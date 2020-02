نمایشگاه MWC 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شد!

بزرگترین نمایشگاه موبایلی سال، نمایشگاه MWC که هر ساله در شهر بارسلون برگزار می‌شود، امسال قرار نیست برگزار شود. پس از فراگیر شدن ویروس کرونا، دو شرکت LG و ZTE رسما اعلام کردند که امسال در نمایشگاه شرکت نخواهند کرد. پس از آن گمانه‌زنی‌ها درباره کناره‌گیری دیگر شرکت‌ها از این نمایشگاه قوت گرفت. حالا دقایقی پیش، اتحادیه GSM یا همان GSMA که مسئول برگزاری این نمایشگاه است، رسما اعلام کرده که نمایشگاه MWC 2020 کنسل شده است.

این خبر ابتدا در گزارشی از وب‌سایت Bloomberg منتشر شد که طبق آن، آقای John Hoffman، مدیرعامل GSMA، اعلام کرده که فراگیر شدن ویروس کرونا، برگزاری نمایشگاه امسال را «غیر ممکن» کرده است. نمایشگاه MWC در شهر بارسلون، قرار بود از تاریخ ۵ اسفند آغاز شود.

با توجه به محیط امن و سلامت بارسلونا و شرایط امروز کشور [اسپانیا]، اتحادیه GSMA نمایشگاه MWC 2020 در شهر بارسلونا را به خاطر نگرانی‌های جهانی درباره گسترش ویروس کرونا، کنسل کرده است. نگرانی از مسافرینی که به بارسلونا وارد می‌شوند و دیگر شرایط موجود، غیر ممکن است که GSMA بتواند این نمایشگاه را برگزار کند.

ویروس کرونا تا به امروز بیش از ۴۲ هزار نفر را به خود مبتلا کرده که از این میان، بیش از هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. بیشترین آمار افراد جانباخته به واسطه این ویروس نیز مربوط به شهر ووهان چین و اطراف استان Hubei در این کشور بوده است. اما حداقل تا به امروز می‌دانیم که ۲۵ کشور دیگر هم گزارش‌هایی از ابتلا شدن مردم به ویروس کرونا را اعلام کرده‌اند. اتحادیه GSMA سعی کرد ابتدا با توصیه‌های بهداشتی که در وب‌سایت خود گذاشته بود، این نمایشگاه را برگزار کند. این اتحادیه حتی در وب‌سایت خود توصیه کرده بود که شرکت کنندگان در این نمایشگاه، از دست دادن با افراد دیگر خودداری کنند. حتی GSMA اعلام کرده بود که به افرادی که از چین قصد آمدن به این نمایشگاه دارند، اجازه ورود نخواهد داد و آن‌ها را ثبت نام نخواهد کرد.

اتحادیه GSMA در بدنه تجاری خود، بیش از ۱۲۰۰ شرکت فعال در حوزه موبایل را نمایندگی می‌کند. MWC هم یک شانس بسیار بزرگ برای همکاران و شرکت‌های بزرگ موبایلی است که جدیدترین سخت‌افزارهای خود را در آن به جهانیان معرفی کنند. این نمایشگاه هم همانطور که می‌دانید، هر ساله در ماه فوریه در شهر بارسلون برگزار می‌شد و از نظر اقتصادی، فرصتی ۴۹۲ میلیون یورویی برای این شهر بود که به صورت موقت، ۱۴۱۰۰ شغل هم ایجاد می‌کرد.

امسال هم مثل یکی دو سال اخیر، نمایشگاه MWC 2020 پر می‌بود از شرکت‌های چینی سازنده موبایل که جدیدترین گوشی‌های خود را به این گردهمایی می‌آوردند. موج کنار کشیدن از این نمایشگاه، همانطور که گفتیم با شرکت LG شروع شد که اوایل ماه جاری میلادی، تصمیم به کناره‌گیری از این نمایشگاه گرفت. پس از LG نوبت به ZTE رسید که گفت کنفرانس خبری خود در این نمایشگاه را به خاطر ترس از ویروس کرونا، کنسل خواهد کرد. پس از این شرکت‌ها نیز شرکت‌های بزرگ دیگر مثل انویدیا، اینتل، ویوو، سونی، آمازون و NTT Docomo هم اعلام کردند که از حضور در این نمایشگاه کناره‌گیری خواهند کرد. این هفته هم شرکت‌های سیسکو، نوکیا، BT و هولدینگ HMD اعلام کردند که در نمایشگاه MWC امسال حاضر نخواهند بود.

این خبر در حال بروزرسانی است…

منبع متن: digikala