ال جی V60 ThinQ 5G که پیش‌تر شایعه شده بود اواخر این ماه و در جریان رویداد MWC 2020 معرفی می‌شود،‌ اکنون در گیک‌بنچ دیده شده و مشخصات فنی آن هم تا حدودی لو رفت!

البته بنچمارک، نام این گوشی را دقیقا ذکر نکرد اما شماره مدل نوشته شده، LM-V600N است که با توجه به شماره مدل LM-V500 برای V50 ThinQ 5G، یعنی اکنون با ال جی V60 ThinQ 5G طرف هستیم. با توجه به گیک‌بنچ، پرچم‌دار جدید ال جی به اندروید ۱۰، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸ گیگابایت رم مجهز شده و جز این موارد هیچ چیز دیگری ذکر نشده.

اوایل این ماه از این گوشی تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد پرچم‌دار جدید ال جی از یک دوربین سلفی درون نمایشگر (همانند گلکسی اس ۲۰)، ۴ دوربین پشتی و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. جالب اینجاست که این محصول حتی از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز برخوردار خواهد بود و محل تعبیه آن در زیر دستگاه و در کنار درگاه USB-C است!

هنوز ال جی این خبرها را تایید نکرده و لذا باید تمام این خبرها۲ را در حد یک شایعه بدانیم. اما با نگاهی به گذشته می‌توان حدس زد پرچم‌دار جدید ال جی در همین ماه معرفی می‌شود. چرا که V50 ThinQ 5G نیز سال گذشته در ماه فوریه رونمایی شد.

منبع: gsmarena

