از سال گذشته که شرکت هواوی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفت، دولت آمریکا نشان داده که شمشیر را برای این شرکت از رو بسته است. از آن زمان، هواوی که تحت تحریم قرار گرفته فقط به‌لطف معافیت‌های موقتی که از طرف دولت آمریکا دریافت می‌کند، می‌تواند به‌صورت محدود با شرکت‌های آمریکایی مراودات تجاری داشته باشد.

آخرین تمدید این معافیت ۹۰ روزه در ماه نوامبر صورت گرفت ولی حالا به جای مجوز ۹۰ روزه جدید، وزارت بازرگانی تصمیم گرفته این مجوز موقتی را فقط برای ۴۵ روز آینده تمدید کند. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده که این معافیت کوتاه‌مدت به اپراتورهای مخابراتی آمریکا، به‌خصوص موارد مربوط به مناطق روستایی، اجازه می‌دهد که در عین آماده‌سازی گزینه‌های جایگزین، با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند.

همانطور که گفتیم، زمان این معافیت موقت تحریم هواوی حالا نصف شده که چنین تصمیمی برای روابط آینده بین ایالات متحده آمریکا و هواوی چندان امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد. باید خاطرنشان کنیم که اخیرا درگیری بین مقامات دولت آمریکا و مدیران هواوی اخیرا تشدید یافته است. هواوی اخیرا ادعای مقامات آمریکا مبنی بر وجود درب مخفی در تجهیزات مخابراتی خود را تکذیب کرده است. در همین حال، وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواست نسبتا شدیدالحنی علیه هواوی تنظیم کرده و این شرکت متهم به انجام کارهای تروریستی شده است.

به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها قرار نیست درگیری‌های بین این دو به پایان برسد و هواوی هم در رابطه با گوشی‌های خود باید بتواند جایگزین مناسبی برای سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل ارائه دهد تا مشتریان خود را بیش از پیش از دست ندهد. در غیر این صورت، هواوی خیلی زود جایگاه خود را در بازارهای جهانی به دیگر رقبای چینی واگذار خواهد کرد.

منبع: Android Authority

The post دولت آمریکا معافیت تحریم هواوی را برای ۴۵ روز دیگر تمدید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala