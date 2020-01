یکی از افشاگران به نام Max Weinbach طی هفته‌های اخیر اطلاعات زیادی را در مورد گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ منتشر کرده است. حالا در جدیدترین پست‌های خود، علاوه بر اشاره به قیمت و تاریخ عرضه گلکسی Z Flip و گلکسی اس ۲۰ اولترا، به برخی از مشخصات گلکسی بادز پلاس هم پرداخته است.

بر اساس اعلام این افشاگر، گوشی تاشو گلکسی Z Flip در تاریخ ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) با قیمت ۱۴۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. باید خاطرنشان کنیم که در تاریخ ۲۲ بهمن قرار است گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و این گوشی تاشو رسما معرفی شوند. طبق اعلام این افشاگر، احتمالا این گوشی تاشو مانند گلکسی فولد به‌عنوان گوشی انحصاری اپراتور مخابراتی AT&T ارائه می‌شود ولی معلوم نیست که آیا این انحصار دائمی است یا اینکه موقتی خواهد بود. البته کاربران می‌توانند نسخه آنلاک این گوشی را هم خریداری کنند.





در ادامه، باید به احتمال عرضه گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در تاریخ ۶ مارس (۱۶ اسفند) اشاره کنیم. گفته می‌شود اس ۲۰ اولترا با قیمت پایه ۱۳۰۰ دلار به دست کاربران می‌رسد. هر سه مدل از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره می‌برند و مجهز به محافظ صفحه نمایش هستند.

Max Weinbach در انتها به ایرباد گلکسی بادز پلاس پرداخته است. طبق اعلام او، نسل جدید این ایرباد در مقایسه با نسل قبل از دو برابر عمر باتری بهره می‌برد که برای یادآوری باید بگوییم باتری نسل قبلی آن با هر بار شارژ حدود ۶ ساعت دوام می‌آورد. از لحاظ قیمت هم باید انتظار قیمت ۱۴۹ دلاری داشته باشیم و اگرچه از قابلیت‌هایی برای کنترل صدای اطراف بهره می‌برد، ولی فاقد مشخصه حذف صدای محیط خواهد بود.

اگر تاریخ عرضه گلکسی Z Flip صحت داشته باشد، این گوشی همزمان با گوشی تاشو موتورولا روانه‌ی بازار می‌شود که ۱۵۰۰ دلار قیمت دارد. باید ببینیم کاربران در نهایت به کدام‌یک از این گجت‌های نوآورانه توجه بیشتری نشان می‌دهند.

