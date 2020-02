همیشه انتخاب نام مناسب برای یک محصول سخت است، اما اگر محصولات مشابه بسیار دیگری هم برای رقابت موجود باشند، کار نام‌گذاری حتی سخت‌تر هم می‌شود. در روزگار فعلی که تعداد گوشی‌های هوشمند عرضه شده به بازار با شیب تندی در حال افزایش است، نامی که برای یک گوشی انتخاب می‌شود باید علاوه بر جلب توجه کاربران، اطلاعات مناسبی از محصول، مانند نسل آن را نیز در اختیار آن‌ها بگذارد.

ظاهرا با افزایش تولید گوشی‌های هوشمند انتخاب نام مناسب برای کمپانی‌های سازنده به فرایندی سخت و حتی در برخی موارد گیج‌کننده تبدیل شده است. متاسفانه این شرکت‌ها خیلی خود را به زحمت نمی‌اندازند و در نتیجه آن با نام‌هایی مواجه می‌شویم که گاهی تلفظ کردن آن‌ها آنقدر دشوار می‌شود که از گفتن نام کامل آن‌ها صرف نظر می‌کنیم. در ادامه با ۵ گوشی هوشمند معروفی آشنا می‌شویم که می‌توانستند نام‌های بهتر و مناسب‌تری داشته باشند:

LG G8X ThinQ Dual Screen/ ال‌جی جی‌ ۸ ایکس ثینکیو دوال اسکرین

احتمالا با خواندن مقدمه این مطلب شما هم به اولین گوشی هوشمندی که فکر کردید، پرچم‌دار ال‌جی بوده است. استفاده از فرمول «ThinQ + عدد + حروف» به تنهایی آنقدر طولانی است که شاید بعضی کاربران را با دشواری در تلفظ مواجه کند؛ حال اضافه کردن صفات برتر گوشی‌ را هم که به فرمول نام‌گذاری آن اضافه کنید، مشکل دو چندان می‌شود و در نهایت بسیاری از کاربران از تلفط نام کامل محصول منصرف می‌شوند. اما اوضاع هنگامی بدتر می‌شود که سازنده این گوشی را با بیش از یک نسخه روانه بازار کند!

با توجه به این موارد، فعلا ال‌جی در صدر لیست بدترین نام‌گذاری‌های ما قرار گرفته است. اگر کمپانی کره‌ای قصد داشت گوشی خود را نسبت به سایر محصولات متمایز کند و یا اصرار داشت که صفت Dual Screen را حتما در نام پرچم‌دارش ذکر کند، بهتر بود این نام را به G8XDS تغییر می‌داد تا حداقل اندکی حس کنجکاوی کاربران را درباره حروف D و S برانگیزد. به‌ هر روی، امیدواریم در زمان معرفی پرچم‌داران سال جاری این شرکت با نام‌های کوتاه‌تر و جذاب‌تری روبرو شویم.

Sony Xperia 1 II/ سونی اکسپریا وان مارک ۲

سال گذشته سونی بعد از مدتی سردرگمی در نام‌گذاری گوشی‌هایش، تصمیم گرفت سیاست نام‌گذاری خود را با عرضه اکسپریا ۱ به‌روز کند. نامی کوتاه، ساده و جذاب که در باطن تولدی دوباره را نیز تداعی می‌کرد. در همان زمان اکسپریا ۱۰ و اکسپریا ۵ نیز معرفی شدند که ما را به عرضه محصولات کمپانی ژاپنی با نام‌های ساده و کوتاه امیدوارتر کرد.

اما این خوشحالی چندان دوام نیاورد و سونی به‌جای عرضه محصول جدید با نام اکسپریا ۲، از محصولی با نام Xperia 1 II رونمایی کرد که باید آن را اکسپریا وان مارک تو (۲) بخوانیم. قطعا بهتر بود سونی همان روند نام‌گذاری سال گذشته را ادامه دهد تا از شکستی دیگر در بازار جلوگیری کند. علاوه بر این که کنار هم قرار دادن دو عدد با دو نوع عدد نویسی متفاوت استراتژی جالبی نیست، ممکن است بسیاری از کاربران که برای اولین بار نام این محصول را می‌خوانند نیز نتوانند شیوه صحیح خواندن آن را ندانند.

Motorola Moto G8 Power Plus Play/ موتورولا موتو جی ۸ پاور پلاس پلی

بله، همه این کلمات در واقع نام یک محصول هستند، اما ترکیبی از نام مدل‌های مختلف G8 موتورولا. متاسفانه خانواده موتو جی هر سال عحیب و غریب‌تر می‌شوند. اخیرا موتورولا محصولات جدید خود را با نام خانواده Moto G را در آمریکا عرضه کرده است که در مناطق دیگر با سری G8 شناخته می‌شوند. اما دلیل این تفاوت چیست؟

تنها دلیلی که موتورولا برای این سیاست نام‌گذاری اعلام کرده این است که برای مناطق مختلف از نام‌های مختلفی استفاده می‌کنند. اما ظاهرا هنوز یک مشکل باقی است، در حالی‌که مدل‌های پلاس و استایلوس (که در سال ۲۰۲۰ به این خانواده اضافه شدند) نام‌‌های مناسبی به‌نظر می‌رسند؛ نمی‌توان این توصیف را برای مدل‌های پلی و پاور نیز به کار برد. استفاده از کلمه «پلی» این ذهنیت را ایجاد می‌کند که با یک گوشی گیمینگ روبرو هستیم و کلمه «پاور» هم تداعی کننده قدرت و عملکرد سطح بالا است که البته هیچ‌کدام واقعی نیستند. نسخه پلی ارزان‌ترین مدل است و پاور تنها به یک باتری بزرگ مجهز شده است.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G/ سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵G

تقریبا کسی نیست که حداقل یک‌بار نام برند گلکسی سامسونگ را نشنیده باشد، برندی با ده‌ها مدل مختلف که چندین سال است سامسونگ را در جایگاه نخستین تولید کننده بزرگ دنیای گوشی‌های هوشمند قرار داده. پرچم‌داران سری اس این خانواده نیز همیشه از مهم‌ترین محصولات سال بوده‌اند. مانند هر گوشی پرچم‌دار دیگری، نماینده امسال سامسونگ نیز علاوه بر نام و نشان برند و خانواده‌اش، یک عدد را نیز در نام خود جای داده است. اما نقش پسوندهای اولترا و ۵G در این بین چیست؟

اولترا آمده تا بگوید این پرچم‌دار در بالاترین سطح قرار دارد و ۵G هم از پشتیبانی این محصول از نسل پنجم خبر می‌دهد. قرار گرفتن این گوشی در خانواده پرچم‌داران سری اس و همچنین لقب اولترا برای نشان دادن قدرت این گوشی کافی است و نیازی نبود که حتما عنوان ۵G را ذکر شود. البته خوشحالیم که سامسونگ از سیاست هم‌وطنش ال‌جی پیروی نکرد و با ذکر ویژگی Space Zoom در پایان نام گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵G سعی نکرد ویژگی بارز آن را به رخ بکشد.

اما اوضاع برای میان‌رده‌های این شرکت که همان سری گلکسی A هستند بسیار بهتر است. هرچه عددی که همراه حرف A قرار می‌گیرد بیشتر باشد، گوشی قدرتمندتر و البته گران‌تر است، البته به‌تازگی برخی مدل‌های به پسوند S نیز مزین شده‌اند که امیدواریم تا همین‌جا کافی باشد و کار به القاب «پلاس» و «اولترا» و امثال آن‌ها نکشد.

Apple iPhone 11 pro Max/ اپل آیفون ۱۱ پرو مکس

ظاهرا اپل هم با آن همه وسواس و دقتی که در تمامی مراحل طراحی، تولید و عرضه محصولاتش به خرج می‌دهد، باید فکری به‌حال نام‌گذاری محصولاتش بکند. پس از استفاده از سبک عدد نویسی متفاوتی که با معرفی آیفون X (آیفون ۱۰) وارد خانواده آیفون شد و در ادامه به مدل‌های XS و XS Max رسید، کوپریتینویی‌ها دوباره به سبک سابق برگشتند و از خانواده آیفون ۱۱ رونمایی کردند که اقدام بسیار مناسبی بود. بسیاری از کاربران هنوز هم به‌جای گفتن آیفون ۱۰ یا آیفون ۱۰S از لفظ آیفون ایکس و آیفون ایکس اس استفاده می‌کنند و تلاش‌های اپل برای اصلاح آن هم بی‌فایده بوده است.

اما تلفظ نام مدل‌های قدرتمندتر آیفون ۱۱ هنوز هم باعث زحمت است. در گذشته مدل‌های قدرتمندتر آیفون تنها با اضافه شدن حرف «S» در کنار عدد آن مدل شناخته می‌شدند، مدتی بعد عنوان «پلاس» هم به آیفون‌ها و سری S آن‌ها اضافه شد و اکنون عناوین «پرو» و «مکس» نیز وارد این خانواده شده‌اند. وجود عنوان پرو به این معنی است که شما باید برای برخی ویژگی‌های بیشتر مبلغ بیشتری هزینه کنید و لقب مکس نیز به معنی ابعاد بزرگتر نمایشگر دستگاه است. خوشبختانه اپل استفاده از عنوان پلاس را کنار گذاشت، در غیر این‌صورت اکنون باید مدل‌های آیفون پرو پلاس را هم در خانواده یکی از پرطرفدارترین محصولات سال داشتیم.

تمامی این تفاسیر ما را با این پرسش مواجه می‌کند که نام مدل‌های نسل بعدی آیفون چه‌ خواهد بود؟ آیا باید برای شنیدن اسامی آیفون ۱۱S و ۱۱S Pro و ۱۱S Pro Max آماده شویم یا اپل با جایگزین کردن نام آیفون ۱۲ کار را ساده‌تر خواهد کرد؟

نظر شما درباره نام‌ گوشی‌های هوشمند جدید چیست و معتقدید باید از چه روش‌هایی برای نام‌گذاری آن‌ها استفاده شود تا بیان اسامی راحت‌تر باشد و جایگاه محصول نیز حفظ شود؟

