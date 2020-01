تصاویر رندر خبری جدید از هواوی P40 پریمیوم منتشر شد

آخرین باری که از هواوی P40 پرو عکسی منتشر شد، عکسی بود که از نسخه سبز این گوشی که حساب کاربری @evleaks در توییتر منتشر کرد. همچنین اوایل هفته هم تصاویری از این گوشی را دیدیم که به صورت جاسوسی و در دنیای واقعی گرفته شده بود.

حالا اما چند تصویر رندر خبری از این گوشی توسط فردی به نام Wagar Khan منتشر شده که می‌توانیم این گوشی را در رنگ‌های مختلف آن ببینیم.

آنطور که در این تصاویر رندر جدید می‌بینیم، نمایشگر این گوشی در دو طرف دارای خمیدگی است و جایگاه سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر هم مشخص شده است. دوربین‌های سلفی دوگانه این گوشی هم درون حفره‌ای در نمایشگر AMOLED قرار گرفته و دکمه پاور قرمز رنگ این گوشی هم در لبه سمت راست قابل مشاهده است. در چند نسل اخیر، دکمه‌های رنگی پاور تبدیل به یک امضا در پرچمداران هواوی شده و هواوی P40 پریمیوم نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. همچنین برند لایکا هم در ماژول دوربین این گوشی دیده می‌شود که این یعنی در این نسل هم همچنان همکاری لایکا و هواوی برای دوربین پرچمداران این شرکت ادامه دارد.

گوشی‌های سری P از محصولات هواوی، معمولا گوشی‌هایی هستند که در زمینه عکاسی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. امسال هم هواوی با قرار دادن پنج دوربین در بخش پشتی نسخه پریمیوم از این خانواده، از همین حالا برای رقبای خود مثل گلکسی اس ۲۰ اولترا، خط و نشان کشیده است. گلکسی اس ۲۰ اولترا قرار است به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شود و پشتیبانی از زوم ده برابری اپتیکال هم در آن پیش‌بینی شده است.

یک نکته قابل توجه که احتمالا تا اینجا متوجه آن شدید، این است که درباره نسخه پریمیوم از این گوشی صحبت می‌کنیم. درواقع در کنار نسخه پرو و معمولی، قرار است یک مدل با پسوند Premium هم عرضه شود که تنها نسخه از این خانواده خواهد بود که دوربین پنج‌گانه دارد.

سری گوشی‌های هواوی P40 قرار است با چیپست یکسان با هواوی میت ۳۰ پرو عرضه شوند که این یعنی شاهد پردازنده Kirin 990 در این گوشی‌ها خواهیم بود. این پردازنده لیتوگرافی ۷ نانومتری دارد و تا نسل بعدی خانواده میت، شاهد پردازنده جدید هواوی نخواهیم بود. در زمینه تحریم‌های آمریکا، احتمالا در این گوشی‌ها نیز قرار نیست شاهد استفاده از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل باشیم و حتی دولت آمریکا قصد داشت محدودیت‌های موجود در این زمینه را بیشتر کند. اما آنطور که شنیده شده، قرار نیست محدودیت‌ها بیشتر شود و حذف اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل، تنها تحریم نرم‌افزاری است که روی این گوشی‌ها اعمال خواهد شد.

