مدیرعامل هواوی: کرونا تاثیری در روند تولید سری هواوی P40 نخواهد داشت!

با اعلام ریچارد یو، مدیرعامل شرکت هواوی، ویروس کرونا هیچ تاثیری در روند تولید گوشی‌های تازه معرفی شده هواوی P40، P40 پرو و P40 پرو پلاس نخواهد داشت و این محصولات بدون مشکل در اختیار کاربران قرار خواهند گرفت.

بعد از معرفی گوشی‌های سری P40 هواوی، در یک جلسه آنلاین پرسش و پاسخ، از مدیرعامل این شرکت یعنی ریچارد یو سوال‌های متعددی پرسیده شد. اون در این جلسه در مورد سرویس‌های موبایل هواوی، دستیار صوتی جدید Celia و همچنین ویروس کرونا صحبت‌هایی داشت. با توجه به گفته‌های او، سری P40 بدون هیچگونه تاخیری برای کاربران در دسترس قرار می‌گیرند و در روند تولید آن‌ها نیز مشکل خاصی بوجود نخواهد آمد.

او با اطمینان به این نکته اشاره کرد که روند تولید گوشی‌ و اجزای آن از ماه دسامبر سال گذشته آغاز شده بود؛ یعنی خیلی قبل‌تر از اینکه شیوع ویروس کرونا بازار چین را به تعطیلی بکشاند. صحبت از تقاضای بالای کاربران که شد، ریچارد یو گفت با افزایش میزان کار در خانه، نیاز مردم به خرید لپ تاپ و تبلت بیشتر شده و سری هواوی P40 نیز می‌توانند نقش یکی از این محصولات را برای آن‌ها ایفا کنند چون در بین گجت‌های هوشمند این گوشی‌ها هستند که بیشترین کاربرد را دارند.

هواوی روز گذشته از سه گوشی رونمایی کرد. اتفاقی که قبلا نمی‌افتاد و معمولا دو گوشی از این سری شاهد بودیم. اما به نظر می‌رسد وجود تحریم‌ها نه تنها امید این شرکت را از بین نبرده بلکه آن را به ادامه مسیر امیدوارتر کرده!‌ این سه گوشی به ترتیب هواوی P40، P40 پرو و P40 پرو پلاس نام دارند و بدین صورت این شرکت توانست محدوده بیشتری از تقاضای کاربران مختلف را پوشش دهد.

ریچارد یو همچنین تایید کرد هواوی P40 پرو پلاس گوشی بسیار خاصی است که هزینه تولید آن بسیار بالا بوده و برای هر کاربری طراحی نشده! به همین خاطر در کنار آن مدل استاندارد و پرو هم وجود دارند که کاربران معمولی و حتی حرفه‌ای نیز بتوانند نیازهای خود را با آن برطرف کنند. درست مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵G که خب کاربران با نیازهای معمولی واقعا به چنین حجم از قدرت و امکانات نیازی ندارند!

سرویس برنامه‌های هواوی همچنان در نبود برنامه‌های گوگل، عمده‌ترین بخش نرم‌افزاری گوشی‌های جدید را تشکیل می‌دهند تا زمانی که بالاخره آمریکا از موضع خود عقب‌نشینی کند و تحریم‌ها را برطرف کند. با این حال بزرگ‌ترین شرکت چینی در زمینه گوشی‌های هوشمند اعتقاد دارد در آینده پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت و هر روز و هر هفته و هر ماه، در حال بهتر شدن هستند. باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در هر مقطع زمانی اگر تحریم‌ها برداشته شود، همه گوشی‌های هواوی، حتی آن‌هایی که مشمول تحریم هستند نیز می‌توانند بار دیگر به سرویس‌های گوگل دسترسی داشته باشند.

