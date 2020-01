هوآوی به طور رسمی لیست محصولاتی که به‌روزرسانی EMUI 10 را دریافت می‌کنند، منتشر کرده است. این به‌روزرسانی جدیدترین رابط کاربری این شرکت را به عنوان مکملی برای Android 10 در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

حدود پنج ماه از انتشار رسمی اندروید ۱۰ می‌گذرد و شرکت‌های زیادی این به‌روزرسانی نرم‌افزاری را برای محصولات خود، به ویژه پرچمدارها عرضه کرده‌اند. هوآوی نیز از این قافله عقب نمانده و به‌روزرسانی یادشده را برای برخی از دستگاه‌هایش عرضه کرده و لیست تایید شده و کاملی از محصولاتی که آپدیت EMUI 10 دریافت خواهند کرد را نیز منتشر کرده است.

در لیست دستگاه‌های سری Mate، نام این محصولات به چشم می‌خورد:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate X

در میان دستگاه‌های سری P هم این محصولات، آپدیت جدید را دریافت خواهند کرد:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite/Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

از سری Nova جدیدترین به‌روزرسانی نرم‌افزاری هوآوی برای این محصولات عرضه خواهد شد:

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

لیست واجدین شرایط دریافت به‌روزرسانی EMUI 10 هوآوی با قرار گرفتن نام‌های زیر، کامل خواهد شد:

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Enjoy 9S

Huawei Enjoy 20S

Huawei Maimang 8

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Huawei Maimang 7

Huawei Enjoy 10

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

قابلیت‌های جذاب رابط کاربری جدید هوآوی

به‌روزرسانی EMUI 10 در کنار جذابیت‌های بصری بی‌نظیر و گرافیکی، قابلیت‌هایی مانند Dark Mode جهت امکان استفاده از تم تاریک را به همراه دارد. غیر از جذابیت ظاهری، قابلیت کاهش نور آبی مانع از آسیب رسیدن به چشم کاربر می‌شود و صرفه‌جویی باتری را به دنبال خواهد داشت. در نهایت بهبود قابلیت‌های ارتباطی جهت ایجاد اکوسیستمی پیوسته و یکپارچه در ارتباط گوشی‌های هوآوی با دیگر دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند هم در لیست ویژگی‌های جذاب EMUI 10 قرار می‌گیرد.

زمان عرضه

هوآوی در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، نسخه بتای این آپدیت جدید رابط کاربری را معرفی کرده بود. این در حالی است که در ماه نوامبر، خبرهایی از آغاز انتشار تدریجی آپدیت EMUI 10 منتشر شد. در ماه ژانویه، مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند محصولات کلیدی این شرکت مانند Huawei P30 Pro، Huawei P30، Huawei Mate 20 Pro، Huawei Mate 20، Huawei Mate 20 X (4G) و Huawei Nova 5 در سریع‌ترین زمان ممکن، به‌روزرسانی نرم‌افزاری یادشده را دریافت خواهند کرد.

لیست دقیق‌تر محصولات به این شرح است:

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X(5G)

Huawei P30 lite

Huawei Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Huawei Mate 10

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova Lite 3

جامانده‌های به‌روزرسانی EMUI 10

همان‌طور که گفته شد، تعداد قابل توجهی از محصولات هوآوی، به‌روزرسانی EMUI 10 را دریافت خواهند کرد. با وجود این، مطابق با اظهارنظرهای رسمی منتشر شده تا به این‌جای کار، دستگاه‌های زیر آپدیت جدید را دریافت نخواهند کرد. البته این لیست قطعی نبوده و احتمال تغییر در آن وجود دارد:

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3

Huawei P20 Lite

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y6 (2019)

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 (2019)

Huawei Y7 Prime (2019)

Huawei Nova 3e

Huawei P Smart (Nova 3i)

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y5 2018 Prime

Huawei Y5 2018 Lite

Huawei Y6 Prime (2018)

Huawei Y6 (2018)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Y7 Prime (2018)

Huawei Y7 Pro (2018)

راهکار ویژه رفع محدودیت

اگرچه رابطه میان هوآوی و گوگل، به تازگی و به دلیل محدودیت‌های تجاری اعمال شده از سوی آمریکا با چالش‌هایی روبرو شده است اما از آنجایی که توافق‌های پیشین، برای دستگاه‌های قدیمی‌تر این شرکت همچنان پابرجاست، کلیه دستگاه‌هایی که قبل از سری Huawei Mate 30 عرضه شده‌اند، دسترسی کامل به Google Play Services را خواهند داشت.

دو گوشی Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro امکان استفاده از سرویس گوگل پلی را ندارند، اما Huawei App Gallery گزینه‌ جایگزین جذابی است.

هوآوی با قدمتی حدود ۳۰ سال تجربه و تخصص در صنعت ارتباطات خود را موظف می‌داند تا آخرین پیشرفت‌های فناوری را به مصرف‌کنندگان سراسر جهان ارائه دهد. این شرکت در حال حاضر دومین برند برتر در حوزه گوشی‌های هوشمند در سطح دنیاست و در تلاش است تا مقام نخست را از آن خود کند.

