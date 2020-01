اینطور که به نظر می‌رسد، پردازنده A14 Bionic که به عنوان قلب تپنده آیفون 12 نیز بکار خواهد رفت، به قدری قدرتمند است که احتمالا اپل می‌خواهد آن را در مک بوک پرو نیز مورد استفاده قرار دهد!

شایعات اخیر حاکی از آن است که اپل می‌خواهد روی مک بوک‌هایی با تراشه مبتنی بر ARM کار کند تا از این طریق وابستگی این شرکت به پردازنده‌های اینتل کمتر شود. پردازنده‌های شرکت اپل که هم اکنون در گوشی‌های این شرکت نیز استفاده می‌شوند، آنقدر توانستند فاصله خود را با پردازنده‌های دیگر بازار زیاد کنند که اپل از آن‌ها در آیپدها نیز بهره برد. بنابراین منطقی است که اقدام بعدی اپل در راستای استفاده از پردازنده‌های خود، در لپ تاپ‌های این شرکت باشد.

این اقدام اپل در حال حاضر در حد یک شایعه است. اما با نگاهی به رقبای این شرکت نظیر مایکروسافت که با رونمایی از لپ تاپ سرفیس پرو ایکس، در حال طراحی محصولاتی با تراشه‌هایی مبتنی بر ARM است، می‌توان این احتمال را داد که اپل نیز به زودی به استفاده از این معماری در لپ تاپ‌های خود روی خواهد آورد.

چیپست بکار رفته در آیفون 12 احتمالا A14 Bionic نام خواهد داشت. با مشخصاتی که تا کنون از این پردازنده منتشر شده، به نظر می‌رسد A14 به قدری قدرتمند هست که بتواند اولین پردازنده بکار رفته در لپ تاپ‌های مک بوک پرو لقب بگیرد. البته هنوز هیچ خبری مبنی بر اینکه اپل در حال کار روی مک بوک مبتنی بر تراشه ARM هست منتشر نشده، اما آیفون 12 قرار است با تفاوت‌های عمده‌ای روانه بازار شود که از شاخص‌ترین آن‌ها، پردازنده 5 نانومتری با قابلیت پشتیبانی از 5G است که نقشی کلیدی در محصولات آینده اپل ایفا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آیفون 12 به احتمال زیاد به پردازنده‌های 5 نانومتری مجهز خواهد شد!

در رابطه با پردازنده‌های 5 نانومتری و مزیت‌های آن به نسبت پردازنده‌های 7 نانومتری به اندازه کافی توضیح دادیم اما به طور مختصر، کافی است بدانید به گفته شرکت TSMC که وظیفه ساخت چیپست‌های اپل را بر عهده دارد، چیپست‌هایی که بر پایه معماری 5 نانومتری طراحی می‌شوند، قادرند تا 80 درصد بیشتر ترانزیستور را به نسبت پردازنده‌های 7 نانومتری در خود جای دهند. این یعنی 15 درصد توان بیشتر با همان میزان انرژی، یا تولید همان میزان قدرت با 30 درصد مصرف انرژی کمتر!

به گفته وب‌سایت MacWorld، چیپست A14 در بخش تک هسته‌ای، 20 درصد عملکرد بهتری از A13 خواهد داشت که مشابه بهبود عملکرد از A12 به A13‌ است. اما نکته اصلی و جذاب در مورد این پردازنده جدید زمانی است که قدرت آن را در حالت چند هسته‌ای می‌سنجیم. گفته می‌شود در این حالت، توان پردازشی A14 می‌تواند به اندازه یک مک بوک 15 اینچی باشد‍!

پردازنده‌های سری A11 تا A13 در حالت چند هسته‌ای، به طور میانگین 4.500 امتیاز دارند. با توجه به اینکه A14 از لحاظ معماری و سرعت کلاک پیشرفت‌هایی خواهد داشت، مسلما این امتیاز بیشتر هم خواهد شد. جای تعجب نیست اگر این امتیاز در بنچمارک گیک‌بنچ 5 به 5.000 نیز برسد! برای مثال، سریع‌ترین گوشی اندرویدی حال حاضر در این بخش حدودا 3.000 امتیاز دارد و امتیاز 5000 یعنی پردازنده ما می‌توانید به اندازه یک پردازنده 6 هسته‌ای دسکتاپ یا یک پردازنده بالارده در لپ تاپ قدرت داشته باشد!

اگرچه این‌ها حدس و گمانی بیش نیست، اما نمی‌توان آن را ندید گرفت! چرا که همه این‌ها با توجه به بررسی‌ دقیق بهبودی‌ پردازنده‌های سری A اپل صورت گرفت. علاوه بر قدرت پردازشی، گزارشات همچنین به افزایش قدرت گرافیکی A14 نیز اشاره داشته و پیش‌بینی کردند با توجه به استقبال کاربران از سرویس‌ بازی Apple Arcade، احتمال اینکه شاهد افزایش چشمگیر قدرت گرافیکی در پردازنده‌های جدید باشیم نیز وجود دارد. به همه این موارد، پشتیبانی از رم‌های LPDDR5 را نیز اضافه کنید تا متوجه قدرت واقعی آیفون‌های آینده شوید. رم‌هایی که در گلکسی اس 20 و مدل‌های مختلف آن بکار خواهند رفت.

بیشتر بخوانید: آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس احتمالا به 6 گیگابایت رم مجهز خواهند شد!

فایده این رم‌ها چیست؟ خب، رم‌های LPDDR5 که توسط سامسونگ تولید می‌شوند، حدودا 30 درصد قوی‌تر از رم‌های قدیمی LPDDR4x هستند که در آیفون 11 مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از نظر مصرف انرژی نیز 30 درصد بهینه‌تر هستند! سامسونگ فعلا در حال تولید انبوه چیپ‌های 12 گیگابیتی LPDDR5 است و اگر اپل بخواهد این شرکت را به عنوان تامین‌کننده رم‌های خود در نظر داشته باشد، باید انتظار استفاده از رم‌های 6 گیگابایتی در آیفون 12 را داشته باشیم! نمی‌توان با استفاده از چیپ‌های 12 گیگابیتی، رم 4 گیگابایتی تولید کرد. اما می‌توان با استفاده از 4 چیپ 12 گیگابیتی، به راحتی به 6 گیگابایت رم رسید!

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که چیپست‌های A14 به موتور عصبی (Neural Engine) بهبود یافته مجهز می‌شوند. این یعنی فرایند محاسباتی در عکاسی، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی (Siri) با بهبود عملکرد همراه خواهند بود. همچنین به لطف مودم اسنپدراگون X55، احتمالا همه آیفون‌ها از اینترنت 5G نیز پشتیبانی خواهند کرد.

طبق ادعای MacWorld، چیپست‌های بکار رفته در آیفون 12، این محصولات را به قدرتمندترین گوشی سال 2020 تبدیل خواهند کرد که خب معمولا هر ساله همچین چیزی را شاهد هستیم. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت پردازنده A14 اپل قرار است شکاف بزرگی را بین خود و پردازنده‌های نسل قبل اپل و همچنین پردازنده‌های موجود دیگر در بازار ایجاد کند. اگر این چنین باشد، احتمال اینکه به زودی شاهد یک مک بوک مبتنی بر تراشه ARM باشیم وجود دارد. البته سخت‌افزار بخشی از ماجراست و در صورت تایید این خبر، اپل باید به دنبال راهی باشد تا macOS و برنامه‌های آن را روی تراشه ARM پیاده‌سازی کند.

بیشتر بخوانید: طبق پیش‌بینی TSMC حدودا 300 میلیون گوشی 5G سال آینده به فروش می‌رسد

منبع: bgr

The post پردازنده A14 اپل می‌تواند در لپ تاپ‌های مک بوک پرو نیز مورد استفاده قرار گیرد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala