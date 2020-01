در این مطلب قصد داریم به مقایسه گوشی هواوی Y9 Prime 2019 و سامسونگ گلکسی A30s بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو محصول میان‌رده و خوش قیمت می‌توانند بهتر از دیگری، نیاز کاربران را مرتفع سازند.

سامسونگ و هواوی در سال ۲۰۱۹، گوشی‌های اقتصادی متعددی را روانه بازار کردند که از جمله بهترین آن‌ها می‌توان به گلکسی A30s و Y9 Prime 2019 اشاره کرد. هر دوی این محصولات از قابلیت‌های زیادی برخوردارند و می‌توانند نیازهای کاربران را در محدوده قیمتی که دارند برطرف کنند. اما سوال اینجاست که خرید کدام یک از این دو محصول در سال ۲۰۲۰ به عنوان یک گوشی اقتصادی و مقرون به صرفه، منطقی‌تر خواهد بود؟

سامسونگ در آگوست سال ۲۰۱۹، از گوشی گلکسی A30s رونمایی و در ماه سپتامبر، آن را برای فروش روانه بازار کرد. یک سری نقاط ضعف در گوشی گلکسی A30 در A30s پوشانده شد اما در طرف مقابل یک سری قابلیت‌های جذاب نیز تنها در A30 ماند و هیچوقت به A30s راه پیدا نکرد.

از سوی دیگر هواوی، گوشی Y9 Prime 2019 را به عنوان نسخه زیباتر Y9 2019، در ماه می ۲۰۱۹ معرفی و در ماه آگوست روانه بازار کرد. کاملا مشابه همتاهای خود در سامسونگ،‌ این دو محصول نیز تفاوت‌هایی نسبت به یکدیگر داشتند که نمی‌شد با قاطعیت یکی را از بین آن‌ها انتخاب کرد. با این اوصاف، می‌توان گفت رقابت بین A30s و Y9 Prime 2019، تقریبا همان نتایجی را رقم خواهد زد که مقایسه گوشی A30 و Y9 2019 رقم می‌زند. بنابراین بهتر است نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم به این دو محصول جدید تا ببینیم کدام یک از دو میان‌رده بهبود یافته سامسونگ و هواوی، می‌توانند نیازهای کاربران را به شکل بهتری برطرف سازند.

طراحی و نمایشگر

نام محصول گلکسی A30s Y9 Prime 2019 ابعاد بدنه ۷.۸ × ۷۴.۷ × ۱۵۸.۵ میلی‌متر ۸.۸ × ۷۷.۳ × ۱۶۳.۵ میلی‌متر وزن ۱۶۹ گرم ۱۹۶.۸ گرم ساختار بدنه پلاستیک پلاستیک تعداد سیم‌کارت دو سیم‌کارت نانو دو سیم‌کارت نانو نوع نمایشگر سوپر امولد LTPS IPS LCD اندازه نمایشگر ۶.۴ اینچ ۶.۵۹ اینچ نسبت نمایشگر به بدنه ۸۴.۹٪ ۸۴.۳٪ وضوح تصویر / چگالی تصویر ۱۵۶۰ × ۷۲۰ / ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ / ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ

در بخش طراحی، بیشتر سلیقه کاربر اهمیت دارد. حتی اگر بخواهیم از نظر کیفیت ساخت هم این دو محصول را با یکدیگر مقایسه کنیم، به نتیجه‌ای یکسان می‌رسیم. هر دو گوشی از فریم با کیفیت از جنس پلی‌کربنات ساخته شده و پنل پشتی آن‌ها را گلاستیک تشکیل می‌دهد. گلاستیک کمی با پلاستیک متفاوت است. برای مثال کمی ظاهر شیشه‌ای مانند و زیباتری داشته و از انعطاف‌پذیری، مقاومت بالا و اندکی کیفیت بهتر برخوردار است.

Y9 Prime 2019 ظاهر ساده و زیبایی دارد. در نمایشگر بزرگ و ۶.۵۹ اینچی آن هیچ گونه ناچ یا حاشیه‌ای برای تعبیه دوربین سلفی دیده نمی‌شود که یکنواختی آن را برهم بزند. در طرف مقابل اما گلکسی A30s قرار دارد که با دوربین سلفی قطره‌ای مانند خود، اندکی از زیبایی کمتری برخوردار است. لذا می‌توان ادعا کرد در پنل جلویی، نماینده هواوی چهره جذاب‌تری دارد.

در پنل پشتی اما تفاوت‌ها بسیار بیشتر نیز خواهد شد. قاب پشتی گلکسی A30s با قابلیت بازتاب رنگ‌ها بسیار جلوه جذابی به خود گرفته. اما Y9 Prime 2019 نیز با ترکیب دو رنگ و چینش ظریف دوربین‌ها توانست پا به پای نماینده سامسونگ پیش بیاید و یکی از زیباترین‌ها در محدوده قیمتی خود باشد.

معیار تعیین کننده در طراحی دو محصول شاید وزن و ضخامت آن‌ها باشد. سامسونگ به لطف استفاده از دوربین سلفی قطره‌ای، توانست ضخامت دستگاه خود را به حداقل برساند و همین مسئله نیز کاهش وزن آن را سبب شد. (۱۶۹ گرم). Y9 Prime اما به خاطر تعبیه دوربین سلفی پاپ آپ درون گوشی، اندکی ضخیم‌تر است و به همین خاطر وزن آن به ۱۹۶.۸ گرم رسیده که حدودا ۳۰ گرم از نماینده سامسونگ بیشتر است. این نکته زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم برای استفاده از این دو دستگاه،‌ احتمالا باید قاب محافظ نیز تهیه کنیم. در این شرایط، شاید وزن بالای محصول هواوی بیشتر به چشم بیاید و کمی آزار دهنده باشد. با این اوصاف، به طور کلی در بخش طراحی، هر دو شرکت کاملا امیدوارکننده ظاهر شدند و انتخاب بین دو محصول حداقل در این بخش، کاملا به سلیقه کاربر بستگی دارد.

از بحث طراحی که بگذریم، به نمایشگر می‌رسیم. جایی که تفاوت‌ها بیداد می‌کنند. در درجه اول، اندازه نمایشگر Y9 Prime اندکی از A30s بزرگ‌تر است. (۶.۵۹ در مقابل ۶.۴). نوع نمایشگر بکار رفته در هر دو محصول نیز متفاوت است. هواوی طبق معمول در گوشی‌ خود از نمایشگر LCD استفاده کرده، اما اینبار با فناوری LTPS IPS که اندکی در مصرف انرژی بهینه‌تر بوده و از کیفیت و درخشندگی بسیار خوبی برخوردار است. سامسونگ اما مثل همیشه، از نمایشگرهای سوپر امولد معروف خود استفاده کرد تا از این طریق بتواند مصرف انرژی را به حداقل برساند.





انتخاب بین سوپر امولد و LTPS IPS باز هم به سلیقه کاربر بستگی دارد. اما به این نکته توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های صورت گرفته، عموما نمایشگرهای LTPS IPS از کیفیت و وضوح تصویر بیشتری برخوردارند اما خب مصرف انرژی بیشتری نیز در پی خواهند داشت. در طرف دیگر، سوپر امولدها کنتراست تصویر بهتری دارند و در مصرف شارژ نیز بسیار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. هزینه تعویض این نمایشگرها نیز به مراتب بالاتر از هزینه تعویض نمایشگرهای LCD است که در برخی موارد می‌تواند معیار تعیین کننده‌ای باشد.

وضوح تصویر در گوشی گلکسی A30s ناامید کننده است! اگرچه کیفیت رضایت‌بخشی دارد، اما عجیب بود که سامسونگ از A30 به A30s،‌ از حیث وضوح تصویر عقب‌گرد داشت و محصول خود را به یک نمایشگر با وضوح تصویر ۱۵۶۰ ×‌۷۲۰ (+HD) و چگالی ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ مجهز کرد. موردی که در Y9 Prime وجود ندارد و این محصول همانند Y9 2019، از یک نمایشگر با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ (+Full HD) و چگالی ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ بهره می‌برد.

اگر به دنبال نمایشگری با کیفیت و وضوح تصویر بیشتر و عملکرد بهتر در محیط‌های سر باز و زیر نور آفتاب هستید، گوشی Y9 Prime 2019 می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد. اما اگر به دنبال کنتراست بالا و عملکرد بهتر نمایشگر در محیط‌های بسته می‌گردید و مصرف انرژی نیز برایتان بسیار حائز اهمیت است، گلکسی A30s می‌تواند گزینه بهتری باشد.

توجه داشته باشید که حالت تاریکی در محصولاتی که از نمایشگر امولد استفاده می‌کنند تاثیر بسیار بیشتری دارد و از آنجایی که نمایشگرهای LCD در نمایش رنگ مشکی عملکرد مناسبی ندارند، تاثیر حالت تاریکی روی مصرف انرژی چندان زیاد نیست.

سیستم‌عامل و سخت‌افزار

نام محصول گلکسی A30s Y9 Prime 2019 سیستم‌عامل / رابط کاربری اندروید ۹ (پای) / One UI 2.0 اندروید ۹ (پای) / EMUI 9.1 چیپست اگزینوس ۷۹۰۴ (لیتوگرافی ۱۴ نانومتری) کایرین ۷۱۰F (لیتوگرافی ۱۲ نانومتری) مشخصات پردازنده هشت هسته / دو هسته Cortex-A73 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز و شش هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز هشت هسته / چهار هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز گرافیک Mali-G71 MP2 Mali-G51 MP4 میزان حافظه داخلی و رم ۳۲GB 3GB RAM، ۶۴GB 4GB RAM، ۱۲۸GB 4GB RAM 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM پشتیبانی از کارت حافظه جانبی بله / تا ۱ ترابایت بله / تا ۱ ترابایت

در مورد قدرت سخت‌افزاری، گلکسی A30s در برابر Y9 Prime کمی ضعیف‌تر است. چیپست اگزینوس ۷۹۰۴ اگرچه در بین پردازنده‌های هم رده خود، پردازنده‌ قابلی است، اما یک سری نقاط ضعف‌هایی دارد که آن را پایین‌تر از کایرین ۷۱۰F قرار می‌دهد.

اولین برتری پردازنده هواوی، لیتوگرافی ۱۲ نانومتری آن است که جدیدتر بوده و باعث می‌شود از نظر مصرف انرژی نیز عملکرد بهتری از اگزینوس ۷۹۰۴ داشته باشد. دومین تفاوت، هسته‌های پردازشی بکار رفته در چیپست‌ها هستند. جایی که اگزینوس ۷۹۰۴ تنها ۲ هسته پر قدرت Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز در اختیار دارد و ۶ هسته باقی مانده را Cortex-A53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز تشکیل می‌دهند. در طرف مقابل اما کایرین ۷۱۰F حضور دارد که به ۴ هسته پرسرعت Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ مجهز شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در تمامی بنچمارک‌ها، از جمله در بنچمارک معروف AnTuTu، که با بررسی قسمت‌های مختلف یک دستگاه، یک امتیاز کلی به آن می‌دهد، عملکرد پردازنده کایرین ۷۱۰F بهتر است. همچنین چه در حالت تک هسته‌ای و چه در حالت چند هسته‌ای، باز هم این پردازنده کایرین است که از رقیب خود پیشی می‌گیرد.

از نظر قدرت گرافیکی اگرچه نماینده سامسونگ از مدل پیشرفته‌تری استفاده می‌کند، اما دو هسته‌ای است و همین مسئله نیز باعث یک سری محدودیت‌هایی در آن می‌شود. در طرف مقابل،‌ پردازنده گرافیکی هواوی از چهار هسته بهره می‌برد اما کلاس کاری پایین‌تری دارد. (اگزینوس ۷۹۰۴ از گرافیک سری ۷ و کایرین ۷۱۰ از گرافیک سری ۵ بهره می‌برد). با در نظر گرفتن این که حافظه داخلی و میزان رم هر دو دستگاه برابر است، باید گفت به طور کلی، عملکرد سخت‌افزاری هواوی Y9 Prime 2019 بهتر از گلکسی A30s است. هرچند در استفاده عادی شاید متوجه این تفاوت عملکرد نشوید.

در بخش سیستم‌عامل، هم محصول هواوی و هم سامسونگ از اندروید ۹.۰ (پای) بهره می‌برند که خوشبختانه هر دوی آن‌ها به اندروید ۱۰ ارتقا خواهند یافت. رابط کاربری A30s، یکی از جدیدترین‌های سامسونگ است که تحت عنوان One UI 2.0 شناخته می‌شود و رابط کاربری هواوی هم EMUI 9.1 است. هر دو رابط کاربری بسیار روان و ساده طراحی شده‌اند و امکان شخصی سازی در آن‌ها بسیار بالاست.





در بحث رابط کاربری، قطعا سلیقه و آشنایی حرف اول را می‌زند. اگر با یکی از این دو رابط آشنایی دارید و تجربه استفاده از آن‌ها برایتان ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر است،‌ قطعا انتخابتان نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد. با این اوصاف،‌ می‌توان گفت یک سری قابلیت‌ها در رابط کاربری EMUI وجود دارد که دست کاربر را بیشتر باز می‌گذارد.

دوربین

نام محصول گلکسی A30s Y9 Prime 2019 دوربین اصلی ۲۵ مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) 16 مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار (PDAF) دوربین دوم ۸ مگاپیکسل فوق عریض / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 8 مگاپیکسل فوق عریض، دریچه‌ دیافراگم f/2.2 دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی سنسور عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 2 مگاپیکسلی سنسور عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.4 وضوح تصویر دوربین اصلی ۳۹۶۸ × ۵۲۸۸ پیکسل ۳۴۵۶ × ۴۶۰۸ پیکسل فیلم‌برداری با دوربین اصلی ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی قطره‌ای روی نمایشگر / ۱۶ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 ماژول پاپ آپ / ۱۶ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 فیلم‌برداری فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)

هر دو گوشی به سه دوربین مجهز شده‌اند که هر سه این دوربین‌ها کاربرد مشابهی دارند. در گلکسی A30s، یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی اصلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 و قابلیت فوکوس خودکار و تشخیص فاز وجود دارد که یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با اندازه لنز ۱۳ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2 و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق با گشودگی دیافراگم f/2.2 آن را همراهی می‌کنند.





Y9 Prime 2019 اما اگرچه از سه دوربین بهره می‌برد، اما حداقل روی کاغذ مشخصات پایین‌تری دارد. دوربین اصلی این گوشی به یک لنز عریض ۱۶ مگاپیکسلی مجهز شده که گشودگی دریچه دیافراگم آن، برابر f/1.8 است. در کنار آن نیز یک لنز فوق عریض با زاویه دید ۱۲۰ درجه تدارک دیده شده که اندکی از زاویه دید ۱۲۳ درجه‌ای دوربین گلکسی A30s کمتر است. در نهایت هم شاهد حضور یک سنسور تشخیص عمق تصویر هستیم که ۲ مگاپیکسل بزرگی داشته و از گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 برخوردار است. همچنین تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی گوشی گلکسی A30s، از وضوح ۳۹۶۸ × ۵۲۸۸ پیکسل برخوردار است که این مقدار برای Y9 2019 Prime به ۳۴۵۶ × ۴۶۰۸ پیکسل کاهش می‌یابد.

دوربین سلفی بکار رفته در هر دو محصول، سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل دارد و از گشودگی دریچه دیافراگم f/20 برخوردار است. تنها تفاوت این دو محصول در بخش دوربین سلفی، به نحوه تعبیه شدن آن برمی‌گردد. در نماینده سامسونگ این دوربین همانند خیلی از میان‌رده‌های دیگر این شرکت به صورت قطره‌ای در بالای نمایشگر قرار دارد و در نماینده هواوی نیز این دوربین به صورت پاپ آپ (جهنده) طراحی شده و از بالای گوشی به بیرون می‌جهد.





برای قضاوت در رابطه با کیفیت دوربین نباید به این اعداد و ارقام اتکا کرد. چرا که Y9 Prime 2019 از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی نیز در ثبت تصاویر بهره می‌برد و همین مسئله نیز باعث می‌شود در شرایط نوری نامساعد، عملکرد نماینده هواوی اندکی بهتر باشد. البته پیشنهاد می‌شود هیچگاه در حالت خودکار به ثبت تصاویر در شب نپردازید و حتما حالت شب را فعال کنید. هر دو محصول قابلیت فیلم‌برداری با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه در وضوح تصویر Full HD را دارند و کیفیت ویدئو‌های ثبت شده توسط دوربین‌های هر دو گوشی نیز رضایت بخش است. البته با دوربین اصلی گوشی Y9 Prime 2019 می‌توان با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه نیز فیلم‌برداری کرد که یک مزیت برای این دستگاه به شمار می‌آید.

دوربین فوق عریض این دو محصول نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان می‌دهند. البته نباید از آن‌ها انتظار ثبت تصاویر بسیار با کیفیتی را داشت. در این حالت در هر دو گوشی،‌ روشنایی کمی کاهش می‌یابد و نویز تصویر نیز به مراتب به نسبت لنز اصلی بیشتر می‌شود. البته اگر بخواهید در نور روز به ثبت تصاویر بپردازید، هر دو گوشی شما را راضی نگه خواهند داشت، اما در شب نمی‌توان آنقدرها روی دوربین‌های فوق عریض این گوشی‌ها حساب کرد.

در رابطه با زاویه دید تصاویر ثبت شده نیز باید این نکته را یادآور شویم که گلکسی A30s از دوربین فوق عریضی با زاویه دید ۱۲۳ درجه‌ای بهره می‌برد و دوربین فوق عریض Y9 Prime 2019، زاویه دیدی ۱۲۰ درجه‌ای دارد و همین مسئله نیز موجب می‌شود تصاویر ثبت شده در دوربین فوق عریض نماینده سامسونگ، سوژه‌های بیشتری را درون یک کادر جای دهد.

دوربین سلفی این دو گوشی نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. از آن‌جایی که مشخصات فنی این دو دوربین روی کاغذ تقریبا مشابه است، قابلیت‌های آن‌ها نیز تفاوتی با یکدیگر ندارد. هر دو دوربین می‌توانند تصاویری با وضوح ۳۴۵۶ × ۴۶۰۸ پیکسل ثبت کنند و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه در وضوح Full HD، به فیلم‌برداری بپردازند.

در رابطه با دوربین سلفی هواوی Y9 Prime 2019 باید این نکته را نیز یادآور شویم که طبق ادعای هواوی، این دوربین می‌تواند بعد از باز شدن، ۱۵ کیلوگرم فشار را تحمل کند تا نگرانی‌ها برای شکستن آن تا حدود زیادی کاهش یابد. در مواقع نیاز،‌ تنها یک ثانیه زمان می‌برد تا این دوربین از جای خود بیرون آمده و آماده به کار شود که زمان بسیار خوبی است. همچنین اگر نگران این هستید که گوشی در حالی که دوربین سلفی آن بیرون است از دستتان رها شود، باید بگوییم که سنسور تشخیص افتادن در آن باعث می‌شود به محض رها شدن گوشی از دست، دوربین به درون گوشی رفته و خطری آن را تهدید نکند.

باتری، کیفیت صدا و اتصالات

نام محصول گلکسی A30s Y9 Prime 2019 باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر شارژر ۱۵ واتی درون جعبه ۱۰ واتی درون جعبه بلندگو یک عدد یک عدد جک ۳.۵ میلی‌متری صدا دارد دارد فناوری حذف نویز حین مکالمه دارد دارد درگاه ارتباطی USB Type-C 1.0 USB Type-C 1.0 v2.0 رادیو دارد دارد

سامسونگ برای گلکسی A30s، همانند بسیاری از میان‌رده‌های دیگر، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از نوع لیتیوم پلیمر استفاده کرده که از شارژر سریع ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند. خوشبختانه سامسونگ آداپتور ۱۵ واتی آن را نیز درون جعبه قرار داده تا بتوانید در کمتر از یک ساعت‌ (حدودا ۵۱ دقیقه)، گوشی را از ۰ تا ۵۰ درصد شارژ کنید. با استفاده از این شارژر قدرتمند می‌توانید در مدت ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه، شارژ گوشی را از ۰ به ۱۰۰ برساند که مدت زمان نسبتا خوبی است.

در رابطه با نگهداری شارژ هم باید گفت عملکرد A30s بسیار رضایت بخش است. می‌توانید در یک استفاده معمولی، تا ۱ و نیم روز هم روی باتری این محصول حساب کنید. در غیر این صورت، اگر استفاده سنگینی از گوشی خود می‌کنید تا یک روز کامل می‌توانید با آن کار کنید. در طرف مقابل اما Y9 Prime قرار دارد که حجم مشابهی از باتری را در خود جای داده اما به سبب بهره‌مندی از شارژر ۱۰ واتی، برای شارژ آن باید چیزی حدود ۲ ساعت منتظر ماند. همچنین در مدت زمان ۵۵ دقیقه، شارژ گوشی از ۰ به ۵۰ درصد می‌رسد.

همانند رقیب خود، این محصول نیز در صورت استفاده سنگین می‌تواند تا یک روز کامل شما را همراهی کند. در غیر این صورت، می‌توانید تا ۱ روز و نیم نیز روی باتری قدرتمند آن حساب کنید. به طور کلی، سرعت خالی شدن شارژ در Y9 Prime 2019 تا حدودی بیشتر از گلکسی A30s است. برای مثال بعد از ۱ ساعت فیلم‌برداری، ۲۴ درصد از شارژ باتری Y9 Prime کم می‌شود. این در حالی است که گلکسی A30s، تنها ۱۵ درصد از شارژ خود را صرف یک ساعت فیلم‌برداری می‌کند. همچنین باتری هر دو محصول نیز از طریق درگاه USB Type-C شارژ می‌شود.

بر خلاف اکثر پرچم‌دارها، در برخی از محصولات میان‌رده که خوشبختانه Y9 Prime 2019 و گلکسی A30s را نیز شامل می‌شوند، شاهد تعبیه جک ۳.۵ میلی‌متری صدا هستیم که نیاز خرید یک هندزفری بی‌سیم را از بین می‌برد. صدای تولید شده در هر دو محصول نیز بلند و شفاف است اما بلندگوی استریو در آن‌ها دیده نمی‌شود. از قابلیت‌های جذاب دیگر این دو محصول می‌توان به حذف صداهای مزاحم حین مکالمه اشاره کرد که توسط یک میکروفون دوم صورت می‌گیرد و عملکرد خوبی نیز دارد.

امنیت و سنسورها

نام محصول گلکسی A30s Y9 Prime 2019 حسگرها قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

اثر انگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) تشخیص چهره دارد ندارد

در گوشی سامسونگ، از دو راه برای باز کردن گوشی استفاده شده که یکی از آن‌ها تشخیص چهره است و دیگری حسگر اثر انگشت. خوشبختانه یا متاسفانه (بسته به سلیقه کاربر)، این حسگر اثر انگشت درون نمایشگر تعبیه شده و از فناوری اپتیکال بهره می‌برد. همین مسئله نیز باعث شده سرعت باز شدن گوشی کمی پایین بیاید. گاهی اوقات هم پیش می‌آید که سنسور نتواند انگشتان شما را تشخیص دهد که البته این مورد بسیار کم اتفاق می‌افتد.





در طرف مقابل اما هواوی ترجیح داده به روش سنتی عمل کند و دکمه سخت‌افزاری برای حسگر اثر انگشت در نظر بگیرد. موردی که باعث شده در کسری از ثانیه (۰.۳)، بتوانید عملیات تشخیص اثر انگشت را انجام داده و وارد گوشی شوید. در هواوی، قابلیت تشخیص جهره وجود ندارد که به خاطر عملکرد بسیار خوب حسگر اثر انگشت و محبوبیت بالای این روش امنیتی، نیازی هم به چنین قابلیتی حس نمی‌شد. مخصوصا برای Y9 Prime که از دوربین پاپ آپ بهره می‌برد و پشتیبانی از تشخیص چهره می‌توانست به مرور زمان اصطحلاک آن را افزایش داده و در نتیجه طول عمر آن را کاهش دهد.

قیمت

در کشور ما، قیمت Y9 Prime 2019 با مشخصات مشابه، کمتر از گلکسی A30s است. در خارج کشور نیز برای مدل پایه محصول هواوی، قیمتی ۱۹۴ دلاری در نظر گرفته شده که برای گلکسی A30s این مقدار به ۲۱۶ دلار افزایش می‌یابد.

مشاهده گلکسی A30s در دیجی‌کالا

مشاهده Y9 Prime 2019 در دیجی‌کالا

جمع‌بندی

برای خرید یک گوشی اقتصادی در محدوده قیمتی ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان، هم گلکسی A30s و هم Y9 Prime 2019 می‌توانند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشند. هرکدام از این دو گوشی مزیت‌هایی دارند که می‌توانند در تصمیم شما برای خرید موثر باشند. مثلا سامسونگ در میان‌رده خود از پنل سوپر امولد استفاده کرده است، اما در عوض صفحه نمایش Y9 Prime 2019 وضوح و روشنایی بالاتری دارد. قدرت سخت افزاری میان‌رده هواوی نیز بالاتر است، اما در عوض گاهی اوقات دوربین گوشی سامسونگ کیفیت بالاتری دارد. در نهایت نیز به یکی از موثرترین عوامل در تصمیم گیری می‌رسیم یعنی قیمت که در این بخش Y9 Prime 2019 از مزیت اندک برخوردار است.

برتری‌های Y9 2019 Prime به نسبت گلکسی A30s

نمایشگر بزرگتر و درخشان‌تر با وضوح تصویر بالاتر

قدرت سخت‌افزاری بیشتر

بهره‌مندی از فناوری هوش مصنوعی در دوربین

دقت و سرعت بیشتر حسگر اثر انگشت

قیمت کمتر

برتری‌های گلکسی گلکسی A30s به نسبت Y9 Prime 2019

پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی در مقابل شارژر ۱۰ واتی Y9 Prime

نمایشگر Super Amoled با مصرف بهینه‌تر انرژی

عملکرد نسبتا بهتر دوربین اصلی در ثبت تصاویر

ضخامت و وزن کمتر

منبع متن: digikala