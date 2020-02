چند روز قبل نوتفیکیشن عجیبی برای تعداد نامشخصی از گوشی‌های سامسونگ در کشورهای مختلف، از جمله ایران، ارسال شد. این نوتیفیکیشن از طرف اپلیکیشن Find My Mobile در این گوشی‌ها به نمایش درآمده که یک اپلیکیشن اختصاصی برای پیدا کردن گوشی‌های سامسونگ به سرقت رفته یا گم شده به شمار می‌رود. حالا گفته می‌شود این موضوع با یک رخنه امنیتی مرتبط بوده است.

این در حالی است که سامسونگ چند ساعت پس از انتشار گسترده این خبر اعلام کرد که نوتیفیکیشن موردنظر مربوط به «یک تست داخلی» بوده و در ادامه گفت که «هیچ اثری بر روی گجت کاربران نخواهد داشت.» با این حال، به نظر نمی‌رسد چنین ادعایی صحت داشته باشد. در همان زمان، گزارش‌هایی منتشر شد که برخی از کاربران موفق شده‌اند به اطلاعات شخصی دیگر کاربران از جمله ۴ رقم آخر شماره کارت اعتباری، نام و آدرس‌های آن‌ها دسترسی پیدا کنند.

در همین زمینه، سامسونگ بیانیه‌ای را در اختیار سایت The Register قرار داده که در آن آمده: «یک خطای فنی باعث شده که تعداد کمی از کاربران بتوانند به اطلاعات دیگر کاربران دسترسی پیدا کنند. به محض اینکه از این اتفاق خبردار شدیم، تا زمان رفع کامل مشکل، قابلیت ورود به فروشگاه وب‌سایت خود را حذف کردیم. ما با کاربرانی که تحت تاثیر این مساله قرار گرفته‌اند تماس خواهیم گرفت.»

در همین زمینه باید بگوییم که برخی از کاربران گفته‌اند اپلیکیشن Find My Mobile موجود در گوشی آن‌ها غیرفعال بوده و با این حال نوتفیکیشن موردنظر را دریافت کرده‌اند. متاسفانه بدون روت کردن گوشی‌های سامسونگ نمی‌تواند این اپلیکیشن را به‌طور کامل حذف کرد ولی می‌توان آن را غیرفعال کرد. ارسال نوتفیکیشن از طرف اپلیکیشن غیرفعال شده موضوع بسیار نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود.

همچنین معلوم نیست که موضوع دسترسی کاربران به اطلاعات شخصی دیگر کاربران دقیقا چه ارتباطی با این موضوع دارد ولی احتمالا همان تست داخلی موردنظر باعث شده این دو موضوع به وجود بیاید. در هر صورت، بهتر است فارغ از اینکه این نوتیفیکیشن را دریافت کرده‌اید یا نه، رمز عبور اکانت سامسونگ خود را تغییر دهید. در نهایت امیدواریم که سامسونگ اطلاعات بیشتری را در این زمینه مطرح کند.

