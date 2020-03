اگرچه گوشی‌های هواوی P40 بدون سرویس‌های موبایل گوگل روانه‌ی بازار خواهند شد، ولی در هر صورت کاربران زیادی چشم‌انتظار معرفی این گوشی‌ها هستند. بر اساس اعلام این شرکت، گوشی‌های موردنظر سه روز دیگر در تاریخ ۲۶ مارس (۷ فروردین) رسما معرفی خواهند شد ولی تا حالا اطلاعات زیادی در مورد آن‌ها منتشر شده و با خیال راحت می‌توانیم به بخش زیادی از مشخصات این گوشی‌ها بپردازیم.

به نظر می‌رسد مانند اپل و سامسونگ، هواوی هم قصد دارد این بار سه عضو جدید برای این خانواده معرفی کند و به غیر از مدل‌های استاندارد و پرو همیشگی، شاهد مدل پریمیوم خواهیم بود که از بهترین ویژگی‌ها بهره می‌برد. این سه گوشی مجهز به نمایشگرهایی با اندازه‌های مختلف هستند و در کنار این موضوع، تفاوت ماژول دوربین چندگانه آن‌ها هم می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

هر سه گوشی هواوی P40 مجهز به تراشه کایرین ۹۹۰ هستند که گوشی‌های میت ۳۰ و گوشی تاشو میت Xs هم همراه با این تراشه معرفی شده‌اند. در مورد حافظه رم هم می‌توانیم انتظار حداقل ۸ گیگابایت را داشته باشیم ولی مطمئنا مدل‌های مجهز به حافظه رم بالاتر هم معرفی خواهد شد.

از نظر اندازه دقیق نمایشگر هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم ولی به نظر می‌رسد به ترتیب با نمایشگرهایی به اندازه ۶.۷ اینچ، ۶.۶ اینچ و ۶.۱ اینچ روبرو هستیم که ظاهرا در مدل پرو و پریمیوم این نمایشگر از هر چهار جهت خمیده شده است. برای ظرفیت باتری هم به ترتیب می‌توانیم انتظار ۵۵۰۰ میلی‌آمپر، ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت را داشته باشیم.

بر اساس رندرهای فاش شده از این گوشی‌ها، هر سه عضو خانواده هواوی P40 از نظر پنل پشتی و جلویی شباهت زیادی به یکدیگر دارند. غیر از شباهت مربوط به ماژول دوربین، در بالای نمایشگر هم برای هر سه گوشی با حفره عریض مربوط به دوربین سلفی روبرو خواهیم شد.

گفته می‌شود کاربران برای خرید این گوشی‌ها از بین بدنه‌های شیشه‌ای، سرامیکی و چرمی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. در مورد چرم باید بگوییم که ماه‌ها بعد از عرضه P30 پرو، شرکت هواوی این گزینه را ارائه کرد ولی در مورد این خانواده از همان ابتدا چنین گزینه‌هایی ارائه می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید رندرهای هر سه مدل را مشاهده کنید که مدل مجهز به دوربین پنج‌گانه همان مدل پریمیوم است و مدل‌های پرو و استاندارد به ترتیب از دوربین‌های چهارگانه و سه‌گانه بهره می‌برند.

بر اساس اطلاعات مطرح شده، دوربین پنج‌گانه هواوی P40 پریمیوم از دو دوربین زوم بهره می‌برد. دوربین پریسکوپی که زوم ۱۰ برابری اپتیکال را به ارمغان می‌آورد و دوربین تله‌فوتو دوم هم از پس زوم ۳ برابری برمی‌آید. دوربین اصلی این گوشی هم حرف زیادی برای گفتن دارد مانند سال گذشته از فیلتر رنگ RYYB بهره می‌برد. اما این بار شاهد بهره‌گیری از سنسور ۵۲ مگاپیکسلی خواهیم بود که دو بار می‌تواند فرایند ترکیب پیکسل‌ها را انجام دهد و عکس‌های ۳.۲۵ مگاپیکسلی بسیار باکیفیتی را ثبت کند. همچنین گفته می‌شود این سنسور حتی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ هم بزرگ‌تر است. در کنار این سه دوربین، باید به سنسور ToF و یک سنسور برای تشخیص دمای رنگ هم اشاره کنیم. دوربین اولترا واید این ماژول هم مبتنی بر سنسور IMX650 سونی است که از رزولوشن ۴۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در مورد هواوی P40 پرو باید انتظار دوربین چهارگانه داشته باشیم که به غیر از دوربین اصلی ۵۲ مگاپیکسلی و اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی مشابه مدل پریمیوم، باید به دوربین پریسکوپی آن هم اشاره کنیم که مشابه سال گذشته است و زوم اپتیکال ۵ برابری را ارائه می دهد. همچنین نباید سنسور ToF را در این ماژول از قلم بیندازیم. مدل استاندارد هواوی P40 هم از دوربین سه‌گانه شامل دوربین اصلی ۵۲ مگاپیکسلی، سنسور اولترا واید نامشخص و دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری بهره می‌برد.

در نهایت باید به قیمت‌گذاری این گوشی‌ها هم اشاره کنیم. گفته می‌شود هواوی P40 با قیمت بین ۷۹۹ تا ۸۹۹ یورو روانه‌ی بازار خواهد شد و قیمت ارزان‌ترین مدل پرو هم ۹۹۹ یورو خواهد بود که به ۱۰۹۹ یورو هم می‌رسد. قیمت مهم‌ترین مدل یعنی هواوی P40 پریمیوم از ۱۱۹۹ یورو آغاز می‌شود و به ۱۲۹۹ یورو می‌رسد. البته در کشورهای مختلف این قیمت تا حدی کم و زیاد می‌شود.

از آنجایی که هنوز سه روز تا معرفی این گوشی‌ها فاصله داریم، مطمئنا در این فاصله جزییات بیشتری در مورد آن‌ها مطرح خواهد شد که در خبرهای جداگانه به این اطلاعات می‌پردازیم.

منبع: GSM Arena

The post از گوشی‌های خانواده هواوی P40 چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala