۰ درصد از تمام گوشی‌های میان‌رده‌ای که سرتاسر جهان عرضه می‌شوند، از اینترنت ۵G پشتیبانی خواهند کرد

تعداد گوشی‌هایی که از قابلیت ۵G پشتیبانی می‌کنند به مرور در حال افزایش است. خصوصا در کشور چین که شبکه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G بسیار افزایش یافته و البته به زودی در کشور‌های دیگر هم اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اعلام سازمان تحقیقاتی محلی چین، ۵ میلیون گوشی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G در ماه دسامبر سال گذشته به فروش رفت و این مقدار همچنان در حال افزایش است. اما پیش‌بینی می‌شود حدودا ۲۰ درصد از گوشی‌هایی که با قیمت زیر ۲۰۰۰ یوان (معادل ۳۰۰ دلار)، روانه بازار می‌شوند، از اینترنت ۵G پشتیبانی کنند و تا سال ۲۰۲۱ نیز ۵۰ درصد تمام گوشی‌های دنیا از این فناوری بهره‌مند شوند.

در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های ۵G‌ برای فروش به کشور چین عرضه می‌شوند و حتی برخی‌ها نیز انحصارا در این کشور به فروش می‌رسند. گوشی‌هایی نظیر هواوی نوا ۶، شیائومی Mi 9 Pro، آنر V30 و در نهایت هم گوشی‌های vivo NEX 3 و vivo iQOO Pro، همگی از اینترنت ۵G بهره می‌برند که به دلایل مختلف، در خارج از کشور چین به سختی می‌توان آن‌ها را خریداری کرد. مثلا هواوی و آنر در کشورهایی که از اینترنت ۵G بهره می‌برند، نمی‌توانند خدمات گوگل را ارائه دهند و vivo هم هنوز نتوانسته محدوده فروش گوشی‌های خود را به اروپا، آمریکا یا خاورمیانه برساند.

سوای این موارد، گوشی‌هایی نظیر اوپو رینو ۵G، گلکسی اس ۱۰ ۵G، وان پلاس ۷ پرو ۵G و ZTE Axon 10 پرو ۵G، از جمله گوشی‌هایی هستند که در اروپا، آمریکا، ایالات متحده عربی و بسیاری از کشور‌های دیگر که بستر اینترنت ۵G در آن‌ها دیده می‌شود، در دسترس هستند.

فروش گوشی‌های هوشمند به لطف پیشرفت ناگهانی فناوری و قابلیت‌های بسیار جذاب، می‌تواند در سال ۲۰۲۰ با رشد مواجه شود. البته پیش‌بینی‌ها حکایت از رشدی ۰.۷ درصدی دارند که اندکی کمتر از انتظار است. با این اوصاف شرکت‌ها انتظار دارند بتوانند در سال جاری، ۱۵۰ میلیون گوشی ۵G در کشور چین به فروش برسانند که این تعداد، از گوشی‌های ۴G عرضه شده در این کشور بیشتر خواهد بود.

به لطف مدیاتک و پردازنده‌های ارزان‌قیمت این شرکت که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند، (Dimensity 800)، به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۲۰، گوشی‌های هوشمند بیشتری با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G با محدوده قیمتی ۲۰۰ دلار روانه بازار شوند. موردی که می‌تواند سامسونگ، کوالکام و هواوی را نیز در رقابت گوشی‌های میان‌رده با پشتیبانی از نسل پنجم اینترنت به تکاپو بیندازد و لذا کاربران، بیشترین سود را از این مسئله ببرند.

منبع: gsmarena

