شب گذشته آنر در کنار رونمایی از گوشی‌های خود برای بازار جهانی، از دو مدل لپ‌تاپ مجیک بوک هم برای بازارهای خارج از چین رونمایی کرد. باید خاطرنشان کنیم که این دو مدل سال گذشته در ماه نوامبر در چین معرفی شده‌اند و روی هم رفته شباهت زیادی به لپ‌تاپ‌های سری میت‌بوک D هواوی دارند.

این دو لپ‌تاپ مجیک بوک آنر از نمایشگرهای ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی بهره می‌برند و هر دو نمایشگرها مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰p و پنل IPS LCD با نسبت تصویر ۱۶:۹ هستند. وزن آن‌ها به ترتیب ۱.۳۸ و ۱.۵۳ کیلوگرم است و از لحاظ ضخامت هم با اندازه‌های ۱۵.۹ و ۱۶.۹ میلی‌متر روبرو هستیم. روی هم رفته آنر برای این دو لپ‌تاپ از بدنه جذاب و بادوامی استفاده کرده و کاربران با خیال راحت می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.







مدل ۱۴ اینچی مجیک بوک آنر از باتری ۵۶ وات‌ساعتی و مدل بزرگ‌تر از باتری ۴۲ وات ساعتی بهره می‌برد. از طریق پورت USB-C و استاندارد شارژ USB PD می‌توانید با سرعت ۶۵ وات باتری این دو لپ‌تاپ را شارژ کنید که طبق ادعای آنر، در عرض ۳۰ دقیقه شارژ باتری از ۰ به ۴۶ درصد می‌رسد. همچنین آنر اعلام کرده که با هر بار شارژ، انرژی کافی برای پخش ۹.۵ ساعت ویدیو تامین می‌شود.

لپ‌تاپ‌های مجیک بوک آنر از تراشه‌های AMD Ryzen 3500U یا ۳۷۰۰U بهره می‌برند که هر دو مبتنی بر معماری Zen+ شرکت AMD هستند و با استفاده از لیتوگرافی ۱۲ نانومتری ساخته شده‌اند. همچنین این دو تراشه به‌ترتیب از گرافیک یکپارچه AMD Vega 8 یا Vega 10 بهره می‌برند. کاربران برای خرید این دو مدل می‌توانند از بین ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم DDR4 و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی SSD دست به انتخاب بزنند.







از لحاظ وجود درگاه‌های مختلف باید بگوییم که یک درگاه USB 2.0 و یک درگاه USB 3.0 در بدنه آن‌ها دیده می‌شود و نباید وجود درگاه USB-C را هم فراموش کنیم. همچنین آنر درگاه HDMI و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری را در بدنه این لپ‌تاپ‌ها تعبیه کرده است.

دکمه پاور لپ‌تاپ‌های مجیک بوک آنر دارای حسگر اثر انگشت است و همچنین وب‌کم هم در زیر کیبورد قرار گرفته است که با فشار بر روی آن از کیبورد بیرون می‌آید. برای خرید مدل پایه مجیک‌بوک ۱۴ اینچی باید مبلغ ۶۰۰ یورو بپردازید که با این کار ۸ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD و پردازنده Ryzen 3500U نصیبتان می‌شود. طبق اعلام آنر، این لپ‌تاپ‌ها از اواخر ماه مارس در کشورهای مختلف روانه‌ی بازار خواهند شد.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala