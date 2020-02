سامسونگ برای اینکه بتواند به جایگاه فعلی خود برسد، موانع زیادی را پشت سر گذاشته و زمان قابل توجهی را برای بهبود گوشی‌های خود صرف کرده است. بدون شک، این گوشی‌های پرچم‌دار بودند که صعود سامسونگ به قله‌ی این بازار را امکان‌پذیر کرده‌اند. در واقع، گلکسی اس ابتدایی و جانشین‌های آن نقش غیرقابل انکاری در افزایش شهرت این کمپانی داشته‌اند.

با توجه به اینکه سامسونگ اخیراً از نسل جدید این گوشی‌ها موسوم به گلکسی اس ۲۰ رونمایی کرده، در این مطلب قصد داریم مروری بر گوشی‌های گلکسی اس داشته باشیم تا بتوانیم به مسیر تکامل آن‌ها بپردازیم.

گلکسی اس

تاریخ عرضه: ۲ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۲ خرداد ۱۳۸۹)





اولین گلکسی اس در سال ۲۰۱۰ معرفی شد و از همان ابتدا مشخص بود که سامسونگ توانسته یک گوشی موفق را روانه‌ی بازار کند. در حقیقت، سامسونگ بیش از ۲۰ میلیون گوشی گلکسی اس را روانه‌ی بازار کرد که همین موضوع باعث شد که سامسونگ با خیال راحت کار خود را برای ساخت نسل‌های بعدی آغاز کند.

از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری، این گوشی بسیار هیجان‌انگیزی محسوب می‌شد. گوشی مذکور با نمایشگر ۴ اینچی AMOLED روانه‌ی بازار شد که در بین رقبا از جمله بزرگ‌ترین نمایشگرها به حساب می‌آمد. قلب تپنده این گوشی یک تراشه ۱ گیگاهرتزی ساخت سامسونگ بود که برای نخستین بار در این گوشی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

گلکسی اس سامسونگ به هیچ وجه گوشی بی‌نقصی نبود زیرا مشکلاتی هم داشت اما در هر صورت یکی از مهم‌ترین گوشی‌های تاریخ سامسونگ محسوب می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین گوشی اندرویدی سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رود.

گلکسی اس ۲

تاریخ عرضه: ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۰)





دومین گوشی سری گلکسی اس به نام گلکسی اس ۲ کار بسیار سختی در پیش داشت زیرا باید به‌عنوان جانشین یک گوشی بسیار موفق انجام وظیفه می‌کرد. سامسونگ در عرض فقط ۵۵ روز موفق شد بیش از ۳ میلیون واحد از این گوشی به فروش برساند و در ۵ ماه، بیش از ۱۰ میلیون گلکسی اس ۲ به دست کاربران سرتاسر جهان رسید. علاوه بر این، در نمایشگاه MWC 2012 به‌عنوان بهترین گوشی سال انتخاب شد.

این گوشی با داشتن ضخامت ۸.۴۹ میلی‌متری، در آن دوران باریک‌ترین گوشی محسوب می‌شد و به لطف سخت‌افزار و نمایشگر بسیار بهتر نسبت به نسل قبلی توانست مورد توجه زیادی قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات این گوشی طراحی معمولی آن بود.

گلکسی اس ۳

تاریخ عرضه: ۲۲ مه ۲۰۱۲ (۲ خرداد ۱۳۹۱)





انتظارات عمومی برای سومین گوشی گلکسی در سال ۲۰۱۲ بسیار بالا بود. کاربران انتظار داشتند که این گوشی بتواند سخت‌افزاری همه‌فن‌حریف را در بدنه‌ای جذاب برای آن‌ها به ارمغان بیاورد ولی عمدتا از لحاظ سخت‌افزاری توانست انتظارات کاربران را برآورده کند.

اگرچه طراحی این گوشی نسبت به دیگر رقبا چندان هم بد به نظر نمی‌رسد، اما در هر صورت فاصله زیادی با بدنه سرامیکی مورد انتظار کاربران داشت. این گجت در سال ۲۰۱۲ اگرچه از جذاب‌ترین ویژگی‌ها بهره نمی‌برد، ولی در هر صورت یکی از قدرتمندترین گوشی‌ها بود. با نمایشگر زیبا و عملکرد بسیار روان، گلکسی اس ۳ به همراه نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ موفق شد تجربه کاربری را بهبود ببخشد.

گلکسی اس ۴

تاریخ عرضه: ۲۷ آوریل ۲۰۱۳ (۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)





ابتدا گلکسی اس ۳ را در نظر بگیرید و سپس یک گجت باریک‌تر، با سخت‌افزار قدرتمندتر و در واقع از هر جهت بهتر را تصور کنید. این تصور با گلکسی اس ۴ به واقعیت تبدیل شده است. اس ۴ با نمایشگر بزرگ‌تر، تراشه سریع‌تر، دوربین بهبود یافته و حتی رابط کاربری جذاب‌تر روانه‌ی بازار شد و تمام این ویژگی‌ها در بدنه جمع‌وجورتری نسبت به نسل قبلی قرار گرفته است.

اس ۴ به‌خودی خود یک گوشی جذاب محسوب می‌شد ولی آیا برای کاربران اس ۳ انگیزه کافی برای ارتقا ایجاد می‌کرد؟ احتمالا برای این ارتقا چندان قانع‌کننده نبوده و به‌خصوص باید به تفاوت‌های گسترده نسل دوم و سوم اشاره کنیم. با این حال، برای افرادی که می‌خواستند برای نخستین بار از گوشی‌های گلکسی اس استفاده کنند، اس ۴ یکی از بهترین گوشی‌های زمان خود بود.

گلکسی اس ۵

تاریخ عرضه: ۲۷ مارس ۲۰۱۴ (۷ فروردین ۱۳۹۳)





با اس ۵، سامسونگ تصمیم گرفت به این سری از گوشی‌ها رنگ و لعاب بیشتری بدهد. اگرچه این گوشی هم از لحاظ طراحی تفاوت زیادی با نسل قبلی نداشت، اما نخستین پرچم‌دار ضدآب سامسونگ بود که این ویژگی را از اس ۴ اکتیو قرض گرفت. طراحی پنل پشتی چندان جالب نبود ولی در هر صورت می‌توانست توجه کاربران را جلب کند.

روی هم رفته، گلکسی اس ۵ یک تکرار دیگر از فرمول برنده سامسونگ بود که با اس ۳ ارائه شد؛ در این فرمول توجه بیشتر به سمت ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معطوف شده است. اگرچه بخشی از ویژگی‌های صرفا پر زرق‌وبرق همچنان در رابط کاربری TouchWiz حضور داشتند، اما سامسونگ حالا تا حدی این موارد را کاهش داده بود. در هر صورت گوشی اس ۵ به دلیل طراحی بسیار معمولی و تکراری خود مورد انتقاد زیادی قرار گرفت.

گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج

تاریخ عرضه: ۱۰ آوریل ۲۰۱۵ (۲۱ فروردین ۱۳۹۴)





سامسونگ برای گلکسی اس ۶ به نظر کاربران گوش داد و از طراحی جذاب‌تری بهره برد. ترکیب شیشه و فلز به همراه بدنه باریک باعث شد این گوشی جذابیت دوچندانی نسبت به نسل‌های قبلی پیدا کند. برای نخستین بار، سامسونگ از نمایشگر QHD استفاده کرد که این رزولوشن از بیشتر لپ‌تاپ‌های آن دوران هم بیشتر بود. اما در عین حال، سامسونگ ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر نفوذ آب، باتری قابل تعویض و درگاه کارت حافظه را کنار گذاشت که این موضوع با اعتراضاتی روبرو شد.

روی هم رفته، گوشی اس ۶ یک گام تکاملی اساسی برای این سری گوشی‌ها بود. مطابق انتظار بار دیگر شاهد ویژگی‌های سخت‌افزاری هیجان‌انگیز بودیم و از لحاظ نرم‌افزاری هم سامسونگ تلاش کرد ویژگی‌های غیرضروری رابط کاربری TouchWiz را حذف کند. در ضمن اس ۶ اج برای نخستین بار از نمایشگر خمیده بهره می‌برد و این موضوع سپس به ویژگی مهم پرچم‌داران سامسونگ بدل شد.

گلکسی اس ۷ و اس ۷ اج

تاریخ عرضه: ۱۱ مارس ۲۰۱۶ (۲۱ اسفند ۱۳۹۴)





در سال ۲۰۱۶ سامسونگ از دو گوشی اس ۷ رونمایی کرد که مانند نسل قبلی شامل مدل معمولی و مدل مبتنی بر نمایشگر خمیده بودند. از تغییرات مهم آن‌ها نسبت به اس ۶ می‌توانیم به فناوری فوکوس خودکار Dual Pixel دوربین اشاره کنیم که سرعت فوکوس را تا حد زیادی افزایش داد. همچنین از نظر عکس‌برداری در محیط‌های کم‌نور هم ارتقای قابل توجهی داشتند.

در ضمن سامسونگ که بعد از حذف برخی از ویژگی‌های اس ۶ با اعتراضات زیادی روبرو شده بود، برای این گوشی قابلیت‌های مقاومت در برابر نفوذ آب و درگاه کارت SD را دوباره ارائه کرد. در بین این دو گوشی، مدل اج موفق شد توجه کاربران بیشتری را جلب کند.

گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس

تاریخ عرضه: ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)





یک سال بعد از موفقیت گسترده گوشی‌های گلکسی اس ۷ سامسونگ، این شرکت از نسل بعدی آن‌ها رونمایی کرد. اس ۸ و اس ۸ پلاس بهبود بسیار گسترده‌ای نداشتند اما در هر صورت حاشیه‌ی نمایشگرها را تا حد زیادی کاهش دادند و حسگر اثر انگشت را هم به پنل پشتی منتقل کردند.

در ضمن این دو، نخستین گوشی‌های سامسونگ مجهز به دستیار دیجیتالی بیکسبی بودند که البته هیچ‌وقت نتوانست محبوبیت زیادی پیدا کند و بیشتر به‌عنوان یک ویژگی آزاردهنده مطرح شد. از دیگر ویژگی‌های این دو می‌توانیم به داشتن تراشه اسنپ‌دراگون ۸۳۵ یا اگزینوس ۸۸۹۵ (با توجه به منطقه عرضه) اشاره کنیم.

گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس

تاریخ عرضه: ۱۶ مارس ۲۰۱۸ (۲۵ اسفند ۱۳۹۶)





سامسونگ در سال ۲۰۱۸ از گوشی‌های گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های جدید آن‌ها می‌توانیم به دوربین دارای دیافراگم دوگانه اشاره کنیم. این دو گوشی در آمریکا، چین و چند کشور دیگر با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ و در بازار جهانی با تراشه اگزینوس ۹۸۱۰ عرضه شدند. اس ۹ با رم ۴ گیگابایتی و اس ۹ پلاس با رم ۶ گیگابایتی به دست کاربران رسیدند و حافظه پایه هر دو مدل هم ۶۴ گیگابایت بود.

سامسونگ برای این دو گوشی مشکل موقعیت حسگر اثر انگشت را حل کرد. در سری اس ۸، این حسگر در کنار دوربین قرار داشت و کاربران در بیشتر اوقات به جای قرار دادن انگشت بر روی این حسگر، به اشتباه انگشت خود را بر روی دوربین قرار می‌دادند. اما در گلکسی اس ۹ سامسونگ این حسگر به پایین دوربین منتقل شد که جایگاه بسیار منطقی‌تری برای حسگر محسوب می‌شود.

گلکسی S10e، اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس

تاریخ عرضه: ۸ مارس ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷)





در سال ۲۰۱۹، سامسونگ برای نخستین بار از سه گوشی سری گلکسی اس رونمایی کرد. معرفی مدل اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس که مطابق روند همیشگی بود و در این میان مدلی تحت عنوان S10e معرفی شد که قرار بود به‌عنوان یک پرچم‌دار نسبتا ارزان‌تر و جمع‌وجورتر انجام وظیفه کند. این گوشی‌ها از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌بردند که منجر به کاهش قابل توجه حاشیه‌های نمایشگر شد.

هر سه گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۰ بهره می‌بردند و علاوه بر این نباید حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایتی را از قلم بیندازیم. در ضمن با وجود اینکه در سال ۲۰۱۹ بسیاری از پرچم‌داران فاقد جک هدفون بودند، ولی سامسونگ برای این گوشی‌ها تصمیم گرفت بار دیگر این مشخصه را ارائه کند. اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس از دوربین سه‌گانه شامل اولترا واید، واید و تله فوتو بهره می‌بردند و مدل S10e فاقد دوربین تله‌فوتو بود.

گلکسی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا

تاریخ عرضه: ۱۱ مارس ۲۰۲۰ (۲۱ اسفند ۱۳۹۸)





خانواده گلکسی اس ۲۰ سامسونگ از دوربین‌های بسیار بهترین بهره می‌برند که به‌خصوص از لحاظ زوم حرف زیادی برای گفتن دارند. همچنین باید به ارائه‌ی قابلیت ۵G برای تمام مدل‌ها و تعبیه باتری‌های بزرگ‌تر هم اشاره کنیم. گلکسی اس ۲۰ اولترا مهم‌ترین گوشی این خانواده به شمار می‌رود که به‌خصوص سیستم دوربین بسیار بهتری نسبت به دو مدل دیگر در بدنه آن تعبیه شده است.

گلکسی اس ۲۰ اولترا اولین گوشی سامسونگ دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی محسوب می‌شود که از طریق فناوری بهبود یافته ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند در شرایط نوری مختلف عکس‌های جذابی ثبت کند. علاوه بر این، دوربین مذکور به همراه یک دوربین پریسکوپی می‌توانند زوم ۱۰۰ برابری را امکان‌پذیر کنند.

کاربران بیشتر کشورها می‌توانند مدل ۵G هر سه گوشی را خریداری کنند و به ترتیب از باتری‌های ۵۰۰۰، ۴۵۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کنند. کاربران برخی کشورها می‌توانند از مدل‌های مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ استفاده کنند و در بیشتر مناطق جهان با تراشه اگزینوس ۹۹۰ به دست کاربران می‌رسد. در نهایت هم باید بگوییم خانواده گلکسی اس ۲۰ سامسونگ برای نخستین بار در این سری، فاقد جک هدفون هستند.

منبع: Phone Arena

